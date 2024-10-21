Почему встречу двух царей назвали «Поле золотой парчи» или Самое зрелищное событие в истории Европы

Почта на протяжении столетий была важнейшей инфраструктурой любого города. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она также активно развивалась, как и другие сферы деятельности человека. Вот только если о пеших почтальонах, фургончиках, развозящих посылки, и электронных письмах знают все, то о таком явлении как пневмопочта, известна далеко не каждому.
Один из самых оригинальных вариантов доставки почты. /Фото: massar.ru
Пневматическая почта, или пневмопочта представляет собой систему подземных трубопроводов, по которым передвигаются письма и посылки в специальных капсулах. Движение осуществляется за счёт действия сжатого либо разреженного воздуха. Первопроходцем в создании и успешной эксплуатации пневматической почты стала, как ни странно, колокольня Венского собора Святого Стефана. Именно там с 1792 года посредством сжатого воздуха по трубам транспортировали письма в сторожку - это был единственный способ оперативно отправить туда послания о замеченном с колокольни пожаре или другом происшествии.
Первое место, где применяли пневмопочту. /Фото: selcdn.net
Первым же городом, в котором появилась централизованная широкая система пневмопочты была внедрена в Лондоне в 1854 году. Автором патента на данный проект стал Иосий Латимер Кларк. Суть его разработки представляет собой систему труб, диаметр которых составлял полтора дюйма. Расположились они между Лондонской фондовой биржей и Центральным телеграфом. Система Кларка позволяла развить скорость перемещения внутри пневмопочты до шести метров в секунду. В Лондоне по трубам перемещались не только цилиндры с письмами, но и бандероли и даже посылки небольшого размера.
Карта лондонской пневмопочты, 1858 год. /Фото: newstatesman.com
Однако на этом развитие пневмопочты в столице Великобритании не закончилось. Так, компанией Pneumatic Despatch Company была разработана полноценная пневматическая транспортная дорога. Их трубы имели в диаметре уже 30 дюймов, и по ним можно было транспортировать грузы массой до трех тонн. Более того, по этой пневмопочте могли передвигаться даже пассажиры: по данным редакции Novate.ru, несколько человек вмещались в трубе в лежачем положении в четырёхколёсной вагонетке. В ней же на постоянной основе возили почту - одна такая вагонетка транспортировала до 35 мешков с почтой за раз.
Очень скоро пневмопочта стала приобретать массовый характер. /Фото: fishki.net
Довольно быстро передовая по тем временам почтовая система стала появляться в крупных городах мира. Так, например, на американском континенте первые письма по трубам стали передвигаться в Филадельфии, а немного позднее, в 1892 году, пневмопочта была открыта в Нью-Йорке. На отечественных просторах доставка по трубам с сжатым воздухом тоже прижилась: так, в дореволюционной России её открыли в Москве и Петрограде, позднее она перекочевала в Советский Союз. Более того, там её умудрились установить даже на самолёты, например, на самый большой лайнер довоенных лет АНТ-20 «Максим Горький».
Самый большой советский самолёт имел свою пневмопочту. /Фото: namednibook.ru
Однако самая развитая и долговечная пневмопочта работала в Нью-Йорке, чья система позволяла одновременно перемещать от 400 до 600 писем, а скорость передачи составляла около 35 миль в час. Всего по городу было расположено 23 почтовых отделения, что позволило в условиях огромного мегаполиса соединить Манхэттен, Уолл-стрит, Восточный Гарлем, Бруклин и Бронкс. И это несмотря на сложности прокладывания труб в городе: нужно было их расположить таким образом, чтобы они не перекладывать сточные и газовые трубы, а также не напороться на грунтовые воды на глубине.
Станция передачи посылок пневматической почтой. /Фото: stecpoint.ru
По состоянию на 1947 год нью-йоркская пневмопочта обслуживала порядка 95 тысяч писем, причём к тому моменту трубки уже сделали двухсторонними. Режим работы структуры начинался в 5 часам утра и заканчивался к 10 часам вечера, в субботу - с 5 до 10 часов утра, а по воскресеньям были выходные дни. Эпоха пневматической почтовой системы прекратила своё существование в Нью-Йорке в 1951 году по причине слишком больших расходов на обслуживание – по информации Novate.ru, одна миля доставки по трубам обходилась в среднем в 17 тысяч долларов. Другой способ передачи почтовых сообщений посредством автомобиля по тем временам считалось куда выгоднее.
Пневмопочту кое-где можно найти и сегодня. /Фото: stecpoint.ru
Постепенно и по всему миру централизованная пневматическая почта была закрыта из-за невозможности конкурировать с телефонами, подключёнными к интернету, и электронной почтой. Однако это не значит, что в современном мире пневмопочте не нашлось применение. На сегодняшний день сообщения посредством системы труб с сжатым воздухом передаются в основном на предприятиях, например, в некоторых магазинах передают небольшие предметы, а берлинский комплекс «Шарите» известен тем, что использует пневматическую почту, общая длина которой составляет 25 километров, для передачи анализов, рентгеновских снимков и других необходимых вещей.
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