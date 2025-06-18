Шесть популярных продуктов из 90-х, которые вредили здоровью

Вкусные, но вредные продукты из 90-х/ фото: magazine.tabris.ru, stock.adobe.com

1. Немецкий спред Rama

Спред был очень мягким, поэтому легко намазывался на хлеб/ фото: smapse.livejournal.com

2. Испанская приправа в виде кубиков

Дети могли грызть кубики в сухом виде - это было вкусно/ фото: food.ru

3. Голландский чай в пакетиках Pickwik

Пакетики выручали, когда нет времени заваривать листовой чай/фото: darudar.org

4. Сухие напитки в пакетиках Zuko и Yupi

Растворимый сок имел выраженный вкус и яркий цвет/ фото: za.pinterest.com

5. Куриные окорочка из США

Окорочка стали популярными из-за низкой цены/ фото: habr.com

6. Сухая смесь для приготовления супа

Суп из пакетика можно было готовить и в кастрюле, и даже в кружке/ фото: ecookie.ru