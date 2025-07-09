Какие продукты могут испортить чугунную сковороду, а также вкус блюд, приготовленных на ней

1. Помидоры, соусы и томатная паста

Не стоит готовить на чугунной сковороде блюда с помидорами томатными соусами и пастой.\ Фото: confettiandbliss.com.

2. Винные и уксусные заправки

Блюда с добавлением вина или уксуса также лучше не готовить на чугунной сковороде. \ Фото: clinkdifferent.com.

3. Омлет и яичница

Стоит также исключить яичницу и омлеты. \ Фото: hips.hearstapps.com.

4. Продукты с ярко выраженным запахом

Если в будущем не хотите испортить остальные блюда, то исключите приготовление продуктов с ярко выраженным ароматом. \ Фото: bing.com.

5. Рыба нежных сортов

Рыба нежных сортов - также не самый удачный вариант для чугунной сковороды. \ Фото: lodgecastiron.com.

6. Карамельные десерты и карамель

Про блюда с карамелью также стоит позабыть. \ Фото: bing.com.

7. Рис и блюда с рисом

Рис и блюда с рисом также не подходят для приготовления на чугунной сковороде. \ Фото: parade.com.