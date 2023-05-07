Как астроном-дальтоник увидел таинственные каналы на Марсе и изменил мировую литературу

Как Джованни Скиапарелли стал астрономом

Джованни Скиапарелли

Брерская обсерватория в Милане

Из итальянского журнала 1900 г.

Мода на каналы и на литературу о Марсе

Атлас Марса, созданный Скиапарелли

Персиваль Ловелл тоже увидел на Марсе каналы

Персиваль Ловелл

Долина Маринер, фото с современного аппарата

Марсианских каналов не существовало?

О Марсе писали в те годы много - а читали еще больше

Изображение Марса в периодическом издании начала прошлого века

Из кинофильма «Марсианин»