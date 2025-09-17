С нами не соску...
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Историческая встреча на Эльбе

25 апреля 1945 г. ─ дата, которую мало кто помнит. Однако это был знаменательный день в мировой истории. В этот день американские войска, наступавшие с запада, и Красная Армия, наступавшая с востока, объединили свои силы на реке Эльба недалеко от города Торгау, почти в 100 км к югу от Берлина. Эта встреча имела историческое значение, так как благодаря ей германская армия оказалась расколота надвое.

Историческая встреча на Эльбе

В течение нескольких лет Красная Армия наступала на гитлеровские войска по всему Восточному фронту. 6 июня 1944 г. американо-британские войска открыли второй фронт в Европе вторжением в Нормандию и начали освобождать Европу от фашистских захватчиков с запада. В итоге союзнические силы встретились 25 апреля 1945 г. у города Торгау на берегу Эльбы в северо-западной части Саксонии. Война в Европе подходила к своему завершению. Американские войска прибыли на Эльбу на несколько недель раньше Советской армии, но поскольку командование союзников отказалось от планов атаковать столицу Германии, американцы не стали пересекать реку и дожидались советских войск. К концу апреля 1945 г. Красная Армия окружила столицу Германии, позволив 58-й гвардейской стрелковой дивизии вооружённых сил СССР пробиться сквозь ослабленную оборону немецких войск и направиться на запад к реке Торгау, где их ждала 69-я дивизия Армии США. Историческая встреча на Эльбе фото: newsland.com 25 апреля первый лейтенант Альберт Коцебу (Albert Kotzebue) из 3-го батальона 69-й пехотной дивизии Армии США вместе со своими солдатами пересёк Эльбу, где встретился с советскими солдатами под командованием подполковника Александра Гордеева, командира 175-го полка 58-й гвардейской дивизии Красной Армии.
В тот день произошла ещё одна встреча ─ на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау: американского патруля под командованием Уильяма Робертсона (William Robertson), 2-го лейтенанта Армии США, и советских солдат под командованием лейтенанта Красной Армии Александра Сильвашко. На следующий день командиры союзнических дивизий встретились для официального рукопожатия, запечатлённого фотографами. Вечером того же дня правительства СССР, США и Великобритании выпустили заявления, утверждавшие решимость союзнических войск покончить с войсками Третьего рейха. Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Радость и ликование солдат союзнических войск давало уверенную надежду на то, что война почти выиграна. Солдаты обнимали друг друга, обменивались между собой пуговицами, звёздочками и нашивками военной формы; офицеры обменивались своим оружием. После войны, когда отношения между бывшими союзниками стали портиться, перейдя в состояние "Холодной войны", встреча на Эльбе стала мощным символом объединения Востока и Запада, напоминающим о том, что даже самые непримиримые враги способны на мир и дружбу. Памятник, посвящённый встрече на Эльбе, был установлен в 1988 году в виде мемориальной доски на том месте, где произошла историческая встреча. На арлингтонском кладбище в Вашингтоне также есть мемориальная доска "Дух Эльбы", где каждый год ─ 25 апреля ─ военный оркестр исполняет национальные гимны России и США. Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Постановочная фотография встречи советской и американской армий. Слева ─ Уильям Робертсон, справа ─ лейтенант Александр Сильвашко. Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Уильям Робертсон и Александр Сильвашко встретились спустя годы после окончания Второй мировой войны Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Историческая встреча на Эльбе фото: amusingplanet.com Историческая встреча на Эльбе фото: Reinhard Dietrich/Wikimedia Commons Мемориальная доска "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище Историческая встреча на Эльбе фото: Jungpionier/Wikimedia Commons Советский памятник, посвящённый встрече советских и американских войск в Торгау Надпись: "Здесь, на реке Эльба, 25 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта Красной Армии объединились с американскими войсками"

