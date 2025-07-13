Как приготовить нежный и сочный шашлык: 5 проверенных маринадов для разных видов мяса

Подобрать правильный маринад для шашлыка – это половина успеха, так как именно он делает мясо сочным, ароматным, придает ему незабываемый вкус. Есть много разных вариантов маринадов: одни из них универсальные, другие – подходят лишь для определенного вида продукта. Novate.ru делится рецептами нескольких из них, чтобы вы могли приготовить идеальный шашлык.
Маринад 1: На кефире
Мясо, замаринованное в кефире, получится нежным. / Фото: kaminia.ru
Этот маринад универсальный, так как подходит для любого вида мяса (за исключением разве что баранины). На один килограмм будущего шашлыка необходимо 300 миллилитров 1%-го кефира. Окончательное количество кисломолочного продукта будет зависеть от того, сколько мяса вы планируете приготовить.
В отличие от того же уксуса, кефир действует более деликатно: он медленно, но уверенно размягчает мясо, придает ему нежности и сочности. Время маринования составляет не менее 12 часов, поэтому лучше, если вы начнете этим заниматься вечером, а шашлык пожарите на следующий день.
Для аромата обязательно следует добавить травы и специи. С кефиром прекрасно сочетается кинза и кориандр. Зелени понадобится десять веточек, а пряности – три чайных ложки. Обратите внимание, что семена кориандра для начала следует слегка обжарить на сухой сковороде, чтобы они отдали мясу весь вкус. Также не забывайте про соль и перец – их нужно добавлять по вкусу.
В качестве дополнительных ингредиентов в маринад следует добавить по две чайных ложки горчицы и томатной пасты. Конечно, можно было бы положить и свежие помидоры, но с ними достаточно сложно контролировать вкус и уровень кислотности.
Маринад 2: На вине
Баранина в вине с ароматными травами. / Фото: attuale.ru
Помните, мы говорили о том, что маринад на кефире подходит для любого мяса, кроме баранины? Так вот, если вы решили приготовить мякоть задней ноги, используйте красное сухое вино – оно сочетается с бараниной в любом виде. На килограмм мякоти вам понадобится 300 миллилитров вина и четыре столовых ложки растительного масла для образования красивой золотистой корочки. В качестве основной пряности используйте душистый тимьян – он идеально сочетается с любым мясом, которое вы планируете приготовить на гриле.
Также следует добавить три луковицы луковицы среднего размера – нарежьте их кольцами, смешайте с вином и хорошо разомните руками. Для аромата положите три-четыре зубчика чеснока, посолите и поперчите маринад. Обратите внимание, что он должен получиться пряным, а не соленым, поэтому не переборщите с количеством соли. Вино придает шашлыку немного сладкого, фруктового вкуса, но в случае с бараниной – это идеальное решение.
На заметку: Также баранину можно замариновать в минеральной воде – так часто делают на Кавказе. Но этот вариант подходит только для молодого и свежего мяса. Залейте мясо газировкой, поставьте его в холодильник на два-три часа, а непосредственно перед жаркой посолите и поперчите.
Маринад 3: С киви
В киви есть необходимая для размягчения мяса кислота. / Фото: receptysousov.ru
Классические маринады готовятся на основе уксуса или кефира, призванных размягчать жесткое мясо. Но что если вместо традиционных кислот использовать фруктовые, например, киви? Этот экзотический фрукт небольшого размера способен даже самое жесткое мясо сделать невероятно сочным и нежным. Пропитавшись соком, оно становится очень вкусным, мягким и ароматным.
Предлагаем использовать маринад с киви для приготовления говядины и телятины. Количество фрукта определяйте из расчета один киви на один килограмм мяса. Если плод спелый, можно просто выжать его мякоть на говядину, а если нет – очистить, нарезать небольшими кусочками и добавить в маринад.
Остальные ингредиенты классические: тимьян, несколько луковиц, нарезанных кольцами, соль, перец и три-четыре ложки растительного масла для румяной корочки. Смешайте это все в одной тарелке, хорошо помните руками, после чего добавляйте мясо. Отправьте будущий шашлык в холодильник на 10-12 часов, а затем приступайте к готовке.
Существует мнение, что у киви слишком высокий уровень кислотности, поэтому мариновать с ним мясо можно не более двух часов, чтобы продукт не стал дряблым и безвкусным. На самом деле это не так. Единственное, что случится с говядиной, которая проведет 12 часов в компании киви, – она станет нежнее и приобретет пикантную, освежающую кислинку.
Маринад 4: С имбирем и соевым соусом
Добавьте в соевый соус натертый и сухой имбирь, а также специи. / Фото: pigmine.ru
Этот рецепт идеально подойдет для курицы. Несмотря на то, что ее очень сложно испортить и при желании можно готовить практически с любыми продуктами, добиться «того самого» идеального вкуса получится только с правильным маринадом. Предлагаем попробовать паназиатский вариант, который придаст птице интересной пикантности.
На килограмм курицы (лучше брать мякоть бедра или крылья) вам понадобится один кусок свежего имбиря длиной примерно 7-8 см и чайная ложка сухого имбиря. Зачем добавлять сразу две разновидности продукта? Они балансируют друг друга: свежий добавляет остроты, а сухой – пряности.
Также нужно будет добавить в маринад шесть столовых ложек соевого соуса, чтобы мясо стало нежнее, шесть столовых ложек соуса кимчи и половину чайной ложки красного перца. Для придания свежести подойдет тимьян или стебель лемонграсс (последний нужно будет тщательно отбить тупой стороной ножа). Подавать готовый шашлык лучше всего с соусом барбекю – получится идеальное сочетание!
Маринад 5: С майонезом и сметаной
Сметана и майонез – беспроигрышное сочетание для маринада. / Фото: telegra.ph
Пожалуй, один из самых популярных маринадов, ведь эти продукты практически всегда есть в холодильнике. Лучше всего он сочетается со свининой, а именно – с шеей, так как в ней оптимальное соотношение постного мяса и жира, благодаря чему готовый шашлык получается сочным, но не слишком тяжелым для желудка.
В основе маринада лежит 200 граммов сметаны и 50 граммов майонеза. Возможно, кому-то такой вариант приготовления шашлыка покажется устаревшим, однако никто не будет спорить с тем, что он простой, надежный и эффективный. В состав майонеза входит яйцо, которое прекрасно удерживает мясной сок (не зря из него часто делают кляр для жарки), а основной удар берет на себя сметана – именно она деликатно размягчает волокна и придает шашлыку сливочный вкус, отбивая свиной «душок», который многих отпугивает.
Дополнительные ингредиенты для маринада – это несколько зубчиков измельченного чеснока, душистые травы (петрушка, орегано или тимьян) и две-три луковицы среднего размера. Готовый шашлык получится настолько мягким и нежным, что его можно будет подавать даже без соуса.
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