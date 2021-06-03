Дизайнер создает удивительные украшения из застежек-молний
Дизайнер Кейт Кьюсак из Бруклина создает оригинальные украшения из обычных молний. Тех самых застежек-молний, которые есть на наших куртках, джинсах, обуви.
Кейт Кьюсак использует для своих произведений обычные застежки-молнии, которые можно купить в любом текстильном магазине или отпороть со старой куртки или джинсов.
Первые эксперименты с застежками-молниями у Кейт начались в 2001 году. Тогда же Кейт создала первое украшение в виде цветка.
Застежка-молния – предмет выполняющий свою основную функцию. Но в руках Кейт Кьюсак он превращается в стильное украшение. Это может быть браслет, брошь или ожерелье.
«Металлические зубцы застежек-молний и прикрепленная к ним ткань – идеальный материал для творчества, одновременно жесткий и гибкий», — говорит Кейт.
Из молний можно создавать как сложные, так и простые украшения. Кейт утверждает, что это по силам каждому. Примеры для вдохновения и идеи можно найти тут. Начинать лучше с самых простых форм.
Утонченные и привлекательные украшения из застежек-молний могут украсить любой наряд.
Молнии мастерски скручены, свернуты и переплетены. Все изделия уникальны и неповторимы и являются эксклюзивными.
В коллекции Кейт Кьюсак есть броши, ожерелья, браслеты.
Произведения Кейт были представлены на разных art-галереях, а также в глянцевых модных журналах.
Следует отметить, что техника изготовления украшений из молний, а также дизайн защищены патентом США.
Все украшения доступны через интернет, но, как мы писали выше, вы можете попробовать сделать подобное самостоятельно.
Тем более, что цена украшений от Кейт достаточно высока. Небольшая брошь может стоить 85 долларов, а браслет от 150. Некоторые уникальные украшения могут стоить до 1000 долларов.
Но эти украшения действительно стоят своих денег, так как их дизайн уникален и Кейт является оригинальным автором этой техники изготовления бижутерии из молний.
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