20 нетривиальных профессий, доходов от которых хватит не только на хлеб с маслом

Сотрудник по прослушиванию и прочие хорошо оплачиваемые профессии.
«Все профессии нужны, все профессии важны», - утверждал классик. Но есть среди огромного количества самых разнообразных профессий особые, о которых мечтают многие. Это профессии с гибким графиком, не требующие особых физических затрат и приносящие приличный доход.
1. Пищевой стилист
Пищевой стилист - $ 45 000.
$ 45 000
Для большинства людей в мире профессия стилиста считается очень утомительной и зачастую скучной. Однако, пищевые стилисты выделяются среди прочих — хотя в их профессии есть свои подводные камни, но довольно сложно представить себе, что может быть сложного в подготовлении блюд для фотосессий.
Изумительные картины аппетитных блюд, которые печатают в журналах, показывают на телевидении и в меню ресторанов — это все профессиональная работа пищевых стилистов. Получает же фуд-стилист примерно $ 45 000 за год.
2. Канализационный инспектор
Канализационный инспектор - $ 47 000.
$ 47 000
Захочет ли кто-то стать проверяющим канализации. Вероятно, все скажут "нет", поскольку посчитают, что придется целый день копаться в грязных коллекторах. Это не совсем так, работа в основном будет заключаться в эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, которое может снимать видео и делать фотографии внутри коллекторов.
На самом деле, едва ли когда-то самому придется спуститься в зловонную клоаку. $ 47 000 в год этим специалистам платят за то, что они, сидя в удобном кресле, снимают фотографии и видео нечистот.
3. Пульмонолог
Пульмонолог - $ 56 000.
$ 56 000
Работа пульмонолога очень важная, поскольку они заботятся о людях с проблемами дыхания: пациентах, страдающих от хронических заболеваний, таких как эмфизема и астма, пациентах пожилого возраста с заболеваниями легких, о грудных детях, чьи легкие не разработаны должным образом, и пациентах скорой помощи, которые перенесли сердечный приступ или шок.
Как уже отмечалось, работа пульмонолога может быть одной из самых важных профессий в мире, поскольку такие специалисты спасают жизни людей. Платят им за это очень достойно - $ 56 000.
4. Фотограф
Фотограф - $ 60 000.
$ 60 000
Фотография является, без сомнения, одним из самых простых занятий из данного списка, поскольку все, что нужно ,— это сфокусировать камеру на объекте и нажать на спуск. Конечно, у профессиональных фотографов есть больше практики и они знают, как захватить в кадр незабываемый момент, но это не меняет сути.
Благодаря смартфонам, которые есть сегодня практически у каждого, почти каждый человек может быть фотографом в наши дни, но большинство людей почти никогда не воспринимают фотосъемку всерьез. Профессиональный фотограф может легко заработать $ 60 000 за год.
5. Фрилансеры-писатели
Фрилансеры-писатели / Блогеры - $ 60,000.
$ 60,000
Это мечта многих: никогда не выбираться из постели до тех пор, когда сам не захочешь, никогда не придерживаться дресс-кода, никогда не застревать в пробках и иметь возможность работать из любого места на планете без малейшего внешнего контроля. Мечта? А ведь это повседневная работа внештатных фрилансеров.
Внештатным авторам просто нужны всего три вещи, компьютер, подключение к интернету и мозг. Несмотря на это, на самом деле это нелегкая профессия, и хоть и люди этой профессии чаще всего работают в удовольствие, редко кому удается заработать $ 60 000 за год.
6. Озвучка
Озвучка - $ 40 000 - $ 80 000.
40 000 - $ 80 000
Всегда кажется, будто известные музыканты и звезды кино сегодня живут как короли и королевы, поскольку у них есть все, что они могут пожелать, и масса людей, просто обожающих их. Истина заключается в том, что каждая из этих звезд прошла через многое, чтобы достигнуть того, что имеет на данный момент.
Тем не менее, сейчас можно заработать $ 80 000 в год, просто используя свой голос в музыкальных клипах этих знаменитостей, дублируя их в кино или в рекламе.
7. Дегустатор мороженого
Дегустатор мороженого - $ 60 000.
$ 60 000
Мало кто знает, но есть люди, работа которых связана исключительно с дегустацией мороженого, причем им за это платят очень немаленькие деньги - до $ 60 000 в год. Конечно, кого попало на подобную работу не берут, это нечто вроде сомелье в винной индустрии.
8. Пилот дирижабля
Пилот дирижабля - $ 70 000.
$ 70 000
Много кто хотел стать пилотом в детстве, но забыл об это месте, когда вырос. Оказывается, сегодня существует большой спрос на пилотов... дирижаблей. При этом стать им даже легче, чем обычным пилотом самолета, все, что нужно, это сертификация от соответствующих органов. Современные дирижабли используются для рекламы, но их пилоты имеют одини из лучших рабочих мест в мире, зарабатывая до $ 70 000 в год.
9. Сотрудник по прослушиванию
Сотрудник по прослушиванию - $ 75 000.
$ 75 000
Те, кто подслушивал разговоры других людей, наверняка никогда не думал, что из этого можно сделать карьеру. Оказывается, существуют подобные вакансии, причем за эту работу платят очень немало. Главный сотрудник по прослушиванию — это человек, который нанят компанией, чтобы следить за разговорами о ее продуктах или услугах, причем незаметно для людей, чтобы выяснить настоящее мнение о них. Такой человек следит за всеми социальными медиа-платформами и получает около $ 75 000 каждый год.
10. Фермер
Фермер - $ 68 000.
$ 68 000
Большинство людей думают, что сельское хозяйство — это жутко изнурительная работа от рассвета до заката. На самом деле, у большинства фермеров очень много работы, но некоторые фермеры, которые полностью наладили свое хозяйство, работают всего несколько часов в день и получают более $ 68 000 каждый год. Когда фермер осуществляет полное обеспечение своего домашнего скота или растений в достаточном количестве питательных веществ и отсутствии болезней, то звонкая монета на банковском счету не заставит себя ждать.
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