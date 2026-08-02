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Почему за барной стойкой всегда есть зеркальная стена

Зеркало за баром - это больше, чем просто спонтанное решение дизайнера. /Фото: keystonehomeproducts.com
Зеркало за баром - это больше, чем просто спонтанное решение дизайнера. /Фото: keystonehomeproducts.com

Каждое заведение создаёт интерьер по своему вкусу, хотя некоторые элементы обязательны для всех. И если одни кажутся совершенно логичными для повторения, то о других так сразу и не догадаешься.
Например, в барах по всему миру общей чертой, почему-то, является зеркальная стена - впрочем, есть сразу несколько причин, почему этот элемент повсеместно распространён.


Причина 1: Зеркало - это важный элемент интерьера


Всем известно, что зеркала увеличивают пространство - бары тоже этим пользуются. /Фото: tripadvisor.ie
Всем известно, что зеркала увеличивают пространство - бары тоже этим пользуются. /Фото: tripadvisor.ie


Пожалуй, самая очевидная причина - это установка зеркальной стены за барной стойкой как декоративное решение. Прежде всего, она выполняет эстетическую задачу в виде помощи визуально увеличить пространство помещения, так как зеркало отражает свет и создаёт ощущение простора.

Зеркало может отражать основное освещение, а может стать место размещения дополнительной подсветки. /Фото: saligodesign.com
Зеркало может отражать основное освещение, а может стать место размещения дополнительной подсветки. /Фото: saligodesign.com


Кроме того, зеркало за барной стойкой играет важную роль в составлении концептуального интерьера бара. Дело в том, что в них традиционно используют неоновые вывески, светящиеся указатели и различные декоративные светильники. Зеркала же, в свою очередь, отражают их, делая интерьер более ярким и привлекательным для посетителей.

Причина 2: Зеркало - это часть маркетинга


Даже если в баре немного алкоголя, зеркало усилит эффект заполненности. /Фото: sipthestyle.com
Даже если в баре немного алкоголя, зеркало усилит эффект заполненности. /Фото: sipthestyle.com


Давно известно, что маркетинговые стратегии в заведениях предполагают и создание определённых правил в отношении интерьера.
К последним также причисляем и зеркальные поверхности за барной стойкой. Прежде всего, они играют на восприятии клиента: отражая алкоголь, стоящий на полках, они позволяют усилить впечатление клиента, что барная зона конкретного заведения имеет весьма значительные запасы спиртных напитков и отличаются большим ассортиментом.

Зеркало - отличное место для размещения рекламы брендов на видном месте. /Фото: sherilaw.com
Зеркало - отличное место для размещения рекламы брендов на видном месте. /Фото: sherilaw.com


Кроме того, зеркальная стена в баре часто помогают владельцам зарабатывать на брендировании и рекламе, что делает её выгодным решением с точки зрения бизнеса. Так, нетрудно заметить, что эти зеркала очень часто украшены различной гравировкой или декором, но он не только делает сам бар более привлекательным, но и позволяет разместить либо фирменную символику самого заведения, либо предоставить это же пространство для рекламы другого бренда, часто алкогольного - дополнительный доход для владельцев.

Причина 3: Зеркало - это незаменимый помощник в работе сотрудников бара


Бармены постоянно пользуются зеркалами за стойкой. /Фото: mentalfloss.com
Бармены постоянно пользуются зеркалами за стойкой. /Фото: mentalfloss.com


И всё же, самой значительной причиной размещения зеркальной стены за барной стойкой является вопрос практического применения и поддержания безопасности в заведении. Так, она очень полезна для барменов, которые неизбежно вынуждены периодически поворачиваться спиной и к стойке, и к клиентам во время работы.

Имея возможность наблюдать за залом через зеркало, бармен может оптимизировать свою работу и заполнить бар. /Фото: andrewnebbettdesigns.co.uk
Имея возможность наблюдать за залом через зеркало, бармен может оптимизировать свою работу и заполнить бар. /Фото: andrewnebbettdesigns.co.uk


Соответственно, через отражение они могут следить за происходящим позади себя, отлавливать воров и просто обеспечивать более качественное обслуживание клиентов в целом. К слову, по той же причине эти зеркала являются помощником для охранников, если те работают в зале.

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