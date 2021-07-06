Мечты о романтике среди офисной рутины, или Как жилось средневековым рыцарям

Наверняка каждый хотя бы раз в своей жизни мечтал оказаться в другом месте, в другое время, в другой социальной роли. Даже – в другом историческом периоде. Утопая в повседневной рутине, в минутку отдыха бывает так приятно помечтать, как хорошо было бы родиться, например, в дворянской семье в Европе, в веке XI. Можно было бы гонять на турниры, знакомиться с прекрасными дамами и посещать балы. Впрочем, в судьбе большинства феодалов той эпохи было далеко не все так безоблачно.
Поздравляем, у вас мальчик!
К сожалению всех феминисток, большую часть истории общество было патрицентричным. |Фото: simplicity.net.
Добро пожаловать в Европу XI века. Ренессанс Карла Великого уже давно отгремел. Начался новый виток упадка общественного и экономического. Кругом бандитизм и тотальный недобор в Первый крестовый поход. А еще дрянная погода и такая же еда. И вот представьте, что именно в это время вас угораздило родиться. При этом, с одной стороны, вам космически повезло – ваш первый крик «Уааа!» раздался вовсе не в крестьянской землянке, что уже совсем неплохо. Но, с другой стороны, радоваться тоже особо нечему, так как родиться посчастливилось вовсе не в просторных залах «лучших из лучших», а в имении достаточно среднего франкского дворянина. И самое главное в том, что родиться пришлось вовсе не первым, но и не последним в семье.
Примечание: средневековые люди были в среднем выносливее современного человека. По закону естественного отбора, они обладали более крепкой иммунной системой. Так как люди со слабым иммунитетом чаще всего умирали еще в детстве. Те, кто выживал, соответственно обладали лучшей генетикой и имели больше шансов передать свою наследственность потомкам.
Много детей заводили не потому, что не знали меры, а потому что они умирали. |Фото: chess.com.
Предположим, первые семь лет после рождения для вас прошли более-менее благополучно. Ваша матушка оказалась достаточно крепка и здорова, чтобы вы не появились на свет Божий мертворожденным. А в последующие годы многочисленные болезни не сломали детский организм. Поздравляем – вы вошли в число обладателей одной из лучших иммунных систем, которая досталась вам от мамы и папы! Некоторым из ваших братьев и сестер повезло куда меньше, и теперь их маленькие тела лежат на местном кладбище. Все не так уж и плохо! Разве?
Примечание: рацион питания средневекового человека был очень скуден. Большинство дворян питалось также, как их крестьяне. С той лишь разницей, что дворянин мог позволить себе есть чуть-чуть больше. Мяса в рационе фактически не было. Конечно, знать регулярно охотилась, однако мясо дичи очень жесткое и невкусное. Приправы и специи или вообще отсутствовали, или были страшно дороги. А самое главное, знать прекрасно знала, что такое настоящий голод.
Кроме того, сыновья потенциально будут приумножать богатство семьи. |Фото: pxhere.com.
Едва вы станете что-то соображать, ваш отец, дед и дядька очень быстро донесут всю суть той социальной функции, которую вам придется исполнять в условиях сословного общества. Так как первенцем родится не посчастливилось, то по праву Майората на недвижимое имущество семьи рассчитывать не придется. Оно достанется старшему сыну. А вы сможете рассчитывать в своей жизни только на пару лошадей, доброе копье, дешевенький меч со щитом, верного слугу и щенка бульдога. Но до этого еще далеко. Сначала отец и дед будут вас учить держаться в седле, заставят запомнить всех родственников, а также будут постоянно таскать на охоту, чтобы с ранних лет пришлось привыкнуть к крови и смерти.
Примечание: по праву Майората со времен Карла Великого все недвижимое имущество отца доставалось старшему сыну. Так делалось для того, чтобы отцовское хозяйство не дробилось на более мелкие и бедные поместья.
Боевой мопс в приложение. |Фото: k9-forum.ru.
И все это только ради того, чтобы к 15 годам в голове прочно сидела главная мысль – весь смысл вашей жизни в служении. Служении своему синьору, с которым ваше семейство связано феодальной клятвой. Монахи служат Богу молитвой. Крестьяне служат господину работой. А вы будете служить всю свою жизнь синьору воинской службой. Потому что таково «суровое» сословное общество. В нем служат все – без исключения. И даже ваш начальник кому-то служит, так же, как и его начальник, и так почти до бесконечности.
Быть бродячим рыцарем - участь большинства сыновей. |Фото: pixabay.com.
И вот заветный возраст пришел – 15 лет. Старшему брату ищут невесту из хорошей семьи, ведь совсем скоро он будет управлять всем, что принадлежит вашему отцу. И самое главное – он должен будет продлить род. Вам же, помимо уже упомянутого снаряжения и щенка полагается торжественный пинок под пятую точку от бати!
Примечание: вплоть до Ренессанса и Возрождения брак оставался исключительно хозяйственным актом, благодаря которому две семьи соединяли свои «бизнесы». С другой стороны, именно Средневековье подарит миру одно из двух худших изобретений человечества: романтическую любовь (второе изобретение – огнестрельное оружие). Спасибо нужно сказать французским рыцарям-менестрелям XII-XIII веков.
Здравствуй, взрослая жизнь
Немало молодежи шло просто в бандиты. |Фото: armflot.ru.
Самое главное в жизни молодого человека и будущего рыцаря – это правильно выбрать свой путь. В наше время молодые люди выбирают университет. В XI веке представителям дворянства приходилось выбирать вид службы. Так как ваш батенька был не слишком-то богат и собственный земли у вас нет, а значит нет и крестьян, то совсем скоро вам не будет чего есть. Конечно, можно сбиться в кучу с такими же младшими и средними сыновьями, ездящими на лошадях и обученными всего одной единственной вещи – убивать людей, в банду и податься в раубриттеры (рыцари-разбойники). Но все-таки молодому и неопытному лучше выбрать другую стезю…
Примечание: в начале XI века раубриттеры стали настоящей проблемой в Европе. Бедные рыцари сбивались в банды и систематически грабили чужих крестьян в том числе для того, чтобы банально не умереть с голода. Проблема была настолько серьезной, что решали ее непосредственно в Ватикане. В том числе по этой причине было придумано понятие «Святой войны» в рамках которой убийство не будет считаться грехом. Это был мощнейший диалогический инструмент, который помог убить двух свиней одним камнем. С одной стороны, папский престол получил мощный инструмент для решения своих экономических вопросов. С другой стороны, появилась возможность канализировать буйное бедное рыцарство на общественно полезные дела: решить разногласия с инвеститурой в Англии, помочь испанцам с реконкистой против арабов и наконец организовать Первый крестовый поход.
Проблема бедного дворянства была настолько серьезной, что решалась в Ватикане. |Фото: newslocker.com.
Первый и самый очевидный путь – это наемная воинская служба. Конечно, у вас есть фамилия, титул и все такое. Но и на этом все, за исключением воинского снаряжения. Девочку из хорошей семьи за рыцаря-бродягу точно не отдадут.
Конечно, всегда можно удовлетворить свои половые потребности при помощи местных крестьянок, однако это вовсе не тоже самое что завести семью и подарить роду наследника. Осознание этого факта заставляет вас комплексовать. А значит, нужно делать карьеру! Лучше всего наняться к какому-нибудь феодалу покрупнее, с собственной землей. Добрые вояки нужны всем и всегда, благо дефицита в военных стычках в Европе нет. Правда, первое время придется работать буквально за еду. Никаких денег платить молодому рыцарю не будут. И вовсе не потому, что рыцарский профсоюз плохо работает, а потому, что в XI веке в Старом Свете с монетарной массой все обстояло очень плохо и «богатство» как правило оказывалось представлено натуральным продуктом.
Выход был найден. |Фото: about-history.com.
Второй путь – это податься в монастырь и служить своему роду по «духовной линии». Так как ваша семья все-таки не самая бедная, то батенька даже поможет, склонив местных попов к симонии. Это вовсе не что-то неприличное, как некоторые уже успели подумать, а всего лишь продажа церковных должностей. Пара лоскутов сала, шелковая рубашка дедушки и амфора вина «помогут» местному епископу ускорить ваш рост по монастырской карьерной лестнице. Ради приличия придется походить в монахах недельку-другую, но вот уже совсем скоро вас назначают целым аббатом. Правда и здесь работать придётся преимущественно за еду.
Примечание: монастырская служба была адекватной альтернативой воинской службе. При этом большинство монахов из числа представителей воинской аристократии все еще оставались профессиональными военными и даже могли участвовать в военных мероприятиях.
... а кому - мать родная
Война - отнюдь не романтичная рутина жизни рыцаря. |Фото: steamcommunity.com.
Стройные шеренги рыцарской конницы бросаются в бой и громят врагов, выходя победителями из кровопролитной схватки! Как романтично! Как пафосно! Какой молодой человек не хочет совершить подвиг, завоевать славу и конечно же заполучить внимание всех милых дам от Константинополя до Парижа. И если средневековую войну вы видите именно так, то вы все еще очень молодой и наивный рыцарь. Потому что 9 из 10 ситуаций в средневековой войне – это или марш, или осада.
Дворянство спокойно относилось к войне, так как к ней их готовили с детства. |Фото: yandex.ru.
Марш - мероприятие сложное, но не лишенное маленьких радостей. Можно посмотреть новые места, познакомиться с интересными людьми и что самое главное – получить эксклюзивную возможность в конечном счете убить их! Но сначала все-таки придется осадить вон-тот замок. А это значит, что мы неделю, две, месяц, два просто сидим и скучаем под стенами. Иногда лениво выезжаем в разъезды, ходим посмотреть на «предварительные ласки» в виде перестрелок лучников и арбалетчиков по разные стороны рва и все остальное время ждем пока эти заносчивые инженеры соизволят доделать осадную башню.
И все это ради того, чтобы в конечном итоге, после нескольких месяцев сиденья в грязи, холоде и крови, дважды переболев дизентерией стать свидетелем того, как «неприступный» замок просто сдастся, будучи подкупленным вашим синьором.
Тем более, что большая часть войны - это марши, осады и грабежи, а вовсе не сражения. |Фото: maxpark.com.
Примечание: вся суть средневековой войны сводилась к занятию вражеских городов и укреплений. Крепость – это не просто башни и стены, это важный узел в месте пересечения коммуникаций. Кроме того, война постоянно сопровождалась грабежами. Зарплату рыцарям никто не платил вплоть до Столетней войны (XIV-XV века). При этом война была сопряжена с большими рисками. В первую очередь – экономическими. Достаточно сказать, что для покупки среднего боевого коня, крестьянам состоятельного феодала приходилось работать около года.
Хотя война — это ужас для местных крестьян, горожан и монахов. Для вас, как представителя воинской аристократии, она - окно возможностей. Из награбленного придется заслать долю старшему феодалу, чтобы все было по понятиям. Однако именно война – прекрасный способ стать богаче.
«Порешать бизнесок»
Монастыри - это не только духовные центры. |Фото: rsmoscowoffice.ru.
Старая добрая феодальная война это неплохая возможность набить карманы, но именно что возможность, а вовсе не гарантия. Хорошо если недруг будет богат или на его земле окажется монастырь, который удастся ограбить. Но ведь при этом можно и самому остаются без головы. Или что еще обиднее – умереть в походе от кровавого поноса, не помыв вовремя руки перед едой. Другое дело монастырская служба!
Монастырь - это еще торговля, ремесло и сельское хозяйство. rightwritings.com.
Хотя денег вокруг немного, однако именно монастырь – это то место, где они худо-бедно аккумулируются. Ведь все несут десятину, которая должна в итоге отправится в Рим, в карман Папы. Однако, папский престол далеко. Так что почему бы не позволить некоторой части деньжат осесть у себя в карманах? Тем более, что вырученные деньги можно потратить с умом. Прикупить еще земли в монастырские владения, новых крестьян, наладить ремесленное производство. Коррупция говорите? Но посмотрите на все это благорастворение вокруг: торговля кипит, крестьяне пашут, ремесленники табуретки делают. Красота! А когда явится папская проверка, недостача в казну уже 100 раз отобьется, и проблема решится сама собой.
Немалая часть духовенства все еще оставалась воинами в то время. ¦Фото: rightwritings.com.
Примечание: дворянство на монастырской службе в большинстве случаев занимало административные посты. Все потому, что церковь в Средние века – это не только идеологический центр. Она же была ЗАГСом, она же была палатой мер и весов, она же занималась переписью населения и еще многим другим. Для всего этого приходилось готовить людей с соответствующей квалификацией.
Самое главное, чтобы в край не нагрянула свора рыцарей-нищебродов, синьор которых опять что-то не поделил с синьором, на земле которого стоит ваше заведение. И если такое все-таки случится, то нужно побыстрее закрывать ворота и с криками «Прокляну и заочно отпою, окаянных!» лезть на монастырскую стену, натянув вместо рясы с крестом старую-добрую кольчугу и вооружившись арбалетом, вместо кадила. Благо, навык привитый еще с детства «не промолешь».
Смысл твоей жизни
Таких вопросов не стояло. ¦Фото: wallhere.com.
Какие глобальные цели ставит перед собой современный человек? Посмотреть мир? Прокормить семью и обеспечить детям лучший старт, чем был у него? Удовлетворять все свои капризы? За последние столетия мир стал действительно сложнее в вопросе ложных целей и приоритетов. Современный человек хотя бы раз в своей жизни спрашивает себя: зачем я живу? Человек сословного феодального общества был лишен подобных терзаний. Он с самого детства прекрасно знал, зачем он живет.
В конечном итоге все делалось для того, чтобы покрыть себя славой через служение. Служение синьору, Богу, ордену, семье. Приобретение славы было тождественно равно приобретению богатства и земли, созданию своей собственной семьи. И ради этого представители воинской аристократии того времени были готовый действительно пройти полмира.
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