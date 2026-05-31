Жуткие реалистичные торты не для слабонервных

Необычные торты от Аннабель де Веттен
Такой торт трудно представить на веселом празднике, однако покупатели находятся, и немало. Мрачные, жуткие, и нередко отталкивающие на вид кулинарные произведения искусства Аннабель де Веттен на самом деле на вкус просто прекрасны, а то, что круг клиентов ее необычного творчества ограничен, мастерицу не смущает.
Тортик с черепом.
Необычные кулинарные шедевры Аннабель де Ветен.
Кусок мяса из белого шоколада и мармелада.
Свои кулинарные шедевры Аннабель де Веттен (Annabel de Vetten) называет "Кухней чаровницы" (Conjurer’s Kitchen), а основными клиентами ее творчества являются как различные эксцентричные люди, желающие удивить своих гостей, так и специализированные сообщества, изначально отличающиеся несколько мрачным юмором - врачи, патологоанатомы, похоронные бюро, таксидермисты и прочие.
Безусловно, надо в какой-то мере перешагнуть через себя, чтобы попробовать освежеванных животных или голову ребенка, даже если и точно знаешь, что это бисквит и шоколад. Дело в том, что работы Аннабель чрезвычайно реалистичны, и хоть по запаху человек понимает, что перед ним сладость, переступить через внутреннее табу не так-то легко. "Да, вас действительно может сильно взволновать факт того, что требуется съесть что-то, когда ваши глаза кричат "Нет!", а запахи и вкусовые рецепторы соблазняют согласиться," - говорит Аннабель де Веттен.
Пирожное *Сердце*.
Вдохновение Аннабель берет в фильмах ужаса, а также в других видах альтернативного искусства, а художественная точность исполнения всех деталей берет свои истоки в практике таксидермии, которой когда-то занималась Аннабель. "Кухня чаровницы" открылась в 2011 году, и с тех пор Аннабель работала с Barbican Museum, Британской библиотекой и телевизионном сериалом Oddities.
