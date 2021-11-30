5 грандиозных сооружений, которые в наше время оказались заброшены

Грандиозные брошенные строения.
Люди постоянно что-то строят для своих нужд. По этой причине нет ничего удивительного в том факте, что немалая часть этих, зачастую уникальных, сооружений в конечном итоге оказывается заброшенной. Периодически среди таких архитектурных «динозавров» попадаются конструкции и вовсе неповторимые в своем роде, грандиозные и величественные. В этом обзоре самые интересные из них.
1. Форт Рэд Сэндс
Стоит со времен Второй мировой войны.
В 1942 году Великобритания построила сеть прибрежных укреплений, которые позволяли контролировать небо (сбивать самолеты Люфтваффе), а также вести наблюдение за немецкими судами на море, в первую очередь – минными тральщиками. Данную систему фортификаций назвали «Форты Манселла». Большинство сооружений напоминает нефтяные платформы, впрочем, форт Рэд Сэндс отличается от большинства возведенных укреплений.
В 50-е годы прошлого века форты списали. Поскольку они находились за пределами юрисдикции Великобритании, очень быстро их захватили «радиопираты», которые создали на платформе Рэд Сэндс радиостанцию, стали вещать забавные трансляции, полные матерных выражений, и транслировать запрещённую музыку в британский эфир.
2. Горный проходчик Bagger 258
Огромный горный проходчик Bagger 258.
Отправившись в сельскую местность между Берлином и Дрезденом, можно наткнуться на огромную машину Bagger 258 - потомка немецкой индустриализации, который сегодня мирно стоит рядом с городком Шипкау. Что это такое? Данный гигант - машина для прокладки шахт и добычи угля. Установка работает на гусеничной тяге. Ее продвижение с места на место было мероприятием действительно грандиозным. Весит машина 3 850 тонн. Шахтеры называли ее «Голубое чудо» из-за успокаивающей синей расцветки корпуса.
Остановлен Bagger 258 был в 2002 году. Рядом с машиной больше нет известных запасов угля, а разбирать и утилизировать гигантского шахтера оказалось мероприятием слишком затратным даже для Германии. Таким образом, пока 258-ой играет роль местной достопримечательности.
3. Ракетная база Некома
Когда-то тут были ядерные ракеты.
В США, в Северной Дакоте, в 15 милях от границы с Канадой, в настоящей американской глуши есть городок Некома. Место это настолько «глухое», что в поселении даже заправочной станции для автомобилей нет. Если же отправиться бродить по местным окрестностям, то есть шанс наткнуться на территорию, огороженную забором. За ним будет усеченная в верхней части пирамида. Строение очень загадочное и даже немного пугающее.
Все дело в том, что Некома – это заброшенная военная база. Сегодня сюда может проникнуть любой желающий. Когда-то здесь были работающие шахты с ядерными ракетами, готовыми в любой момент ударить по КНР и СССР. Данная база – это (некогда) один из первых объектов противоядерной обороны США. Здесь располагался радар Safeguard - самый совершенный из тех, что создавали американцы.
4. Станция прослушки Тойфельсберг
Станция прослушки, построенная США.
На западе от Берлина есть холм, а на холме стоят вот такие загадочные строения с куполами. Когда-то здесь был технический колледж, построенный еще нацистами перед войной. Уже после войны Тойфельсберг местные жители превратили в свалку, а в годы холодной войны место заинтересовало американцев. Оказалось, что с этих холмов очень хорошо прослушиваются радиопередачи коммунистических соседей не только в восточной части Берлина, но даже в Праге. Так на холмах появилась радарная станция, которая была построена в 60-е годы прошлого века. Объект был частью секретного проекта «Эшелон».
5. Плотина Вайонт
Злосчастная дамба с печальной историей.
Лонгароне – это вполне типичное, мало чем примечательное на первый взгляд поселение итальянской провинции Беллуно. Снежные горы, идеальные дороги, аккуратные домики. Идиллию нарушает только огромная бетонная стена, врезанная в скалу. Впрочем, это совсем не стена, а дамба, которая была спроектирована еще в 1920 году. Строить плотину начали в 1957 году на фоне экономического бума. Работы завершили к 1960 году. Высота конструкции составила 262 метра.
Ошибки в расчётах повлекли за собой крупнейшее рукотворное цунами. В 1963 году произошло оседание пород с гор в водохранилище, в результате чего из него поднялась волна высотой 90 метров. Она смела с лица земли Лонгароне, а также несколько соседних деревень. В этом происшествии погибло около 3 тысяч человек.
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