Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню

Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Если вы видели фотографии французских кухонь, то наверняка обращали внимание, что, несмотря на крохотные размеры, они всегда выглядят красиво и упорядоченно. Как француженкам удается грамотно разместить все необходимые вещи на трех квадратных метрах, и прекрасно ориентироваться в комнате даже с закрытыми глазами.
Вот несколько полезных лайфхаков, которые мы подсмотрели у французских хозяек.

Лайфхак 1: Купите разделители для ящиков


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Разделители для ящика помогают разделить продукты и кухонные принадлежности на категории. / Фото: Porto-porto.by Грамотная организация пространства на крохотной кухне – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Из-за недостаточного количества шкафчиков, полок и прочих систем хранения приходится по максимуму использовать ту мебель и аксессуары, которые есть в наличии. Например, ящики. Чтобы выжать из них все, на что они способны, необходимо купить и установить специальные разделители. Благодаря им, вы сможете разделить ящик на несколько секций и раскладывать продукты либо кухонные принадлежности согласно их категориям. Например, крупы будут находиться в одной секции, макаронные изделия – в другой, специи – в третьей. Таким образом, вы сможете не только уместить в ящике все необходимое, всегда поддерживать порядок, но и облегчить себе поиск нужного продукта или предмета.

Лайфхак 2: Сложите сковородки в органайзер


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Органайзер для сковородок позволяет компактно их сложить. / Фото: Dm-st.ru Сковородки – это боль каждой хозяйки, хотя бы потому что они тяжелые, массивные и сложные в хранении из-за длинных ручек.
Особенно остро встает вопрос их размещения, когда у вас миниатюрная кухня и все шкафчики уже заняты кастрюлями, тарелками, кружками, столовыми приборами и прочими кухонными принадлежностями. С достоинством выйти из этой ситуации поможет специальный органайзер, который сможет компактно разместить все имеющиеся сковородки. Данный гаджет имеет еще один плюс: он позволяет расставлять посуду таким образом, чтобы она всегда была на виду. Кроме того, имея такого помощника под рукой, вам больше не придется с трудом доставать нужную сковородку из груды другой тяжелой посуды.

Лайфхак 3: Используйте держатель для половника


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню На держателе можно расположить не только половник, но и лопатку, ложку. / Фото: iposuda.ru Очень пригодится в хозяйстве такая полезная вещь, как держатель для половника. Он одним движением руки крепится на край кастрюли либо сковороды и выполняет роль своеобразной подставки. То есть, когда вы помешаете лопаткой мясо, которое жарится на плите, вам не нужно будет искать место куда ее положить, ведь для этой цели на сковороде присутствует держатель. Девайс не только экономит место на столешнице, но и является очень простым в уходе – в отличие от обычной подставки под лопатку его не нужно мыть.

Лайфхак 4: Храните овощи в тканевых мешках


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Мешочки с овощами хорошо вписываются в интерьер кухни. / Фото: Postila.ru Сейчас во всех сферах деятельности набирает популярность экологичное потребление. В том числе прогрессивный мир стремится по максимуму отказаться от пластиковых изделий. Если вы хотите принять участие в этой своеобразной акции, переходите, как и французы, на тканевые мешочки для овощей. Отправляйтесь вместе с ними в магазин и складывайте туда все продукты, которые покупаете на развес. В результате таких нехитрых действий вы сократите количество пластиковых пакетов, которые ежемесячно в огромных количествах попадают в мировой океан. Совет: Тканевые мешочки пригодятся вам не только во время походов в супермаркет. Их также можно использовать для хранения овощей на кухне. Они станут отличной альтернативой громоздким ящикам и контейнерам, экономя ценное место в крохотном помещении.

Лайфхак 5: Наклейте стикеры на посуду


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Стикеры на посуде позволят узнать, что где лежит, не открывая емкости. / Фото: blog.postel-deluxe.ru Учитывая, что в миниатюрной кухне каждый сантиметр на счету, хозяйки пытаются по максимуму заставить все полки баночками, контейнерами, различными емкостями для сыпучих. И даже если им удается компактно разместить все необходимое в шкафчиках, возникает другая проблема: как потом во всем этом многообразии посуды найти нужный продукт? Облегчить поиски помогут обычные стикеры, которые продаются в любом канцелярском магазине. После того, как вы их купите, подпишите несколько штук и наклейте на посуду, обозначив, где находится сахар, манка, рис, пшено, специи и прочие продукты. Кстати, если вы привыкли готовить еду на несколько дней вперед и раскладывать ее по контейнерам, можете наклеивать стикеры и на них, не забывая указывать дату приготовления.

Лайфхак 6: Обзаведитесь складной полочкой для мойки


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню На складной полочке для мойки можно сушить посуду или временно хранить продукты. / Фото: kvartblog.ru Еще один полезный кухонный девайс – складная полочка, которая располагается на мойке. Данный аксессуар пригодится не только для сушки посуды. На нее также можно положить продукты, которые вы собираетесь мыть, чистить или резать. Таким образом, вы освободите место на кухонной столешнице и сможете избежать беспорядка на крохотной кухне. Еще один бесспорный плюс сушилки состоит в том, что, когда она не нужна, ее можно компактно сложить и убрать в ящик, где она никому не будет мешать.

Лайфхак 7: Используйте универсальные крышки


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Универсальные крышки могут менять свой размер. / Фото: yapokupayu.ru В следующий раз, когда пойдете в магазин, обязательно узнайте у продавца, есть ли в наличии силиконовые крышки, которые можно подстраивать под любую ширину посуды. Этот девайс является поистине незаменимым на кухне с маленькими габаритами. При помощи него вы сможете хранить еду в любых емкостях и контейнерах, а не только в тех, для которых имеются подходящие крышки. Таким образом вы сможете задействовать даже самую крохотную посуду и, тем самым, разгрузить пространство как холодильника, так и кухни в целом.

Лайфхак 8: Присмотрите в магазине доску с отделом для мусора


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Разделочная доска с отсеком для мусора очень удобная. / Фото: userapi.com Существенно сэкономить время, а также подарить удобство и комфорт во время готовки сможет доска с отделом для мусора. С таким аксессуаром вам не придется постоянно открывать и закрывать дверцу шкафа, чтобы выбросить мусор. Все отходы будут попадать в специальный отсек, избавляя вас от лишних телодвижений. Кроме того, такой девайс предотвратит попадание ненужных частей овощей, фруктов и других продуктов в ту часть, которая предназначена для употребления.

Лайфхак 9: Отдайте предпочтение компактному набору посуды


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Компактный набор посуды удобнее хранить на кухне. / Фото: pinterest.com Если вы только переехали в квартиру и у вас толком нет посуды, не тратьтесь на разнокалиберную кухонную утварь, которая будет тяжелым грузом лежать в шкафу. Лучше сразу купите набор, который можно аккуратно и компактно сложить. Обычно, он включает в себя много нужных девайсов. Так вы сможете сэкономить место на кухне и обеспечить себе комфорт в уборке и готовке.

Основные правила для обустройства миниатюрных кухонь


Девайсы, без которых, по мнению французов, сложно представить крошечную кухню Прямые кухни более практичные. / Фото: 8prohome.com Чтобы маленькая кухня действительно была удобной, нужно позаботиться не только о покупке правильных девайсов, но и о грамотном обустройстве комнаты. Дизайнеры дают следующие рекомендации: 1. Зоны должны располагаться в виде треугольника с равно удаленными вершинами. В качестве этих вершин будут выступать хранение продуктов, их подготовка к приготовлению и непосредственно сама готовка пищи. 2. Прямые кухни более практичные, чем угловые. Они оставят пространство для маневров и позволят свободно передвигаться по кухне, не спотыкаясь об углы в проходах. 3. Не пытайтесь разместить в крохотной комнате мебель и аксессуары, которые вы видели в интерьерах больших кухонь. Например, кухонный остров или массивный деревянный стол будут уместны лишь в масштабных зонах, а вот в маленьких им не место.

