Как посадить лесные грибы у себя на грядке, чтобы они хорошо прижились

Способ первый – выращивание из мицелия

Получается вот такая штука. /Фото: hitecher.com.

Грибы можно растить прямо в саду. /Фото: nashzelenyimir.ru.

Способ второй – грибная рассада

Грядку по грибы лучше всего сделать в тени. /Фото: pixabay.com.

Сажать грибы под плодовыми деревьями - запрещено. /Фото: decor-foto.ru.

Способ третий – пересадка грибницы

Перенести грибницу будет не просто. /Фото: vot-ogorod.ru.