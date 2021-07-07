Каждый с детства знает о том, что кавалеристы в еще не столь отдаленную от нас эпоху орудовали шашками. Или все-таки саблями? Или и тем, и другим? Самое время разобраться в том, есть ли между этими видами вооружения какая-нибудь принципиальная ризница, и в чем она заключается. В конце концов, оба вида клинкового вооружения действительно похожи, как два брата.
Краткая иллюстрация для того, чтобы понять, насколько классификация оружия в целом дело непростое и неблагодарное. |Фото: rnis-pfo.ru.
Разница между шашкой и саблей примерно такая же, как разница между шпагой и рапирой – умозрительная. Или, точнее говоря, ее никакой нет, во всяком случае в фактическом аспекте. Напомним, что здесь вся разница кроется в русском языке. В большинстве европейских языков «шпага» – это слово-синоним слова «меч». Собственно, и происходит данное название от итальянского слово «Spada», которое и означает как раз этот самый «меч». А слово «рапира» происходит от испанского «espada ropera», что буквально означает «меч при костюме». Таким образом и шпага, и рапира – один и тот же вид оружия, в той лишь разницей, что под рапирой в русском языке принято подразумевать парадное, не боевое вооружение.
Сабля и шашка: в чем отличие почти одинаковых клинков.
Аналогичным образом ситуация обстоит с саблей и шашкой. Вся разница (которой нет на самом деле) заключается в названии. Название «сабля» в русском языке происходит от венгерского слова «szabni» - «резать, кроить». А название «шашка» в русском языке образовалось от кабардино-черкесского «са’шхо» - «длинный нож». Названия происходят из разных языков, однако означают одно и тоже оружие.
И у шашки изогнутый клинок заточенный с одной стороны. |Фото: eremasdons.ru.
Некоторые скажут, что шашка отличается от сабли хотя бы внешне. Однако посмотрите внимательно сами? В чем заключается эта разница? В профиле изгиба и эфесе? Однако, если взять все те же «шпаги и рапиры», то мы может пронаблюдать, что длина и толщина клинка, разновидность эфеса (или вовсе его отсутствие) может сильно меняться. При этом шпага – это не отдельный вид оружия, а просто облегченная версия куда более привычного нам всем средневекового меча. При этом что остается главным в шпаге, так это наличие длинного, заточенного с обеих сторон клинка.
Экзотическая катанат- на самом деле вполне заурядная сабля. |Фото: yandex.ru.
То же самое с шашкой и саблей. Это не два вида оружия, а один. Пускай отличаются эфесы, пускай незначительно отличается форма клинка: главное, имманентное качество данного семейства оружия – это изогнутый, заточенный, с одной стороны, клинок. Иногда сабля имеет полуторную заточку, однако на ее функциях это никак не сказывается.
Теперь смотрим на меч. |Фото: housechief.ru.
На самом деле все это вопрос классификации и подхода к оценке. По большому счету все клинковое оружие делится по длине клинка и формату заточки. Вооружение, у которого лезвие точится с двух сторон, относят к мечам. Вооружение с лезвием, заточенным с одной стороны, относят к саблям. Это два главных признака, которые так или иначе присущи каждому виду холодного клинкового оружия. Особняком стоят только ножи. Даже кинжал, по сути, считается коротким мечом.
А вот шпага. |Фото: mirtesen.ru.
А разница в эфесах, в оформлении, в силе изгиба клинка никогда функционально не меняет суть оружия. Например, катана всегда будет оставаться саблей, так как является клинковым оружием с односторонней заточкой. И ее размер, эфес и оформление не имеют в общей классификации никакого значения, т.к. функцию данного оружия, в отличие от формы заточки клинка – все это не меняет.
Такие элементы, как эфес – классифицируются отдельно. Яркий пример – мечи эпохи викингов. Это большая группа клинкового холодного оружия, которое в зависимости от века производства имеет разные эфесы, технологии производства и формы клинка. Но несмотря на все многообразие цветов, форм и стилей – меч остается мечом.
А вот палаш, и хотя ручка как у сабли - это типичный меч. |Фото: ww2.ru.
Таким образом вся классификация оружия (как и любой другой вещи) строится на поиске качеств, которые присущи наиболее крупным группам. При этом всегда есть исключения. Например, палаши. В целом – это мечи. Даже само слово венгерское слово «pallos» означает «меч». Тем не менее попадаются образцы палашей, которые являются не мечами, а саблями. Однако из двух больших семейств – меча и сабли, палаши выделяются таким общим качеством, как наличие небольшого расширения к концу клинка.
Будем надеться суть, а также тяжесть классификации ясны. ¦Фото: popgun.ru.
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