Чем запомнились миру 7 «икон стиля», на которых хотели быть похожими женщины в ХХ веке

Каждую из этих женщин называли в своё время иконой стиля, а тысячи представительниц прекрасного пола по всему земному шару подражали им. Они приковывали внимание своим безупречным внешним видом, а их образы и сегодня служат примером для многих знаменитостей и простых модниц. Далеко не у всех судьбы сложились счастливо, однако их помнят и считают образцом для подражания вот уже много лет.
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих. / Фото: www.pinimg.com
Она появилась на свет в обеспеченной семье, но всегда вела себя как «серая мышка». Изменения с ней стали происходить в то время, когда она решила стать актрисой. Ей посчастливилось встретиться с замечательным режиссёром Джозефом фон Штернбергом, научившим Дитрих работе перед камерой и вообще актёрскому мастерству. А ещё он посоветовал молодой актрисе немного усовершенствовать свою внешность. Юная Марлен всерьёз занялась собой: сбросила несколько лишних килограммов и превратилась в блондинку.
Марлен Дитрих. / Фото: www.pinimg.com
Марлен Дитрих прославилась на весь мир и стала настоящей законодательницей моды 1930-1940 годов. Она стала носить брюки и вскоре уже многие женщины перестали опасаться элементов мужской одежды в собственном гардеробе. Актриса смело экспериментировала и сочетала разные элементы и стили. На ней прекрасно смотрелся мужской костюм в сочетании с очаровательной фетровой шляпкой. И при этом актриса всегда выглядела женственно и стильно.
Грейс Келли
Грейс Келли. / Фото: www.livemaster.ru
Она всегда отличалась удивительным чувством стиля, позволившем ей создать свой неповторимый женственный образ. Грейс Келли в 1950-е годы стала настоящим примером для подражания. Она выглядела безупречно в любое время суток и в любой обстановке: идеально уложенные волосы, невероятно женственные платья, оригинальные жакеты.
Грейс Келли. / Фото: www.pinimg.com
После бракосочетания Грейс Келли с князем Монако актриса стала настоящим воплощением сказки о Золушке, которая встретила своего принца. К сожалению, жизнь её оборвалась слишком рано: Грейс было всего 52 года, когда она погибла в автокатастрофе, случившейся из-за внезапного инсульта актрисы.
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро. / Фото: www.yandex.net
Эта очаровательная блондинка и сегодня, спустя более полувека после гибели, остаётся секс-символом и источником вдохновения для модельеров и простых девушек во всём мире. Она умело подчёркивала свои достоинства, поэтому часто носила облегающую одежду. Белокурые локоны, красные губы и игривая мушка стали визитной карточкой актрисы, певицы и модели.
Брижит Бардо
Брижит Бардо. / Фото: www.blogspot.com
Невероятно женственная Брижит старалась выглядеть так, чтобы в её образе присутствовала лёгкая небрежность. Секрет француженки заключался в простоте и естественности. Растрёпанная бабетта, подчёркнутые глаза и нежные губы создавали трогательный образ вечно юной девочки. Благодаря Брижит в моду вошли бикини, а особую популярность обрели свитера, открывавшие плечи.
Одри Хепбёрн
Одри Хепбёрн. / Фото: www.games-of-thrones.ru
Она была грациозна и красива и долгое время считала, что для пленительного образа достаточно всего лишь блеска в глазах. Она всегда была мила и элегантна, но после встречи с Юбером Живанши Одри Хепбёрн превратилась в настоящую икону стиля и музу известного модельера. Их сотворчество началось с фильма «Сабрина», к которому дизайнер создавал костюмы.
Одри Хепбёрн. / Фото: www.pinimg.com
А после он продолжил одевать хрупкую и нежную Одри, придумывал для неё удивительные в своей простоте и изысканности наряды, и даже посвятил ей один из лучших ароматов – «L'Interdit». Актриса была прекрасна и в чёрном платье, и в слегка укороченных брюках, она умела носить круглые очки и невероятные шляпки, и даже в повседневной жизни, в балетках и водолазках, умела выглядеть элегантно.
Твигги
Твигги. / Фото: www.rimma.co
Лесли Лоусон в 1960-х была олицетворением дерзкой юности. Не зря она выбрала для себя псевдоним Твигги, обозначавший в переводе с английского тростинку. Тоненькая, хрупкая, отчаянно-озорная, она смогла сломать все представления о моде, стиле и женской фигуре. Она удачно смешивала стили и при этом была неповторима: крохотные платья, похожие на кукольные, обувь на низком каблуке, яркие цветные колготы и высокие гольфы.
Твигги. / Фото: www.24smi.org
Твигги походила на девочку-подростка и всячески подчёркивала свою детскую непосредственность. При этом на лице ярко были выделены глаза с огромными кукольными ресницами, а губы были всего лишь тронуты нежно-розовой помадой, напоминавшей леденец.
Жаклин Кеннеди
Жаклин Кеннеди. / Фото: www.pinimg.com
Она была женой президента Соединённых Штатов и признанной иконой стиля. Джеки без преувеличения можно было назвать красавицей, но эту красоту она создавала собственными руками, умело скрывая недостатки и подчёркивая достоинства.
Жаклин Кеннеди. / Фото: www.fw-daily.com
Она носила только такую одежду, которая была идеально подогнана по фигуре, никаких «универсальных» размеров. Элегантные костюмы, женственные сдержанные платья, длинные перчатки, позже появились огромные очки и удивительные шляпки.
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