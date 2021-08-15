Топ-10 способов эффективной борьбы с экстремальной летней жарой

По мере того, как в мире становится всё жарче, каждое лето бьёт новые температурные рекорды. Этим рекордным летом наблюдаются экстремальные периоды жары, с которыми трудно справиться. Хотя это может показаться невозможным, существует всё же несколько вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы сохранять прохладу в эти непростые периоды.

В этой статье рассказывается о том, что нужно делать, чтобы эффективно бороться с экстремальной летней жарой.



Отремонтируйте или установите кондиционер





Если вы из тех счастливчиков, у которых есть кондиционер, то в жару с вами всё будет в порядке. Однако если за вашим кондиционером никто должным образом не ухаживает, то ему может быть трудно сохранять для вас прохладу. Вентиляторы изнашиваются, дренажные системы засоряются, поэтому важно поддерживать кондиционер в исправном состоянии.



Следующим шагом должен стать поиск доступного по цене и качественного ремонта кондиционеров в вашем районе. Ремонт кондиционера жизненно важен для борьбы с экстремальной летней жарой.



Если у вас ещё нет кондиционера и вы беспокоитесь о вероятных периодах сильной жары, определитесь, сколько это будет стоить. Иногда, если квартира относительно небольшая, можно купить хорошую систему кондиционирования воздуха за небольшие деньги.

В любом случае, эксплуатация устройства будет дорогостоящей, но, возможно, это того стоит. Нет лучшего способа сохранить прохладу, поэтому установка кондиционера очень поможет вам в периоды экстремальной жары.Установите вентилятор



Вне зависимости от того, есть у вас кондиционер или нет, наличие в доме вентилятора поможет сохранять прохладу. Усиление циркуляции воздуха и создание лёгкого ветерка — это приятное ощущение, особенно во время невыносимой жары. Если вы хотите сделать их более постоянными элементами дома, то можно установить потолочные вентиляторы.

Это хорошая идея, но не стоит забывать, что напольные вентиляторы тоже отлично справляются со своей функцией. Покупка вентилятора и усиление воздушного потока в доме поможет вам пережить экстремальную жару.



Опускайте ноги в воду



Замачивание ног — это больше старомодный способ согреться, но ничуть не менее эффективный. Наполните таз холодной водой или даже ледяной, если хотите, и подержите ноги в воде. Это работает так: кровь, циркулирующая по телу, будет охлаждаться, проходя через ноги. Это, в свою очередь, заставит всё тело нагреться и, благодаря сократившейся разнице между температурой воздуха и температурой вашего тела, будет легче переносить жару. То же самое можно проделать с руками, но намного удобнее держать в воде ноги. Опускайте ноги в холодную воду, чтобы сохранять прохладу.



Старайтесь проводить как можно меньше времени наверху





Как вы знаете, тёплый воздух поднимается вверх. Поэтому, если у вас есть возможность, постарайтесь проводить как можно меньше времени в верхней части своего дома. Если у вас есть подвал, то старайтесь проводить там самые жаркие часы дня. Или же, по возможности, избегайте нахождения в верхней части дома, так как там неизбежно будет намного жарче, чем в нижних частях дома.

Если вам удастся преобразовать дом так, чтобы в летнюю жару больше времени проводить внизу, то вы будете удивлены, насколько важны эти несколько метров. Проводить меньше времени наверху — это простой способ оставаться в прохладе во время сильной летней жары.



Ешьте и готовьте меньше горячих блюд





Это не всегда возможно, и было бы глупо так делать, если это сильно снижает качество вашей жизни, но есть и готовить меньше горячих блюд является хорошим способом сохранить прохладу. Помимо физического тепла внутри тела от горячей еды, процесс приготовления, будь то духовка или плита, ещё больше нагреет ваш дом. Это особенно нежелательно, если вы готовите что-то при высокой температуре в течение продолжительного времени.

Большинство духовок для охлаждения выводят излишки горячего воздуха в помещение с помощью вентилятора. Это сделает и без того нагретый дом ещё более жарким. Если вы попробуете ограничить время, затрачиваемое на приготовление пищи, то это поможет вам справиться с сильной жарой.



Пейте меньше алкоголя





Хотя в летние месяцы может быть очень заманчивой идея скоротать время за бокалом пива (или тремя), это не поможет вашему организму справиться с жарой. Будучи мочегонным средством, алкоголь, несмотря на то что это жидкость, на самом деле обезвоживает организм. Это может быть довольно опасно во время жары, поскольку организм и так уже сильно обезвожен. Старайтесь не употреблять чрезмерное количество алкоголя летом и убедитесь, что вы должным образом обеспечиваете организм водой. Это очень помогает при сильной жаре.



Ешьте меньше продуктов, богатых протеином





Вы когда-нибудь замечали, что после обильной еды с большим количеством мяса вы чувствуете себя внутри довольно тепло? Это означает, что ваш метаболизм увеличивается. Метаболизм — это, по сути, двигатель, который ваш организм использует для усвоения пищи. Когда вы потребляете богатую белком пищу, "двигатель" работает сильнее, что, фактически, вызывает повышение температуры внутри тела. Чтобы легче переносить летнюю жару, избегайте богатой белком пищи.



Ходите плавать





Неважно, где вы решите искупаться, — в озере, в реке или в местном бассейне, — всегда помните о правилах поведения на воде и соблюдайте меры безопасности. Это особенно актуально, когда речь идёт о купании в реке, так как река может выглядеть чистой и спокойной на поверхности, но под поверхностью у неё может быть сильное течение или камыши, которые могут поймать в ловушку ноги, поэтому нужно быть осторожными и обращать внимание на любые признаки, указывающие на опасность.



Мокрые полотенца





Влажное полотенце не только хорошо охлаждает нас, людей, но также было предложением номер один в недавно проведённом опросе о способах охлаждения домашних питомцев. Вы даже можете купить специальные охлаждающие полотенца, которые дольше удерживают влагу. Вы даже можете положить небольшие полотенца в холодильник, чтобы охлаждать свои руки и лицо.



Рано вставайте





Это может показаться странным предложением, но солнце греет наиболее жарко полуденные часы, поэтому, если вы встаёте рано и делаете все свои дела, пока на улице ещё не так жарко, то затем, когда солнце начнёт палить во всю силу, сможете отдохнуть. Этот способ особенно хорош для вас, если вы увлекаетесь садоводством.



Есть что-то однозначно угнетающее в погоде, когда на улице знойно и жарко. Воздух кажется густым, трудно дышать. Когда попадаешь в такую ситуацию, начинаешь искать любой способ охладиться.



Одни из лучших способов эффективной борьбы с экстремальной жарой: отремонтировать или установить кондиционер, установить потолочный или напольный вентилятор, опускать ноги в холодную воду, проводить меньше времени на верхнем этаже дома, есть и готовить меньше горячих блюд, пить меньше алкоголя и стараться есть меньше блюд, богатых белками.



Надеемся, эта статья помогла вам подумать о способах борьбы с экстремальной жарой, о которых вы раньше не задумывались. Следование этим полезным советам сделает жаркое лето немного более терпимым.