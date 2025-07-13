Как приготовить нежный и сочный шашлык: 5 проверенных маринадов для разных видов мяса

Маринад 1: На кефире

Мясо, замаринованное в кефире, получится нежным. / Фото: kaminia.ru

Маринад 2: На вине

Баранина в вине с ароматными травами. / Фото: attuale.ru

Маринад 3: С киви

В киви есть необходимая для размягчения мяса кислота. / Фото: receptysousov.ru

Маринад 4: С имбирем и соевым соусом

Добавьте в соевый соус натертый и сухой имбирь, а также специи. / Фото: pigmine.ru

Маринад 5: С майонезом и сметаной

Сметана и майонез – беспроигрышное сочетание для маринада. / Фото: telegra.ph