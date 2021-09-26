5 рецептов вкуснейшей домашней колбасы, приготовить которую самому не составит труда

У каждой хозяйки есть рецепт и секрет фирменного блюда, которым она готова удивить и порадовать своих гостей, родных и близких. Кто-то запекает мясо в духовке, приправляя всевозможными специями, а кто-то готовит картошку так, что слюнки текут от одного лишь запаха. Но сегодня мы расскажем вам о том, как приготовить домашнюю колбасу так, что за уши не оттянешь от стола, ибо пальчики оближешь, а лучший отзыв - восторженное «добавки!»
1. Домашняя колбаса без оболочки
Домашняя колбаса без оболочки. \ Фото: ideireceptov.ru.
Как оказалось, чтобы приготовить домашнюю колбасу, не обязательно использовать кишки для оболочки, достаточно воспользоваться простым и весьма оригинальным рецептом, что облегчит поставленную перед хозяйкой задачу.
Ингредиенты:
• Свинина - 1 кг;
• Чеснок - 5 зубчиков;
• Сухие сливки - 5 ст.л.;
• Соль - 1 ст.л.;
• Сахар - 1 ч.л.;
• Яйца - 1 шт.;
• Молотый перец по вкусу;
• Сушёные травы по вкусу.
Сочная, ароматная и невероятно вкусная. \ Фото: 2lifeservice.ru.net.
Способ приготовления:
• Свинину вымыть;
• Отжать лишнюю влагу;
• Промолоть через мясорубку (выбрать крупную сетку);
• К полученной массе добавить чеснок, сушёные травы и сухие сливки;
• Перемешать и вновь промолоть до однородной массы;
• В фарш добавить яйцо;
• Посолить и поперчить;
• Вымесить фарш руками;
• Расстелить пергамент;
• Переложить на него фарш, сформировав колбасу размером не больше ширины кастрюли, в которой будете готовить;
• Завернуть колбасу в пергамент;
• Закрепить концы так, чтобы получилась конфета;
• Получившуюся конфету завернуть в фольгу;
• Из оставшегося фарша сформировать такие же колбаски;
• В глубокую кастрюлю налить воду;
• И поместить в неё колбаски так, чтобы вода полностью покрыла их;
• Поставить под гнёт;
• Варить на медленном огне примерно 1,5 часа;
• Готовую колбасу достать из воды;
• Оставить остывать в фольге до комнатной температуры;
• Остывшую колбасу отправить в холодильник на всю ночь;
• Утром достать колбасу из холодильника;
• Снять фольгу и пергамент;
• Обвалять колбасу в смеси сухих трав и специях;
• Подавать к столу как самостоятельное блюдо (в горячем, холодном или обжаренном виде) или с гарниром.
Примечание: такая колбаса, завёрнутая в пергамент, может храниться не менее двух недель.
2. Колбаски ассорти
Домашние колбаски ассорти. \ Фото: alizy.club.
Собрались на вылазку, пикник или на отдых с друзьями где-то на даче или на берегу реки? Тогда этот рецепт сто процентов стоит взять на вооружение всем тем, кто хочет не просто вкусно, а и сытно поесть. Домашняя колбаса «ассорти» - отличный вариант приготовить одновременно универсальное блюдо, которое отлично подойдёт и для отдыха на природе и для внезапного застолья.
Ингредиенты:
• Свинина – 500 г;
• Говядина – 500 г;
• Куриное филе – 500 г;
• Сало - 200 г;
• Кишки чищенные - 2 м;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Молоко - 200 мл;
• Манка - 2 ст.л.;
• Мускатный орех - 1/3 ч.л.;
• Соль - 30 г;
• Майоран - 1/2 ч.л.;
• Смесь перцев по вкусу;
• Сливочное масло - 20 г.
Румяная и аппетитная домашняя колбаса. \ Фото: recept.ua.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• Тщательно обсушить;
• Свинину, говядину и сало пропустить через мясорубку;
• Куриное филе порезать мелкими кубиками;
• Чеснок измельчить;
• И добавить к мясу;
• Посолить, поперчить;
• Добавить специи, молоко и манку;
• Тщательно перемешать фарш;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 12 часов;
• Кишки тщательно промыть холодной водой;
• Фарш достать из холодильника;
• Дать постоять около часа, чтобы он прогрелся до комнатной температуры;
• Ещё раз хорошо перемешать фарш;
• Аккуратно начинить кишки (не плотно);
• Связать небольшими колбасками или кольцами;
• Потыкать иголкой каждую колбаску (чтобы вышел воздух при варке и запекании);
• Колбаски смазать сливочным маслом;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут;
• Обжарить сначала их с одной стороны;
• После перевернуть и вновь отправить в духовку на 30 минут, чтобы обжарить с другой стороны;
• Готовую колбасу подавать горячей или холодной.
3. Домашняя колбаса из индейки
Отварная домашняя колбаса из индейки. \ Фото: botanichka.ru.
Для тех, кто не жалует свинину или говядину, есть отличная альтернатива – индейка, из которой можно приготовить великолепную домашнюю колбасу, не уступающую по качеству и вкусу классической.
Ингредиенты:
• Филе индейки - 2 кг;
• Сало - 300 г;
• Чеснок - 1 головка;
• Мускатный молотый орех - 1 ч.л.;
• Кориандр молотый - 1 ч.л.;
• Смесь перцев горошком - 1 ч.л.;
• Коньяк - 100 мл;
• Кишки чищенные - 2 м;
• Соль - 2 ч.л.;
• Веточки тимьяна.
Домашняя колбаска из индейки. \ Фото: multivarenie.ru.
Способ приготовления:
• Филе индейки и сало нарезать небольшими кусочками;
• Посолить, поперчить, добавить мускатный орех, кориандр и коньяк;
• Чеснок измельчить в ступке или пропустить через пресс;
• Добавить к мясу;
• Тщательно перемешать;
• Оставить фарш мариноваться примерно на 3 часа;
• Кишки промыть холодной проточной водой;
• Аккуратно заполнить кишки фаршем (не очень плотно) при помощи насадки;
• Края плотно зафиксировать (узелок или перевязать верёвкой);
• Отправить в холодильник примерно на полчаса;
• Каждую колбаску потыкать шпажкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов печь сначала на 10 минут;
• Обжарить с одной стороны;
• После перевернуть и обжарить ещё 10 минут с другой стороны;
• После убавить температуру до 180 градусов;
• Периодически поливать колбаску вытапливаемым соком;
• Запекать до образования золотистой корочки со всех сторон;
• Готовую колбасу остудить и подавать к столу.
4. Домашняя колбаса из курицы с овощами
Куриная домашняя колбаса. \ Фото: pinterest.com.
Ещё один весьма оригинальный и необычный рецепт домашней колбасы состоит из курицы и овощей. Это блюдо придётся по вкусу всем тем, кто следит за своей фигурой и здоровьем, а также детям.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 2 кг;
• Замороженный зелёный горошек - 100 г;
• Помидоры вяленые - 1 горсть;
• Соль по вкусу;
• Чёрный молотый перец - 1 щепотка;
• Чеснок - 1 зубчик.
Домашняя колбаса. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Филе промыть;
• Просушить;
• Нарезать средними кусочками;
• Пропустить часть через крупную сетку на мясорубке;
• Часть нарезать мелкими кусочками;
• Разморозить овощи (можно использовать свежие);
• Помидоры нарезать мелким кубиком;
• Чеснок измельчить и отправить вместе с помидорами в фарш;
• Посолить, поперчить;
• Хорошо перемешать;
• Добавить горошек;
• И снова перемешать;
• Выложить фарш на пергамент;
• Сформировать колбаску;
• После замотать получившуюся колбаску в фольгу (несколько слоёв);
• Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 45 минут;
• Готовую колбасу остудить прямо в фольге;
• После отправить примерно на час в холодильник;
• Подавать, предварительно порезав.
5. Гречневая колбаса с куриной печенью
Гречневая колбаса с куриной печенью. \ Фото: xcook.info.
Гречневая колбаса с куриной печенью – отличный вариант для тех, кто любит сытную, но при этом не жирную пищу. Это блюдо можно приготовить как в более диетическом варианте (отварить), так и в классическом – запечь или же обжарить.
Ингредиенты:
• Гречка - 100 г;
• Куриная печень - 600 г;
• Сало - 200 г;
• Лук крупный - 2 шт.;
• Молоко - 50 мл;
• Соль, перец по вкусу;
• Кишки.
Очень вкусная домашняя колбаса из куриной печени и гречки. \ Фото: mir-da.ru.
Способ приготовления:
• Гречку перебрать, промыть;
• Сварить рассыпчатую кашу;
• Остудить;
• Лук и сало нарезать мелким кубиком;
• Обжарить на сковороде;
• Печень измельчить в блендере (консистенция пасты);
• Гречку смешать с салом и луком;
• Добавить молоко;
• Посолить и поперчить;
• Хорошенько перемешать;
• Добавить к печени;
• Вновь перемешать;
• Нафаршировать кишки получившимся фаршем;
• Сделать в колбасках несколько проколов;
• Отварить в слегка подсоленной воде с лавровым листом примерно 15 минут;
• Перед подачей к столу обжарить на сковороде до золотистой корочки или запечь в духовке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии