11 гениальных мелочей для кухни, которые существенно облегчают готовку

Кухня – особенное место в квартире, и каждая хозяйка стремится к тому, чтобы она была красиво и удобно обустроена. Мы считаем, что в этом вопросе нельзя обходится только необходимыми принадлежностями, например, ножами и бытовой техникой.

Также следует поискать крутые мелочи, которые существенно облегчают готовку и делают кухню более аккуратной. Предлагаем вам несколько классных вариантов.

1. Контейнер для мойки и сушки салата

Контейнер облегчает и ускоряет процесс мойки и сушки зелени.

Далеко не все хозяйки предпочитают покупать зеленый салат, который предварительно помыли и расфасовали в герметичные пакеты, так как его цена завышена. Однако мыть и сушить салат самостоятельно – то еще удовольствие, и сам процесс порой занимает много времени. Хорошо, когда оно есть, но если гости уже на пороге? Самым оптимальным вариантом будет обзавестись специальным контейнером для мойки и сушки салата. С ним процесс будет занимать считанные секунды, а вы сможете заняться другими, более важными делами.

2. Силиконовые перчатки со щетиной

Силиконовые перчатки можно использовать для мытья посуды или как прихватки.

Если вы не любите мочить руки, когда моете посуду или убираете в квартире, а обычные перчатки не для вас, эта многоразовая альтернатива сможет стать настоящей палочкой-выручалочкой.

3. Крышка-дуршлаг

Перчатки со щетиной сделаны из плотного силикона, устойчивого к высоким температурам, являются полностью безопасными и могут использоваться в пищевой промышленности. С одной стороны они имеют мелко-ребристую поверхность, а с другой покрыты силиконовой щетиной. Внутри также есть мелкие пупырышки, которые не позволяют рукам внутри скользить во время уборки. Перчатки можно использовать как прихватки, для мытья посуды, для уборки плиты, ванны и сантехники. А еще они легко стираются в посудомойке!

Крышка-дуршлаг компактная и функциональная.

Если кухня маленькая и в ней ограниченное количество систем хранения, целесообразность громоздкого дуршлага находится под вопросом. Гораздо компактнее, практичнее, но не менее функциональнее будет силиконовая крышка-дуршлаг. Ее главный плюс состоит в том, что она подходит для кастрюль разного диаметра, поэтому станет вашим неизменным помощником при варке овощей или макаронных изделий. Пользоваться крышкой очень просто: разместите ее на кастрюле, плотно прижмите руками с двух сторон, а затем слейте жидкость через отверстия дуршлага. Для удобного хранения на крышке предусмотрено отверстие, поэтому ее можно не только положить в ящик, но и повесить на крючок.

4. Восковые салфетки

Восковые салфетки помогают сохранять продукты свежими.

Восковые салфетки представляют собой хлопчатобумажный кусок ткани, покрытый пчелиным воском. Они служат для упаковки и хранения продуктов и являются прекрасной альтернативой фольге и пищевой пленке. У таких салфеток есть множество полезных свойств. Во-первых, они являются многоразовыми, во-вторых, представляют собой экологическое решение для кухни, в-третьих, их можно мыть, хранить в морозилке, в отличие от той же пищевой пленки, которую нельзя использовать более одного раза. С помощью восковых салфеток можно увеличить срок годности любых продуктов, за исключением рыбы и мяса. Если правильно ухаживать за ними, салфетки не выйдут из строя даже через год.

5. Аэратор

Аэратор помогает экономить воду.

Он представляет собой особое устройство, оснащенное сеткой, которое монтируется на излив смесителя. Он предназначен для аэрации воды, то есть насыщения ее микрочастицами воздуха. В результате струя становится объемной, мягкой и пенной. Это дает несколько преимуществ. Во-первых, такой поток воды сделает процесс мытья посуды максимально комфортным и эффективным, во-вторых, он позволит сэкономить воду, без изменения интенсивности напора, в-третьих, пропущенная через аэратор вода создает газовую среду, усиливая действие моющих средств, а также эффективнее смывая их с рук и посуды. И последнее, но не менее важное преимущество – аэратор удерживает крупные частицы мусора и известковых отложений, выполняя таким образом роль простейшего фильтра.

6. Держатель столовых приборов

Держатель столовых приборов в виде слоника.

Но не простой держатель, а особенный, у которого внутренняя часть имеет наклон. Благодаря подобной конструкции вода в приспособлении не задерживается, а стекает в раковину. Поэтому советуем установить слоника рядом с мойкой, чтобы он смог позаботиться о влажных столовых приборах, создавая имитацию фонтанчика.

7. Набор для приготовления леденцов

Одна форма для шести леденцов.

Особенно эту вещи оценят семьи с детьми, однако и взрослые будут не против оказаться в своем детстве, когда все карманные деньги уходили на сладкие леденцы на палочке. В наборе для приготовления сладостей есть форма, состоящая из двух половин, с помощью которой можно создать леденцы в виде шести фигурок разнообразных животных, двадцать деревянных палочек, а также зажимы для скрепления.

Для приготовления леденцов понадобится минимальный набор продуктов: сахар, вода или сок. А если хотите сделать что-то более оригинальное, на помощь придет шоколад. Сладости можно готовить вместе с детьми, плюс вы будете уверены, что они сделаны без консервантов и красителей.

8. Подставки под горячее

Подставки под горячее на пробковой основе.

Предлагаем сразу взять комплект, состоящий из нескольких круглых или квадратных подставок. На первый взгляд может показаться, что это приспособление не так уж необходимо на кухне, однако его польза неоспорима. Подставки защищают скатерть и поверхность стола от повреждений, которые могут быть оставлены тарелками с горячей пищей или кружками со свежезаваренным чаем. Обычно они изготавливаются из плотного пробкового материала, который не проводит тепло, и дополняются лакированной поверхностью. Можно выбрать обычные однотонные подставки, а можно отдать предпочтение изделиям с рисунками, например, пейзажами или видами ночного города. Такие экземпляры будут выполнять не только практичную, но и эстетичную функцию, разнообразят интерьер кухни и сделают его уютным.

9. Металлическое мыло

Металлическое мыло на подставке в виде черепахи.

В последнее время такое мыло является весьма популярным, так как гармонично объединяет в себе функциональность и модный дизайн. Оно представляет собой круглый металлический брусок на аккуратной пластиковой подставке. Такое мыло за считанные секунды избавляет руки от неприятных запахов, которые сложно выводятся. Мы говорим о луке, чесноке, рыбе и прочих продуктов со специфическим ароматом. Мыло и подставка изготовлены из безопасных материалов, которые отличается долгим сроком службы. Плюс они простые в уходе и занимают минимум места, что очень актуально на крохотной кухне.

10. Стаканы с двойными стенками

Стакан с двойными стенками долго держит температуру.

Они покорили Instagram и всех хозяек, которые хоть раз держали их в своих руках. Такие стаканы не только эффектно выглядят, но также прекрасно сохраняют температуру напитку, снаружи оставаясь холодными. А еще их часто используют для подачи напитков в кафе и ресторанах. Особенно часто в стаканах с двойными стенками можно увидеть кофе с воздушной пенкой и сиропом. Купив парочку домой, получится воссоздать уютную атмосферу любимого заведения и превратить утренний кофе в настоящий ритуал, который настраивает на предстоящий день.

11. Поднос для кухонных принадлежностей

На поднос можно поставить емкости для сыпучих.

Если столешница постоянно завалена разнообразными баночками, столовыми приборами, кухонными принадлежностями, о порядке можно будет забыть. Но что делать, если эти предметы всегда должны быть под рукой и каждый раз доставать их из шкафчика неудобно? Поставьте на столешницу обычный поднос и сложите на него все необходимые мелочи. Благодаря такой хитрости кухня будет выглядеть намного аккуратнее, а еще поднос можно легко убрать, если вдруг срочно понадобится место на столе.