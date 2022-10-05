Расчётливая убийца или сексуальная фантазия мужчин?

Ее поцелуй стоит жизни, ее взгляд пленит мужские сердца, ее голос очаровывает и завлекает. Многие мужчины положили жизнь на поиски этой неприступной и холодной красавицы. Древние легенды и мифы рассказывают нам, что те, кто нашел ее, больше никогда не возвращался домой. Так кто же это? Расчетливая убийца или же плод сексуальных фантазий? Давайте разбираться, что на самом деле представляет из себя русалка.
А женщина ли?
О русалках упоминается в разных сказаниях, рассказах и стихотворениях. Встретить описание этой необычайно красивой девы можно практически в любом фольклоре. Для одних она была удивительной красоты светловолосая девушка, другие же видели в ней ужасного монстра, который затягивает на дно мужчин. Для начала давайте определимся с тем, что русалка – это не живая представительница слабого пола, а дух. В славянской мифологии есть несколько версий, откуда пришло к нам это слово. Некоторые думают, что оно происходит от слова роса, другие олицетворяют русалку со всеми растениями, водоемами, реками и океанами.
Возникновение образа русалки обычно связывают с определенной потребностью мужчины. Ведь как ее представляло большинство моряков? Недостижимая соблазнительница, очень привлекательная и сексуальная, но в тоже время холодная и отстраненная. Она не может постареть, и поэтому ее красота и голос будут вечно затягивать на дно морское души моряков.
Внешность и среда обитания русалки
Русалки – это мифологические существа, которые в основном живут в реках, озерах, водоемах, морях и так далее.
Как уже было сказано выше, большинство исследователей придерживаются мнения, что русалка – это дух, но древние славяне думали иначе. Они считали, что русалкой могли стать только девушки, утопившиеся из-за неразделенной любви.
В большинстве случаев русалку изображают в виде женщины с длинными распущенными волосами, сидящей на камне. Помимо этого, на некоторых картинах, можно заметить, как русалка держит в руках арфу. В большинстве легенд говорится, что она может быть с несколькими хвостами, которые не всегда бывают рыбьими.
Завлекают они моряков не только своей красотой, но и пением. Их чудесный голос разливается на множество миль, заставляя корабли менять свой курс и плыть к ним на зов. Также русалок можно было заметить с зеркалом в руках. Оно служило символом луны, и именно благодаря нему, русалка получала власть над морскими приливами.
В основном, они не выходят на берег. Случается же это только потому, что им нужно расчесать свои прекрасные волосы медным или золотым гребнем. Согласно некоторым поверьям, если в это время подкрасться к русалке и забрать гребень, она обязана будет выполнить любое желание.
В некоторых легендах говорилось, что русалка – это падший ангел. Питаться она может исключительно живой человеческой плотью. Помимо голоса, очаровать моряка она могла запахом, который исходил от ее тела.
Поймав жертву, она утаскивала свою добычу на морское дно и трапезничала. Именно поэтому моряки считали встречу с русалкой плохой приметой. Потому что, если один из них ее увидит в море, то домой ему уже не вернуться.
Месть русалки
Сохранилось много записей о том, как мстят обиженные или же обманутые русалки. Одну из этих легенд мы сейчас расскажем.
Однажды русалка подарила много драгоценных камней одному юноше в обмен на то, что он будет с ней встречаться каждый вечер на протяжении десяти дней. Приняв подарок, молодой человек подарил несколько драгоценных камней своей возлюбленной и забыв обо всем, пропустил встречу с русалкой, чем вызвал гнев красавицы.
На другой день юноша как обычно рыбачил в море. Русалка подплыла к его лодке и сказала ему, что в одной пещере спрятаны сокровища со всех затонувших ранее кораблей. Молодой человек попросил рассказать, где это место находится, чтобы сразу же отправиться туда. Только прибыв на место, юноша уснул мертвым сном, а придя в себя он понял, что прикован к камню золотой цепью. По грудь он был в алмазах и других драгоценностях и навсегда остался пленником из-за своей жадности.
Русалки очень своенравные, капризные и могущественные существа. Они не лишены доброты, но крайне редко ее демонстрируют.
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