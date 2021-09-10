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Все «прелести» семейной жизни: Ироничные иллюстрации о том, каково это – быть мужем и женой


А вы тоже умудряетесь петь в машине? Автор: Yehuda Adi Devir.

А вы тоже умудряетесь петь в машине? Автор: Yehuda Adi Devir.

Муж и жена – одна... Нет, не то, что вы подумали. а божественное начало. Супружеская жизнь – непосильный труд, о котором запросто можно сказать: «и в радости, и в горе, и в маковом поле». Собственно говоря, художник Иегуда Ади Девир (Yehuda Adi Devir) знает об этом не понаслышке. В своих шуточных иллюстрациях он делится ироничными жизненными ситуациями, связанными с ним и женой, а так же теми проблемами, с которыми практически ежедневно сталкиваются все пары.

Если женщины в адрес своих мужчин привыкли постоянно жаловаться на вечно разбросанные носки и вещи по всей квартире, то мужчины, в свою очередь, закатывая глаза, вопят о том, что им надоело собирать по всей квартире «разбросанные» волосы, в том числе вылавливая их из тарелок с едой. Ведь как говорится, жизнь – не сахар, если однажды тебя угораздило жениться или же выйти замуж. Но Иегуда нашёл выход из сложившейся ситуации. Он просто-напросто иллюстрирует все самые каверзные и нелепые моменты из жизни с женой Майей. А ведь если так подумать, то практически все пары сталкиваются с подобным. Кто из нас не ходил в магазин за хлебом, возвращаясь после с уймой пакетов абсолютно ненужных покупок?
Или же, кто не оставлял после себя горы посуды, пытаясь залить молоком банальные хлопья? Признавайтесь, вы ведь тоже не можете пройти мимо витрин и автомобилей, предварительно не заглянув в каждую зеркальную поверхность? А быть может, вы внезапно решили сесть на диету, заодно посадив на неё и мужа? И так можно продолжать, перечисляя до бесконечности, но именно из таких, казалось бы, малоприятных моментов и состоит настоящая супружеская жизнь, в которой нужно находить компромиссы, постепенно принимая недостатки друг друга. Ведь настоящая любовь способна всё победить и со всем справиться.
Ок! Я готова! Скажи за кого нужно болеть. Автор: Yehuda Adi Devir.

Ок! Я готова! Скажи за кого нужно болеть. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Мини отпуск. Автор: Yehuda Adi Devir.

Мини отпуск. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
На пробежке. Автор: Yehuda Adi Devir.

На пробежке. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Когда у неё холодные ноги. Автор: Yehuda Adi Devir.

Когда у неё холодные ноги. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Для всех тех, кто задавался вопросом как же выглядит художник и его жена в реальной жизни они специально создали эти иллюстрации.

Для всех тех, кто задавался вопросом как же выглядит художник и его жена в реальной жизни они специально создали эти иллюстрации.

 
Майя тоже художница и они вместе работают над созданием комиксов.

Майя тоже художница и они вместе работают над созданием комиксов.

 
В итоге получаются вот такие вот забавные, но до ужаса жизненные комиксы.

В итоге получаются вот такие вот забавные, но до ужаса жизненные комиксы.

 
Стук в дверь. Автор: Yehuda Adi Devir.

Стук в дверь. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Сходили за хлебом. Автор: Yehuda Adi Devir.

Сходили за хлебом. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Оно живое! Автор: Yehuda Adi Devir.

Оно живое! Автор: Yehuda Adi Devir.

 
И так каждое утро. Автор: Yehuda Adi Devir.

И так каждое утро. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Как вы думаете, мы часто опаздываем? Автор: Yehuda Adi Devir.

Как вы думаете, мы часто опаздываем? Автор: Yehuda Adi Devir.

 
С Днём Рождения! Автор: Yehuda Adi Devir.

С Днём Рождения! Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Мы на диете? Автор: Yehuda Adi Devir.

Мы на диете? Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Когда твоя очередь мыть посуду. Автор: Yehuda Adi Devir.

Когда твоя очередь мыть посуду. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Вися на волоске. Автор: Yehuda Adi Devir.

Вися на волоске. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Утиный поцелуй. Автор: Yehuda Adi Devir.

Утиный поцелуй. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Вот так она просыпается. Автор: Yehuda Adi Devir.

Вот так она просыпается. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
У Майи есть аккаунт в Инстаграм. Автор: Yehuda Adi Devir.

У Майи есть аккаунт в Инстаграм. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Её волосы повсюду! Автор: Yehuda Adi Devir.

Её волосы повсюду! Автор: Yehuda Adi Devir.

 
После ссоры. Автор: Yehuda Adi Devir.

После ссоры. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Мне нечего надеть. Автор: Yehuda Adi Devir.

Мне нечего надеть. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Моя горячая жена. Автор: Yehuda Adi Devir.

Моя горячая жена. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
И так у каждого зеркала. Автор: Yehuda Adi Devir.

И так у каждого зеркала. Автор: Yehuda Adi Devir.

 
Неподдельное удовольствие. Автор: Yehuda Adi Devir.

Неподдельное удовольствие. Автор: Yehuda Adi Devir.

 

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Все «прелести» семейной жизни: Ироничные иллюстрации о том, каково это – быть мужем и женой

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Все «прелести» семейной жизни: Ироничные иллюстрации о том, каково это – быть мужем и женойПодписаться на мой Instagram
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