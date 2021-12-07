El Helicoide – одна из визитных карточек Венесуэлы

Несмотря на то, что Венесуэла всегда была одной из беднейших колоний Испании, в истории этой страны были амбициозные архитектурные проекты. Одним из наиболее масштабных стал долгострой в Каракасе, получивший название El Helicoide. Первоначально планировалось, что это будет крупнейший торговый центр, перемещаться по которому посетители смогут на автомобилях. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь у этого здания совсем иное предназначение…











Здание El Helicoide уникально, аналогов ему в мире действительно не сыщешь. Оно построено на естественной возвышенности, которую опоясывает спиралевидный пандус, предназначавшийся для автомобилей. Здание венчает геодезический купол – оригинальная конструкция, собранная из стальных стержней (идея этой конструкции принадлежит известному американскому архитектору Бакминстеру Фуллеру).







Проект здания был разработан в 1955 году, планировалось, что в El Helicoide будут располагаться торговые отделы, фешенебельный отель, кинотеатр с семью экранами, детские игровые комнаты, спортзалы, бассейн, боулинг и даже автомастерская. Замысел высоко оценили творцы эпохи: чилийский поэт Пабло Неруда считал проект гениальным, а эпатажный испанский художник Сальвадор Дали и вовсе был не против принять участие во внутреннем оформлении торгового центра.







Процесс строительства El Helicoide.



Строительство здания началось в годы правления Переса Хименеса, диктатора, при котором экономика Венесуэлы стала оживать, питаемая нефтяными доходами. Однако завершить проект при Хименесе не удалось, и впоследствии браться за него не хотели, поскольку считали наследием диктаторского режима. К 1975 году здание национализировали.







Дальнейшая история здания El Helicoide трагична. Вначале здесь «самозахватом» поселились сквоттеры, всего за три года на территории гигантского здания вырос настоящий город с «населением» более 10 тысяч человек! Сквоттеры жили в ужасной антисанитарии, здесь процветала наркоторговля, и работало множество публичных домов. Поселение было ликвидировано в 1982 году.







Следующим этапом в истории El Helicoide стало расположение на его территории штаб-квартиры венесуэльской разведки. Военные обосновались там с 1984 года, постепенно из небольших помещений, которые должны были стать торговыми отделами, военные сделали камеры для временного содержания подозреваемых. В этих камерах стали проходить допросы и пытки, по свидетельствам очевидцев, венесуэльская разведка отличается особой жестокостью.

Долгое время военные радовались тому, что могут приезжать на машинах прямо под свои кабинеты, подражая легендарному Джеймсу Бонду. Здание запрещено было фотографировать с любых точек города, за это можно было попасть в полицию . Как отмечают историки, что по иронии судьбы пространство El Helicoide, которое задумывалось и строилось в 1950-60-е годы как зона свободной торговли, стало местом содержания политзаключенных. Общественные организации Венесуэлы провели расследование и опубликовали данные, согласно которым с января 2014 по июнь 2016 гг. было зафиксировано 145 случаев жестоких пыток, унижающих человеческое достоинство заключенных в тюрьме El Helicoide. Даже несмотря на то, что в 2012 году Межамериканский суд по правам человека сделал заключение, что El Helicoide не является пригодным для использования в качестве тюрьмы, венесуэльские власти не предприняли никаких мер.Рядом с El Helicoide – поселения бедняков.El Helicoide – здание, которое должно было стать зоной свободной торговли, но стало тюрьмой . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)