История нудизма

Нудизм появился очень давно — можно сказать, что течение возникло вместе с самим человечеством. В основе этого явления лежит не пошлое и в чем-то совершенно извращенное желание полюбоваться обнаженной натурой и показать свою (это, скорее, присуще эксгибиционистам), а вполне здоровое желание стать ближе к природе.







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Современный мир потихоньку начинает избавляться от пережитков нажитой столетиями морали: люди все чаще и все охотнее устраивают не только нудистские пляжи, но и целые туры натуризма. Сегодня мы расскажем вам, откуда появились нудисты, что хорошего приносит практика разгуливать голышом и может ли это привести к освобождению разума всего человечества в принципе.







Древняя Греция

Индия

Германия

Скандинавия

Советский Союз

В чем плюсы

Минусы натуризма