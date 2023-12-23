Что рассказывают о событиях из Библии древние таинственные египетские надписи на Стеле Голода

Журналист и египтолог Чарльз Эдвин Уилбур десять лет под ряд проводил каждую зиму в Египте. Он находился всегда на борту дахабии — это типичное нильское пассажирское судно с двумя парусами, которое учёный превратил в свою библиотеку и рабочий кабинет. В 1889 году Уилбур посетил Асуан и остров Сехель. На этом острове египтолог сделал величайшие открытия. Одно из них подарило миру легендарные Элефантинские папирусы. Другое было ещё более захватывающим. Истинное его значение, подтвердившее историю из Библии, учёным удалось разгадать лишь сегодня.
Египет — кладезь истории
В Асуане на рынке Чарльз Эдвин Уилбур приобрёл несколько древних папирусов. Они были найдены на острове Сехель. Учёный не подозревал о том, насколько эти свитки важны для науки. Они хранились в парижской библиотеке больше полувека. После смерти учёного его родственники пожертвовали всё его научное достояние Бруклинскому музею. Эксперты были поражены, увидев древнеегипетские свитки. Так были открыты знаменитые Элефантинские папирусы.
Остров Сехель.
Неожиданное открытие
В этой же экспедиции Уилбур исследовал остров Сехель. Там есть огромное количество археологических памятников и храм египетской богини воды и водопадов Нила Анукет. В древние времена на острове был огромный гранитный карьер, который египтяне в разные времена активно использовали для потребностей строительства. На камнях учёные находили множество различных надписей, которые в разные периоды оставили рабочие и путешественники. Именно Уилбуру посчастливилось обнаружить среди них самую любопытную и важную. Это были надписи, повествующие о драматических исторических событиях, развернувшихся в Египте во 2 веке до нашей эры.
Чарльз Эдвин Уилбур.
Надпись находится на скалистом выступе в южной части острова, начертанная на большом блоке природного гранита. Руками человека ему аккуратно придали прямоугольную форму. Камень делится на две части трещиной, которая образовалась ещё до создания надписи. Остальные разрушения произошли позже. Они сделали надпись очень трудно читаемой, а некоторые слова не удалось разобрать совсем.
Стела Голода, фото 1889 года.
Текст написан иероглифами, расположенными в 32 столбцах. В верхней части изображены три божества: Хнум (творец, представленный с головой барана), Сатет (богиня, олицетворение разливов Нила) и Анукет (богиня воды и водопадов). Фараон Джосер приносит им жертвенные подношения. Надписи расшифровывали несколько учёных. Общепринятой считается версия Поля Барге, научного руководителя франко-египетского центра изучения Карнакских храмов. Он исследовал и перевёл текст в 1953 году. Сегодня этот камень именуют Стелой Голода.
Среди этих камней была найдена Стела Голода.
Фараон и Имхотеп — это Библейская история об Иосифе
Надписи повествуют о семилетнем периоде засухи и голода, которые произошли во время правления этого фараона третьей династии. Текст гласит, что засуха началась на восемнадцатом году его правления. Естественно, урожай был невероятно скудным. Фараон поручил своему советнику Имхотепу решить этот вопрос.
На стеле изображён Джосер, совершающий подношения богам Египта.
Записи в исторических текстах приводят такую речь фараона: «Я скорбел на моём великом престоле и опечалились все, находящиеся во дворце. У меня было тяжело на сердце, так как Нил не приходил вовремя целых семь лет. Зерна было мало, семена сухие, всего, что можно было есть, было в скудном количестве… Я расспросил Имхотепа: «В каком месте берёт начало Нил? Какой бог там покоится, чтобы поддержать меня?» Он ответил: «Посреди воды есть город, Нил окружает его. Имя ему Элефантина. Там Хнум».
Фараон приказал восстановить храм Хнума и снова делать ему регулярные подношения. Кроме того, указом он дарует ему территорию между Асуаном и Такомпсо и часть всего импорта из Нубии. Учёных сбивает с толку то, что Стела Голода не датируется правлением Джосера или даже кого-либо из его непосредственных преемников. Исследователи считают, что она была сделана во время правления Птолемеев, греческих правителей Египта после Александра Македонского, между 332 и 31 годами до нашей эры. То есть более чем через 2300 лет после описываемых в нём событий.
Знаменитая Стела Голода.
Тут следует отметить, что повествование по этой причине иногда не считают соответствующим Библии. Поэтому нелишне напомнить о том, что события Книги Книг нельзя считать точной хронологической летописью, учитывая то, как по крупицам собирались её тексты.
Слово Божие — это не сухой исторический текст, это книга для спасения для человечества. Этот источник духовной мудрости, но также она содержит исторические сведения, которые помогают глубже проникнуть во времена существования древних цивилизаций. Исследователями доказано, что те места в Библии, где говорится об Египте, написаны людьми, хорошо осведомлёнными о жизни там. Их сведения постоянно подтверждаются. Поэтому Библия была и остаётся настольной книгой исследователей древнего Египта.
Библия - настольная книга для каждого египтолога.
Что говорят сами учёные
Священники долгое время считали надпись подделкой. Сегодня одни египтологи считают факты, которые он рассказывает, правдой, другие считают их вымыслом. В любом случае стела важна, поскольку на ней упоминается фараон под его именем Гора, Неджерихет, что позволяет исследователям связать те памятники, на которых написано только это имя, с Джосером.
Правдоподобие истории придаёт ещё и то, что такое явление как голод было в Египте весьма редким. По этой причине такой уникальный исторический факт не мог не найти отражения в исторических записях той эпохи. В Библии эта ситуация описана очень подробно.
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