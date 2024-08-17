10 таинственных артефактов, которые были найдены в долине Нила

Луксорская мумия и другие артефакты Нила.
Нил, который большинство людей знает, как самую длинную реку в мире, проходит через 11 современных стран. Возле этой древней реки возникло множество цивилизаций и прошло немало битв, после которых вдоль берегов Нила осталось много кладбищ. В некоторых могилах ученые находят различные артефакты, которые заставляют изменить современный взгляд на историю, однако некоторые находки так никто и не смог объяснить.
1. Алебастровая Тия
Алебастровая Тия.
В 2017 году рабочие возле Луксора переместили огромную статую фараона Аменхотепа III (1390-1352 г.г. до н.э.). При этом они обнаружили, что рядом с правой ногой статуи фараона была спрятана ранее неизвестная таинственная статуя. В отличие от колоссального Аменхотепа, статуя женщины была сделана в натуральную величину из алебастра. 3 400-летняя уникальная резьба, по мнению археологов, изображала царицу Тию. Ранее внутри гробницы на западном берегу Нила было найдено несколько статуй Тии, «главной жены» Аменхотепа III и бабушки Тутанхамона. Но новая находка была единственной, сделанной не из кварцита. Также примечательно то, что поскольку статуя была в превосходном состоянии, частично сохранилась ее первоначальная окраска.
2. Женщины Нельсона
Женщина на корабле - обычное дело.
Столетия назад британские правила запрещали женщинам находиться на кораблях. Однако, мало того, что они на самом деле плавали, недавние раскопки на острове Нельсона в Египте показали, что женщины участвовали в битве за Нил в заливе Абукир. Археологи считают, что 40 могил, найденные на этом острове, имеют непосредственное отношение к известному противостоянию между французами и англичанами во главе с контр-адмиралом Горацио Нельсоном в 1798 году. Тех, кто был убит в бою, похоронили в море, а тех, кто умер позже от полученных ран, - на острове.
Во время осмотра захоронений обнаружился неожиданный факт. Среди могил солдат и матросов были захоронения детей и женщин. Несмотря на строгие морские законы, многим офицерам разрешалось приводить свои семьи. Во время конфликта эти жены не бездействовали. В своих мемуарах Джон Николс, британский моряк, сражавшийся в битве, рассказал, как женщины подавали стрелкам порох во время боя. Однако ни одни из женских останков на острове Нельсона не идентифицировали.
3. Личность кошек
Кошка под столом.
Египтянам одно время приписывали одомашнивание кошек, ссылаясь на изображение 1950 г. до н.э., изображающее кошку под столом. Но в 2004 году на Кипре в могиле человека нашли останки кошки возрастом 9500 лет. Но по итогам нового генетического исследования «родина первых домашних кошек» может вновь вернуться в Египет. Через четыре года после того, как того, как на западном берегу Нила нашли новое древнее кладбище, в нем нашлись останки животных на 3500 лет старше киприотских.
4. Мистические кольца для пальцев ноги
Мистические кольца для пальцев ноги.
На восточном берегу Нила фараон Эхнатон, сын королевы Тии, построил свою новую столицу Амарну. Поскольку Эхнатон был очень непопулярным правителем, город был заброшен вскоре после его смерти. Одна из могил принадлежала мужчине в возрасте тридцати с признаками костной травмы. На самом деле, у 3300-летнего скелета при жизни скопилось множество травм, включая переломы ребер и левой лучевой кости.
С правой стороной все было еще хуже: трещины на локтях, стопах и бедренных костях. А на пальце ноги этого скелета было обнаружено редкое кольцо, сделанное из медного сплава (это было только второе кольцо из меди, которое было обнаружено в египетских захоронениях). Позже на том же кладбище нашли второе кольцо для пальца ноги, но у его владельца не было явных признаков травм.
5. Луксорская мумия
Луксорская мумия
Рядом с городом Луксор стоит храм, который когда-то был посвящен фараону Тутмосу III . Расположен на западном берегу Нила храм был известен уже в течение нескольких десятилетий. Но только в 2009 году археологи нашли некрополь под этой священной структурой. Одна из 20-ти могил хранила необычную находку. Несмотря на то, что все могилы подверглись грабежам и гробы были полуразбиты, мумия была на удивление неповрежденной.
А настоящей тайной этой мумии, погребенной где-то между 1075 г. до н.э. и 664 г. до н.э., является ее личность и связь с Тутмосом III. Хотя были найдены надписи, что это Аменренефе, уважаемый человек, который работал личным слугой фараона, почему его похоронили в храме одного из самых известных фараонов Египта, неизвестно.
6. Безголовые крокодилы
Безголовые крокодилы Гебель-эль-Сильсила.
В 2015 году в Гебель-эль-Сильсиле был обнаружен некрополь, который около 3400 лет назад был местом захоронения рабочих каменоломни. Анализ скелетов обеспечил некоторую интересную информацию (люди жили в карьере и пребывали в хорошем физическом состоянии), но на кладбище также нашлось несколько странных захоронений. Самым необычным был склеп, в котором было полно овечьих и козьевых погребений, а его внутренний двор охранял... крокодил.
Взрослый крокодил мог погибнуть от естественных причин перед тем, как, вероятно, его принесли в жертву, но затем были найдены останки второй рептилии, а также признаки того, что рептилий целенаправленно помещали между гробницами после смерти. Оба крокодила находились в одинаковых положениях и у них не хватало голов. Интересно также отметить, что покровителем Гебель-эль-Сильсилы был Себек, бог-крокодил.
7. Гробницы с лестницами
Гробницы с лестницами.
Еще одна археологическая раскопка проводилась в 2017 году на западном берегу реки Нил, на этот раз недалеко от города Асуан. Археологи начали раскопки возле Мавзолея Ага-хана, чтобы лучше понять местную историю. В итоге они нашли вырезанные в камне 10 гробниц с огромными лестницами. Ступеньки привели к другой камере, где находились саркофаги с мумиями в хорошем состоянии. Ученые не имеют ни малейшего понятия, кто здесь был захоронен, но подозревают, что гробницы, которые были вырыты между 712 г. до н.э. и 332 г. до н.э., принадлежат ранее неизвестному сектору близлежащего некрополя Западного Асуана.
8. Мангуст на поводке
Мангуст на поводке.
Недавно команда археологов из египетского министерства древностей решила обследовать 4 000-летнее кладбище в Бени-Хасане, построенное на восточном берегу реки. Они нашли что-то настолько необычное, что большинство экспертов не поверили им. На одной стене была картина человека, идущего с двумя животными на поводках. В одном из этих животных было довольно легко узнать собаку, а вот другое предположительно является мангустом. Возможно, мангуст использовался для того, чтобы спугнуть при охоте птиц из укрытия. Какова бы ни была причина, данная сцена уникальна для египетского искусства.
9. Месть
Артефакты с руины Гиераконполиса
Руины Гиераконполиса (Нехена) находятся в 500 километрах к югу от Каира. Это поселение особенно ценно тем, что его жители были предками древних египтян. Но внутри «Могилы 72» обнаружился неожиданный факт этого предфараонического общества. В могиле был похоронен подросток, а также 20 других людей. Вероятно, они были принесены в жертву, поскольку ни у кого из них не было признаков болезни или недоедания. Также были найдены останки собак, бабуинов, коз, страуса и леопарда.
Вскоре после захоронения кто-то ворвался в гробницу. Сокровища, с которыми был захоронен подросток, не тронули, но при этом вытащили труп из гроба и сожгли его. Даже деревянная конструкция, покрывавшая гробницу, имела следы пламени. Наличие ценных тяжелых товаров и подобная агрессия по отношению к телу указывают на то, что преступление было совершено из-за мести, а не с целью грабежа.
10. Дети, которые построили Амарну
Древнее захоронение.
В 2015 году археологи сделали еще одну неожиданную находку в Амарне, столице непопулярного фараона Эхнатона. Они эксгумировали два кладбища в городе. Первое из них поведало ожидаемую историю — люди, которые были похоронены на кладбище Амарны, упорно трудились, плохо питались, получали травмы и часто умирали. Второе кладбище оказалось более неожиданным — здесь были похоронены дети в возрасте от 7 до 15 лет, и лишь некоторые были примерно 25-летними.
Некоторых детей и вовсе бросали в массовые захоронения. Что интересно, у детей возрастом до 15 лет было множество травм. Около 16 процентов имели переломы и повреждения, полученные от выполнения слишком тяжелой для них работы. Очевидное пренебрежение их здоровьем и показывает, что этих детей привлекали к строительству города.
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