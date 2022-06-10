10 вещей из советского прошлого, которые впечатлили гуру итальянского дизайна

10 вещей из советского прошлого.
Итальянский дизайнер Умберто Джираудо прокомментировал внешний вид предметов, знакомых всех, кто родился в СССР. Вряд ли советские люди оценивали авоську, школьную форму или бутылку для одеколона с точки зрения «красиво-некрасиво». Выходец из Италии пришёл в восторг от многих привычных советских гражданам вещей.
1. Авоська
Авоська - самая экологичная в мире сумка.
Сегодня когда много говорят об экосумках, советскую авоську итальянский специалист назвал лучшим примером в области дизайна. По его мнению, это и сегодня жизнеспособное решение многих проблем для тех, кому не безразличны проблемы загрязнения окружающей среды. Мало того, что эту сумку можно использовать многократно, она компактная и помещается в кармане. К тому же в неё помещается объём продуктов, который нужен семье, а не про запас. Советская авоська - прекрасный повод для размышления для современных дизайнеров.
2. Бутылка для кефира
Сделано в СССР: бутылка для кефира
Специалист по индустриальному дизайну, преподаватель Британской высшей школы дизайна Умберто Джираудо о советской бутылке для кефира сказал кратко и понятно: "Экономичный и экологичный дизайн". И ведь он прав. Надёжная упаковка открывалась лёгким нажатием пальца, крышка из обычной фольги легко утилизировалась, а бутылки использовались многократно - их сдавали в пункты приёма стеклотары.
3. Кофейная банка
Сделано в СССР: кофейная банка.
Экономичная в производстве, простая и милая на вид. Такими эпитетами наградил итальянец банку советского кофе. По его словам она выглядит гораздо аутентичнее, чем современный пластиковый мусор, в который фасуют кофе.
3. Отрывной календарь
Отрывной календарь.
Отрывные календари были популярны не только в СССР, но и в западных странах. Более того, спрос на них не падает и сейчас. И хотя на них приходится тратить много бумаги, они очень милые и позволяют человеку ощутить течение времени.
4. Раритетный чайник
Просто старый чайник.
А вот раритетный чайник итальянца-дизайнера не удивил. «Похожий был у моей бабушки», - сказал гуру дизайна.
5. Бутылочки для одеколона
Бутылочки для одеколона.
Над этикетками дизайнер пошутил – уж очень забавным ему показался контраст между формой ёмкости и графическим дизайном. Использоваться такие бутылочки могли для чего угодно – для дешёвого алкоголя или, например, для бытовой химии. Это делает бутылку очень практичной. Современные дизайнеры наоборот создают агрессивные и специфичные макеты упаковки.
6. Презервативы
Сделано в СССР: презервативы.
Упаковка советских презервативов итальянского дизайнера удивила. «Она функциональна и абсолютно не «эмоциональна». Но кто же задумывается о крутом дизайне в определённых обстоятельствах!», - сказал Умберто Джираудо
7. Треугольные пакеты молока
Треугольные пакеты молока
Стоит уточнить, что треугольный молочный пакет – это не 100-процентно советское изобретение. Производственные линии для этой упаковки поставляли шведы – компания Tetrapack. Разработка картонной упаковки для молока началась ещё в 1943 году. Упаковка в форме тетраэдра пользовалась огромным успехом.
8. «Запорожец»
Горбатый «Запорожец».
Советский автомобиль «Запорожец», по мнению итальянского дизайнера – настоящий шедевр. И хотя дизайн этой машины базировался на разработках FIAT, были у него и уникальные черты, в частности решетка на капоте, которая придавала ему некую агрессивность.
9. Холодильник
Советский холодильник.
«Восхитительный дизайн, и я категорически не понимаю, почему русские покупают китайские холодильники и проводят их ребрендинг вместо того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые формы».
10. Школьная форма для девочек
Школьная форма в СССР.
Советская школьная форма, по мнению Умберто Джираудо, элегантна и прекрасно отражает формальный иерархический статус. Но сегодня такая форма более уместно смотрелась бы, пожалуй, на студентках или на официантках, но не на школьницах.
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