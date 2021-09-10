Все «прелести» семейной жизни: Ироничные иллюстрации о том, каково это – быть мужем и женой

А вы тоже умудряетесь петь в машине? Автор: Yehuda Adi Devir.

Ок! Я готова! Скажи за кого нужно болеть. Автор: Yehuda Adi Devir.

Мини отпуск. Автор: Yehuda Adi Devir.

На пробежке. Автор: Yehuda Adi Devir.

Когда у неё холодные ноги. Автор: Yehuda Adi Devir.

Для всех тех, кто задавался вопросом как же выглядит художник и его жена в реальной жизни они специально создали эти иллюстрации.

Майя тоже художница и они вместе работают над созданием комиксов.

В итоге получаются вот такие вот забавные, но до ужаса жизненные комиксы.

Стук в дверь. Автор: Yehuda Adi Devir.

Сходили за хлебом . Автор: Yehuda Adi Devir.

Оно живое! Автор: Yehuda Adi Devir.

И так каждое утро. Автор: Yehuda Adi Devir.

Как вы думаете , мы часто опаздываем? Автор: Yehuda Adi Devir.

С Днём Рождения! Автор: Yehuda Adi Devir.

Мы на диете? Автор: Yehuda Adi Devir.

Когда твоя очередь мыть посуду. Автор: Yehuda Adi Devir.

Вися на волоске. Автор: Yehuda Adi Devir.

Утиный поцелуй. Автор: Yehuda Adi Devir.

Вот так она просыпается. Автор: Yehuda Adi Devir.

У Майи есть аккаунт в Инстаграм. Автор: Yehuda Adi Devir.

Её волосы повсюду ! Автор: Yehuda Adi Devir.

После ссоры. Автор: Yehuda Adi Devir.

Мне нечего надеть. Автор: Yehuda Adi Devir.

Моя горячая жена. Автор: Yehuda Adi Devir.

И так у каждого зеркала . Автор: Yehuda Adi Devir.

Неподдельное удовольствие. Автор: Yehuda Adi Devir.