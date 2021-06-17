Новый офис студии KAAN Architecten в Роттердаме
Голландская студия KAAN Architecten переехала в новый офис в Роттердаме (Нидерланды), проект интерьера которого сама же и разработала. De Bank, новая штаб-квартира фирмы площадью 1400 квадратных метров, заняла здание Нидерландского банка 1950 годов постройки. Его кирпичный фасад отчётливо выделяется на фоне силуэта городской набережной. Отличительной чертой здания является вестибюль, украшенный мозаикой голландского художника Луи ван Рооде, активно работавшего в Роттердаме в послевоенный период.
Обширное пространство включает в себя более 80 рабочих мест. Ядро офиса образует большая общая рабочая зона с тремя рядами длинных столов. Расположенные с обеих сторон высокие окна обеспечивают пространство обилием света и открывают вид на набережную.
Пространственный ритм генерируется прекрасно восстановленной бетонной индустриальной конструкцией. Грубая суть бетона уравновешивается элегантностью темно-ореховой древесины, которая является основным материалом оформления интерьера.
Гармоничное отношение между тёплым комфортом дерева и брутальностью сохранённой бетонной конструкции создаёт ощущение монументальности и одновременно изящества. Авторы проекта, KAAN Architecten, формулируют своё кредо как «функционализм повышенной ценности».
Фотографии: Simone Bossi
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