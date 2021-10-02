Крутые домашние тренеровки

Не хватает времени на тренажерный зал? Понятное дело, у кого есть лишние несколько часов, когда уже к вечеру рабочего дня хочется только одного — лечь на диван, в компании кота и хорошего сериала.







Тем не менее, спортом заниматься должен каждый, только так можно держать себя в хорошей форме — как умственной, так и физической. Вот отличный, не требующий никаких тренажеров (и большого количества) времени комплекс упражнений, выполнять который вы сможете даже не отрываясь от любимого фильма.







Скалолаз

Планка с подтягиванием коленей

Планка в прыжке

Обратная динамическая планка

Отжимания с дополнительной нагрузкой

Выпрыгивание с поднятием рук

Лодочка