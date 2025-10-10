«Правило пяти секунд» и другие секреты ресторанов, о которых вы не знали

Все мы наслышаны про поваров, якобы плюющих в тарелки, официантов, не моющих руки после туалета, и крыс, снующих по кухням наперегонки с тараканами. Но если оставить «городские байки» и прочие страшилки для слабонервных, то останутся вещи, о которых действительно следует помнить в любом заведении, потому что они действительно происходят почти везде.
1. Не ешьте барные снеки
Посидеть с бокалом за стойкой, закусывая выставленными на ней орешками и крендельками – самое милое дело. Пока не начнешь задумываться о том, кто еще вместе с вами успел запустить руку в эту притягательную смесь. Вы-то, может, и помыли руки, как честный человек, но вы уверены насчет остальных? Может, пять минут назад они держались за поручень в метро или посещали уборную. В общем, оставьте вы эти орешки ради своего же блага.
2. Кое-что о «хлебной корзине»
Во многих ресторанах на столиках по умолчанию выставлен соблазнительный «закусон» – какие-нибудь хлебные изделия: палочки, сушки или крутоны, к которым даже прилагается сливочное масло. Большинство посетителей набрасываются на них, пока изучают меню и ждут заказа, и даже не подозревают, что банально «доедают» за другими, потому что те же самые хлебцы наверняка побывали на других столиках.
Кстати, любителям фондю тоже стоит быть осторожными: хлебные кусочки, которые вы будете макать в расплавленный сыр, могут быть нарезаны из прошедших через множество столиков хлебных корзин.
3. «Правило пяти секунд»
«Вовремя поднятое не считается упавшим» – ведь так? Многие верят, что даже еда, поднятая с пола в течение пяти секунд, не успевает загрязниться, хотя ученые далеко не так оптимистичны.
Вам, конечно, вряд ли положат в тарелку упавший кусок мяса, но вот продуктов, с которых легко стряхнуть пыль, лучше избегать.
4. Заразные сотрудники
Не секрет, что зарплата персонала в кафешках зависит от количества отработанных смен. В таких условиях многие отказываются брать больничный и приходят на работу с простудой, гриппом и прочими вирусами. Но заразные заболевания тем и плохи, что могут легко перейти к вам и от бармена, и от официанта, и от хлюпающего носом кассира в бистро.
Так что лучше присмотреться к людям, которые вас обслуживают и, пока не поздно, уйти.
5. «В поте лица»
Представьте себе, как раскалена атмосфера в ресторанной кухне: пыл-жар, виртуозная скорость, старание и стресс – вот уж кто трудится буквально в поте лица, так это повар. Не обессудьте, если капля-другая упадет вам в тарелку.
6. Когда вы слышите грохот и лязг…
Само собой, все столовые приборы в ресторанах тщательно моют, а серебро начищают. Но в спешке и суете, особенно в самое посещаемое время, часть этой сияющей красоты может быть случайно опрокинута на пол. И снова смотрите пункт номер 3: нет, упавшие ложки-вилки-ножи не будут перемывать и чистить заново, а просто протрут салфеточкой.
Будем надеяться, что хотя бы уложатся за пять секунд.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии