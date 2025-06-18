Шесть популярных продуктов из 90-х, которые вредили здоровью

Вкусные, но вредные продукты из 90-х/ фото: magazine.tabris.ru, stock.adobe.com
В начале 90-х взрослые и дети радовались продуктам, которые привозили из-за рубежа и продавали по доступным ценам. Первое время все западное казалось таким вкусным, что другого есть не хотелось. Лишь спустя годы стало понятно, что эта «вкуснятина» сильно вредит здоровью. Давайте вместе вспомним 6 самых популярных продуктов «лихих девяностых», которые сейчас есть не захочется из-за их ужасного состава...
1. Немецкий спред Rama
Спред был очень мягким, поэтому легко намазывался на хлеб/ фото: smapse.livejournal.com
В начале 90-х на полках российских магазинов стал появляться новый немецкий продукт Rama. Это был спред. Производитель рекламировал его как основу для бутербродов вместо дорого сливочного масла. Стоил он намного дешевле натуральных молочных продуктов, а все потому что состоял из растительно-жировых масел, консервантов и красителей.
2. Испанская приправа в виде кубиков
Дети могли грызть кубики в сухом виде - это было вкусно/ фото: food.ru
В 1995 году россияне впервые увидели в магазинах необычную приправу в виде кубиков Galina Blanca из Испании. Название продукта в переводе на русский язык означало «белая курица». Испанская компания производила бульонные кубики сначала у себя на родине, но из-за повышенного спроса в 1998 году в Нижегородской области построили целую фабрику для изготовления продукции. Приправу в удобной форме покупали практически все хозяйки. Готовить с ней было легко и быстро, поскольку она улучшала вкус даже самым постным супам. Блюда за пару секунд превращались в настоящий шедевр. Вплоть до нулевых такая приправа считалась нормальным заменителем мясных продуктов для первых и вторых блюд.
3. Голландский чай в пакетиках Pickwik
Пакетики выручали, когда нет времени заваривать листовой чай/фото: darudar.org
Под голландской торговой маркой «Пиквик» в начале 90-х в Россию завезли пакетированный черный и зеленый чай с ягодами и фруктами. Чай имел яркую упаковку, которая привлекала внимания покупателей. На полках магазинов можно было найти клубничный, персиковый, мультифруктовый, лимонный, апельсиновый и даже кокосовый чай. Чай был ароматным и вкусным, но если вскрыть пакетик, то можно было обнаружить, что он состоял из чайных отходов, ароматизаторов и красителей. Конечно, никаких фруктов и ягод в составе не было. Такой чай в больших количествах мог вызывать раздражение слизистой кишечного тракта, изжогу и неприятные ощущения в области желудка.
4. Сухие напитки в пакетиках Zuko и Yupi
Растворимый сок имел выраженный вкус и яркий цвет/ фото: za.pinterest.com
Быстрорастворимые напитки Zuko и Yupi также появились в начале 90-х. Сухой концентрат содержал готовый набор продуктов, чтобы из него приготовить вкусный ароматный сок. Он выпускался в пакетах по 45 граммов — этого количества хватало для приготовления 1-2 литров напитка. Нужно было только добавить воды. Чем меньше ее было, тем слаще получался сок. Zuko и Yupi стали неотъемлемой частью школьных чаепитий и вечерних посиделок. Некоторые дети ели напитки в сухом виде. Это было не только вкусно, но и весело, поскольку после него окрашивался язык. К сожалению, после такого употребления у детишек стала развиваться аллергия и другие проблемы со здоровьем. В современном мире уже давно доказано специалистами, что подобные растворимые напитки вредны для организма, но их продолжают продавать практически в каждом магазине.
5. Куриные окорочка из США
Окорочка стали популярными из-за низкой цены/ фото: habr.com
В начале 90-х Михаил Горбачев подписало торговое соглашение с президентом США Джорджем Бушем, в котором говорилось, что теперь на прилавках появятся куриное мясо из Америки. Но в продаже будут только окорочка, поскольку на родине их не едят — американцы предпочитают белое мясо курицы. К удивлению россиян, куриные голени оказались очень дешевыми. В народе их прозвали «ножками Буша». Окорочка продавали в замороженном виде. Их можно было купить на любом рынке и в продуктовом магазине. Окорочков хватало на всех — холодильники были ими забиты. Блюда с «ножками Буша» получались вкусными, но у них был странный недостаток. Замороженный окорочок был большого размера, а после приготовления уменьшался в 2-3 раза — становился меньше ладошки. Россияне стали плохо отзываться о курином продукте, а вскоре стали ходить слухи, что мясо содержит антибиотики и другие препараты, которые вводят в рацион птице во время выращивания. Также выяснилось, что на птицефабриках США активно используют хлор во время производства. Люди, которые ежедневно употребляли такое мясо, стали обращаться в больницу с жалобами на аллергию и снижение иммунитета.
6. Сухая смесь для приготовления супа
Суп из пакетика можно было готовить и в кастрюле, и даже в кружке/ фото: ecookie.ru
Еще одним продуктом испанского производителя кубиков Galina Blanca был куриный суп. Он выпускался в пакетиках по 200 граммов, в которых находился готовый для приготовления первого блюда порошок. Он был разных видов: куриный с вермишелью, грибной с лапшой, говяжий со звездочками или куриный суп-пюре. Главным достоинством продукта была простота приготовления — сухую смесь из пакетика нужно было добавить в кипящую воду и блюдо готово! Хозяйки массово скупали пакетики для приготовления наваристых и ароматных супов, которые не обязательно нужно было готовить с мясом. Такие супы продают и в наши дни, вот только российские диетологи считают, что они вредны для здоровья. В их состав входит большое количество веществ химического происхождения, которые оказывают негативное влияние на пищеварительную систему. Также такое питание приводит к снижению иммунитета.
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