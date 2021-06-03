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Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Дизайнер Кейт Кьюсак из Бруклина создает оригинальные украшения из обычных молний. Тех самых застежек-молний, которые есть на наших куртках, джинсах, обуви.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Кейт Кьюсак использует для своих произведений обычные застежки-молнии, которые можно купить в любом текстильном магазине или отпороть со старой куртки или джинсов.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Первые эксперименты с застежками-молниями у Кейт начались в 2001 году. Тогда же Кейт создала первое украшение в виде цветка.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Застежка-молния – предмет выполняющий свою основную функцию. Но в руках Кейт Кьюсак он превращается в стильное украшение. Это может быть браслет, брошь или ожерелье.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

«Металлические зубцы застежек-молний и прикрепленная к ним ткань – идеальный материал для творчества, одновременно жесткий и гибкий», — говорит Кейт.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Из молний можно создавать как сложные, так и простые украшения. Кейт утверждает, что это по силам каждому. Примеры для вдохновения и идеи можно найти тут. Начинать лучше с самых простых форм.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Утонченные и привлекательные украшения из застежек-молний могут украсить любой наряд.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Молнии мастерски скручены, свернуты и переплетены. Все изделия уникальны и неповторимы и являются эксклюзивными.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

В коллекции Кейт Кьюсак есть броши, ожерелья, браслеты.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Произведения Кейт были представлены на разных art-галереях, а также в глянцевых модных журналах.


Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Следует отметить, что техника изготовления украшений из молний, а также дизайн защищены патентом США.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Все украшения доступны через интернет, но, как мы писали выше, вы можете попробовать сделать подобное самостоятельно.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Тем более, что цена украшений от Кейт достаточно высока. Небольшая брошь может стоить 85 долларов, а браслет от 150. Некоторые уникальные украшения могут стоить до 1000 долларов.

Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний

Но эти украшения действительно стоят своих денег, так как их дизайн уникален и Кейт является оригинальным автором этой техники изготовления бижутерии из молний.

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