Лайфхаки по уходу за одеждой и обувью

Чтобы поддерживать одежду в идеальном состоянии, нужно не только аккуратно ее носить, но также правильно ухаживать. Магазинные средства не всегда помогают решить популярные проблемы, и вот здесь на помощь приходят лайфхаки от опытных хозяюшек.







Лайфхак 1: Как уберечь одежду от моли?

Лайфхак 2: Как ароматизировать одежду в шкафу?

Лайфхак 3: Как убрать жирное пятно с одежды?

Лайфхак 4: Как вернуть одежде первоначальный размер?

Лайфхак 5: Как закрепить шнурки и пуговицы?

Лайфхак 6: Как вернуть черным вещам насыщенный цвет?

Вместо профессионального средства от моли можно использовать мылоОстатки мыла, которыми уже неудобно мыть руки или стирать вещи, совсем необязательно выбрасывать в мусорное ведро – они могут пригодиться.Главная проблема, которую решают обмылки – защита одежды от моли, которая может притаиться в шкафу. Да-да, вы все правильно поняли. Всего несколько кусочков спасут вещи от вредителей и помогут надолго сохранить ее первозданный внешний вид.Все, что вам нужно сделать – завернуть кусочек мыла в шерстяной свитер или шарф перед тем, как убрать его в шкаф. А чтобы усилить эффект, добавьте к мылу сушеные травы, например, розмарин или лаванду. Комбинация запахов отпугнет моль.А еще из обмылков можно сделать жидкое мыло, чтобы не покупать его в магазине. Натрите кусочки на терке, залейте горячей водой и хорошо прогрейте на водяной бане. Далее добавьте несколько капель любимого эфирного масла, чтобы запах стал более приятным и интенсивным. Готовое мыло ничем не будет уступать магазинным аналогам.Вместо саше используйте обычную гигиеническую прокладкуЧтобы вещи в шкафу приятно пахли, не нужно покупать ароматические саше или дорогие кондиционеры. Достаточно взять любимые духи и обычную гигиеническую прокладку. Этот лайфхак может показаться странным, но ровно до того момента, пока вы его не испытаете на практике.Итак, отрежьте от прокладки «крылышки» и разделите ее на несколько частей.Далее сбрызните их духами (пары пшиков будет достаточно) и закрепите на стенках шкафа. Готово! Уже через пару часов в шкафу будет витать потрясающий запах.Когда интенсивность аромата снизится, просто замените прокладки новыми. А чтобы снять их со стенок шкафа без вреда для мебели, включите фен, направьте поток горячего воздуха на клеевую основу и осторожно снимите прокладку. Вуаля – на поверхности не останется никаких следов.Ароматизатор из соды и эфирного масла.Также для ароматизации можно использовать тандем эфирного масла и соды. Возьмите маленькую миску или пластиковый контейнер, насыпьте в нее несколько столовых ложек соды, добавьте пару капель эфирного масла со стойким, интенсивным ароматом и поставьте в шкаф. Так вы убьете сразу двух зайцев: и удалите неприятные запахи на полках (например, сырости), и наполните шкаф свежим ароматом. Если боитесь рассыпать содержимое миски, переложите самодельный ароматизатор в холщовый мешочек или носовой платок – получится не менее эффективно.С жирным пятном справится жидкость для посуды.Уронили кусочек пиццы на одежду или капнули на футболку подливу? Ничего страшного. От жирного пятна легко избавиться, если под рукой есть средство для мытья посуды. Оно бережно воздействует на ткань, но при этом эффективно удаляет различные загрязнения. По этой причине его смело можно использовать для очистки детских вещей и деликатных тканей.Процедура очень простая. Нужно смочить пятно теплой водой, нанести на ткань немного жидкости для посуды и интенсивно потереть загрязненный участок (для удобства можете использовать губку). Оставьте вещь на 15-20 минут, чтобы средство подействовало, а затем постирайте ее вручную или в стиральной машине.Натрите жирное пятно мелом.Еще одно эффективное средство от жирных пятен – мел. Да-да, тот самый, которым мы писали на школьной доске. Измельчите его в порошок, нанесите на загрязненный участок и оставьте примерно на час. Грубую ткань, например, деним, можно просто обильно натереть мелом.По истечении времени смахните с одежды остатки порошка и положите одежду в стиральную машину, запустив стандартный режим стирки. Если пятно большое, и вы понимаете, что просто так убрать его не получится, дополнительно натрите ткань хозяйственным мылом (прямо по мелу), и только после этого оправляйте в стирку.Результат после использования детского шампуняИногда, из-за несоблюдения правил стирки, некоторые вещи «садятся». В такие моменты единственно верным решением кажется выбросить одежду в мусорное ведро, но на самом деле есть способ, который поможет вернуть ей первоначальную форму и размер. Для этого возьмите таз или большую миску, наполните ее теплой водой, добавьте пару столовых ложек детского шампуня или кондиционера для волос и замочите вещь на 15-20 минут.После этого аккуратно отожмите ткань и разложите на полотенце, чтобы оно впитало большую часть влаги. Затем переложите одежду на сухое полотенце, растяните руками до нужного размера и оставьте до полного высыхания. Кондиционер разгладит скрутившиеся волокна и вещь снова будет такой, какой вы покупали ее в магазине.Если речь идет о светлой вещи из хлопка, можете использовать молоко. Для этого смешайте напиток с теплой водой, замочите севшую одежду в полученном растворе на полчаса, после чего прополощите в холодной воде и выложите на полотенце высыхать. Каждые пять-десять минут аккуратно растягивайте ткань, чтобы придать ей необходимый размер.Нанесите на пуговицы немного клея.Иногда кажется, будто мелкие детали гардероба созданы для того, чтобы создавать проблемы. Пуговицы постоянно отрываются, шнурки развязываются. Но есть один секретный ингредиент, способный решить этот вопрос раз и навсегда. Речь идет об обычном клее. Рассказываем, как правильно его применять в зависимости от того, с каким вопросом вы столкнулись.Итак, чтобы закрепить на месте пуговицы, которые часто отрываются из-за слабой фиксации ниток, нанесите каплю клея на место их крепления к ткани. Он создаст дополнительный защитный слой, благодаря чему пуговицы перестанут расшатываться и останутся на месте, даже если вы будете часто носить вещь. Метод подходит для любой одежды, вне зависимости от того, из какой ткани она сшита.На заметку: При помощи клея можно сделать пуговицы матовыми или, наоборот, создать легкий блеск. Так вы сможете скрыть потертости на поверхности и придать одежде более аккуратный внешний вид. Результат вас порадует, ведь пуговицы после апгрейда будут выглядеть красиво и естественно.Клей скрепит шнурки.Переходим к шнуркам. Даже если вы крепко их завязываете, все равно они развязываются в движении, чем сильно раздражают. Хотите решить проблему? Нанесите каплю клея на узел перед тем, как завязывать шнурки, и подождите, пока состав высохнет. Он осторожно скрепит волокна, но при этом сохранит эластичность, чтобы при необходимости вы смогли без проблем распустить узел. Главное преимущество этого способа состоит в том, что он работает даже на скользких синтетических материалах.Добавьте в барабан крепкую чайную заварку.Если черная одежда полиняла и утратила свой насыщенный оттенок, не торопитесь ее выбрасывать. Для начала попробуйте восстановить цвет с помощью раствора чая или кофе. Положите темную одежду в стиральную машину и запустите стандартный режим стирки. На этапе полоскания нажмите паузу, откройте дверцу и влейте в барабан 500 миллилитров крепкой чайной или кофейной заварки (предварительно процедите ее). Когда цикл закончится, достаньте вещи и хорошо просушите их.