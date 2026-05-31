Жуткие реалистичные торты не для слабонервных


Необычные торты от Аннабель де Веттен

Необычные торты от Аннабель де Веттен


Такой торт трудно представить на веселом празднике, однако покупатели находятся, и немало. Мрачные, жуткие, и нередко отталкивающие на вид кулинарные произведения искусства Аннабель де Веттен на самом деле на вкус просто прекрасны, а то, что круг клиентов ее необычного творчества ограничен, мастерицу не смущает.



Тортик с черепом.

Необычные кулинарные шедевры Аннабель де Ветен.

Кусок мяса из белого шоколада и мармелада.

Свои кулинарные шедевры Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten) называет "Кухней чаровницы" (Conjurer’s Kitchen), а основными клиентами ее творчества являются как различные эксцентричные люди, желающие удивить своих гостей, так и специализированные сообщества, изначально отличающиеся несколько мрачным юмором - врачи, патологоанатомы, похоронные бюро, таксидермисты и прочие.


Такие торты не пользуются всеобщей популярностью, но все равно имеют своих поклонников.

Кухня чаровницы.

Безусловно, надо в какой-то мере перешагнуть через себя, чтобы попробовать освежеванных животных или голову ребенка, даже если и точно знаешь, что это бисквит и шоколад. Дело в том, что работы Аннабель чрезвычайно реалистичны, и хоть по запаху человек понимает, что перед ним сладость, переступить через внутреннее табу не так-то легко. "Да, вас действительно может сильно взволновать факт того, что требуется съесть что-то, когда ваши глаза кричат "Нет!", а запахи и вкусовые рецепторы соблазняют согласиться," - говорит Аннабель де Веттен.


Жуткие кулинарные шедевры от художницы из Британии.

Пирожное *Сердце*.

Жуткие торты от британской мастерицы.

Вдохновение Аннабель берет в фильмах ужаса, а также в других видах альтернативного искусства, а художественная точность исполнения всех деталей берет свои истоки в практике таксидермии, которой когда-то занималась Аннабель. "Кухня чаровницы" открылась в 2011 году, и с тех пор Аннабель работала с Barbican Museum, Британской библиотекой и телевизионном сериалом Oddities.


Кухня чаровницы.

Торты не для слабонервных.

Мрачные торты.

Торты Аннабель де Ветен.

Conjurer’s Kitchen.

Кухня чаровницы от Аннабель де Ветен.

Реалистичные торты.

Торты не для всех.

британская библиотека, англия
