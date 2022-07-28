Необычные деревянные купальники в США в конце 1920-х годов

Дерево в воде не тонет. Похоже, дизайнеры из округа Грейс-Харборв в штате Вашингтон (США), где была хорошо развита деревообрабатывающая промышленность, рассуждали именно так, когда придумали концепт необычных женских купальников. Изготовлены они были из… елового шпона. Производители всерьез были уверены, что такие купальные костюмы станут трендом!











В начале ХХ века Грейс-Харбор был известен как крупнейший лесопромышленный центр. Здесь проходила заготовка древесины, работали деревообрабатывающие фабрики… Чтобы повысить популярность региона среди туристов, в Грейс-Харборе решились на оригинальный шаг: в 1929 году стали производить купальные костюмы из древесины и вовсю их рекламировать. Кампанию запустили под слоганом «Еловые девушки» и сделали несколько ярких постеров, на которых красотки щеголяли в древесине.







Красавицы позируют в необычных купальных нарядах.







Такие купальники рекламировали как практичные и доступные изделия, которые при желании можно сделать самостоятельно. Героиня рекламного ролика объясняла, что у ее отца остались куски древесины после постройки дома, и она из них сделала себе купальник. «Эти купальники – новинка сезона на пляжах. Они изящны, практичны и отлично держатся на воде, так что зайти в них в воду решится аже самый робкий пловец», – говорилось в рекламе.

Нетрудно догадаться , что деревянные купальники ожидал провал: они не вошли в моду и не стали популярны в мире. И похоже, только девушки, запечатленные на рекламных фотографиях, действительно знают, были ли эти купальные костюмы столь удобны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)