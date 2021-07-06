Мечты о романтике среди офисной рутины, или Как жилось средневековым рыцарям

Поздравляем, у вас мальчик!

К сожалению всех феминисток, большую часть истории общество было патрицентричным. |Фото: simplicity.net.

Много детей заводили не потому, что не знали меры, а потому что они умирали. |Фото: chess.com.

Кроме того, сыновья потенциально будут приумножать богатство семьи. |Фото: pxhere.com.

Боевой мопс в приложение. |Фото: k9-forum.ru.

Быть бродячим рыцарем - участь большинства сыновей. |Фото: pixabay.com.

Здравствуй, взрослая жизнь

Немало молодежи шло просто в бандиты. |Фото: armflot.ru.

Проблема бедного дворянства была настолько серьезной, что решалась в Ватикане. |Фото: newslocker.com.

Выход был найден. |Фото: about-history.com.

... а кому - мать родная

Война - отнюдь не романтичная рутина жизни рыцаря. |Фото: steamcommunity.com.

Дворянство спокойно относилось к войне, так как к ней их готовили с детства. |Фото: yandex.ru.

Тем более, что большая часть войны - это марши, осады и грабежи, а вовсе не сражения. |Фото: maxpark.com.

«Порешать бизнесок»

Монастыри - это не только духовные центры. |Фото: rsmoscowoffice.ru.

Монастырь - это еще торговля, ремесло и сельское хозяйство. rightwritings.com.

Немалая часть духовенства все еще оставалась воинами в то время. ¦Фото: rightwritings.com.

Смысл твоей жизни

Таких вопросов не стояло. ¦Фото: wallhere.com.