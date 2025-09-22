Сколько нужно выпустить стрел из лука, чтобы победить одного средневекового рыцаря

Эффективность лука сильно преувеличена. |Фото: virginexperiencedays.co.uk.

Лучники крайне специфические войска в средние века. |Фото: topwar.ru.

Вот главный средневековый штопор для рыцарей. |Фото: livejournal.com.

Даже в столетнюю войну доспехи были еще далеки от идеала. |Фото: livejournal.com.

Тяжелые доспехи дают достаточно надежную защиту человеку. |Фото: livejournal.com.

Крайне показательной является битва при Креси. |Фото: cont.ws.

В реальности бой выиграли отнюдь не лучники. |Фото: valerongrach.livejournal.com.

Даже при Креси была страшная рубка в ближнем бою. |Фото: hse.ru.

Убить человека в броне очень непросто. ¦Фото: br.pinterest.com.

Черный принц на поле брани при Креси после битвы. |Фото: historycollection.com.