11 умных названий обычных блюд, которые нужно знать, чтобы не попасть впросак

1. Алькарточчо

Рыба, запеченная в пергаменте. / Фото: foodservicespb.ru

2. Альденте

По технологии альденте можно готовить не только пасту, но и овощи

3. Альфорно

Пицца альфорно из дровяной печи. / Фото: fb.ru

4. Алюмет

Способ нарезки картофеля фри - алюмет

5. Баллотин

Баллотин часто путают с галантином

6. Крудите

Овощи режутся брусочками и подаются с соусом. / Фото: yocatering.ru

7. Галета

Галета может быть как гречневым блином, так и ягодным пирогом

8. Компоте

Желе на верхушке торта - это компоте

9. Карпаччо

Сырое мясо, нарезанное тонкими кусочками. / Фото: kartinkin.net

10. Рийет

Риет, в отличие от паштета, не перемалывают в блендеме до кремообразной консистенции

11. Маседуан

Фруктовый салат с сиропом. / Фото: gzt.com