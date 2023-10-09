Играл ли император Нерон на скрипке, пока горел Рим, или Кто и зачем исказил историю

Нерон был одним из самых печально известных императоров Римской империи. Он настолько был развратен и жесток, что его имя стало нарицательным. Самой знаменитой историей об этом правителе стало то, что он якобы поджёг Рим, чтобы полюбоваться зрелищем. Более того, что сам он в это время, стоя на безопасном расстоянии, играл на лире и пел. Современные историки давно опровергли, что Вечный город поджёг именно Нерон. Только версию с лирой и песнями до сих пор многие считают правдивой. Но действительно ли это было так или это просто ещё один пример пропаганды и манипулирования историей?
Великий пожар
Император Нерон.
В ночь на 18 июля 64 года нашей эры в торговом районе Рима вспыхнул пожар, который практически мгновенно охватил весь город. Сильный летний ветер очень быстро распространил пламя, а деревянные постройки вспыхивали как факелы. Жуткое пожарище бушевало шесть дней. Из 14 районов Рима уцелело лишь четыре, три — были сожжены дотла, а семи были причинены огромные разрушения. По словам историков того времени, в поджоге обвинили христиан и устроили массовую казнь.
Нерон счёл христиан подходящим козлом отпущения.
Жестокий император
Несмотря на все обвинения и видимое наказание виновных, в обществе существовало и другое мнение по поводу причин пожара. Самым популярным слухом стало то, что Нерон планировал как раз строительство своего Золотого дворца и ему нужно было расчистить территорию. Поговаривали, что император весьма радостно созерцал происходящее, даже играл на лире и пел. Более того, пожар стал прекрасным предлогом для того, чтобы избавиться от докучавших политике Нерона христиан. Таким и запомнился этот правитель: огонь и гонения за веру.
Нерон остался в веках как эталон жестокого и развратного правителя.
Алиби Нерона
Согласно записям историка Тацита, в то время, когда разгорелся пожар, Нерона в Риме не было. Он в этот момент был в шести десятках километров от столицы империи в городе Антиуме. Следовательно, он совсем не собирался на это смотреть. Лишь после этого император появился на сцене, чтобы спеть грустную балладу о Трое, как бы проводя параллели между той древней трагедией и сегодняшним несчастием. Общеизвестно, что Нерон очень интересовался исполнительским искусством. Правда в этой истории не фигурирует лира...
Таким изобразили в истории императора Нерона.
Даже если в теории допустить, что он играл и пел во время пожара, то весьма маловероятно, что он о нём знал заранее. Некоторые авторы утверждают, что император играл на скрипке. Это вообще неправдоподобно, ибо этот инструмент изобрели только в 11 веке.
Такой многоликий Нерон
Императора Нерона трудно назвать хорошим человеком, но и то, как его очерняют во многих источниках — не менее несправедливо. Тацит пишет, что правитель позаботился о людях, которые потеряли жильё во время страшного пожара. Он открыл для них Марсово поле и общественные сады. Более того, по его приказу были возведены временные постройки для потерявших кров. Чтобы накормить своих подданных, Нерон привозил из Остии и других соседних городов продовольствие. Также он максимально снизил на хлеб для народа цены. Несмотря на всё это, в веках император остался как безжалостный, коварный и сумасшедший тиран.
Нерон проявлял заботу о своих подданных.
Так что же? Нерона просто оклеветали? По большому счёту так и есть. Исследователи говорят, что связано такое искажение с тем, что историю Рима писали те, кому император очень уж не нравился. Например, многие римские историки утверждали, что все граждане радостно отмечали смерть Нерона. У Тацита же картина несколько иная. Он пишет, что радовались кончине императора лишь представители высшего класса, сенаторы и аристократия. Низшие классы, напротив, Нерона оплакивали. Более того, два будущих императора, Отон и Вителлий, основали на плохой репутации Нерона свои претензии на власть. Так что столь негативное мнение, традиционно сложившееся у большинства о Нероне, несколько ошибочно. Он не был таким абсолютным злом, просто именно его было выгодно максимально очернить.
Нерона было многим выгодно очернить.
Конечно, это нисколько не отменяет того, что Нерон с превеликим удовольствием бросал христиан на съедение львам и устраивал пиры, во время которых он и его гости смотрели, как христиан привязывают к столбам в его саду и сжигают заживо. Некоторые даже утверждали, основываясь на некоторых характеристиках, данных в библейской книге Откровение, что Нерон — это и есть антихрист. Были даже вполне правдоподобные расчёты в виде доказательств, что имя императора соответствует числу зверя — 666.
Многие считали Нерона антихристом.
Римская империя и её правители славились своей жестокостью. Всё это прекрасно известно всем со школьной скамьи, ибо тщательно задокументировано. История помнит и жестокие завоевания, и гонения на первых христиан, и вопиющий разврат. Несправедливо валить всё на одного Нерона. Тем более, если учесть абсолютное непонимание того, что в жутких рассказах о нём правда, а что просто является перекручиванием истории в свою пользу с целью захвата и укрепления власти. Современные историки до сих пор находятся в поисках ответов на эти вопросы. Тем более, что по сей день идут археологические раскопки во дворце императора, ставшего притчею во языцех. Каждый день исследователям становятся известны новые всё более захватывающие факты о Нероне.
А что же Рим? Он, подобно мифическому Фениксу, восстал из пепла и превратился в тот поистине великий город из мрамора и камня, который известен сегодня как Вечный.
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