15 кулинарных советов из мужского журнала, которыми не побрезгуют и опытные хозяйки

Советы из мужского журнала, которые пригодятся всем.
В нашем обществе заведено так, что чаще приготовлением еды занимается женщина. Мужчины лишь могут пожарить яйца или картошку на сковороде. Именно поэтому иногда в печатных изданиях или на сайтах появляются полезные советы для сильного пола. Один мужской журнал опубликовал на своих страницах кулинарные лайфхаки для своей целевой аудитории, но стоит отметить, что хозяйкам они тоже пригодятся.
1. Хранение яиц
Продлить срок годности яиц. | Фото: Joinfo.
Яйца являются потенциально опасным продуктом. Их срок годности ограничен и нарушать его категорически не стоит. Стоит отметить, что в летние месяцы сроки хранения этого продукта становятся еще более ограниченными. Так что, если собираетесь взять сырые куриные яйца в дорогу, смажьте их растительным маслом. Жировая пленка предотвратит попадание бактерий под скорлупу.
2. Начатый пирог
Чтобы пирог не зачерствел. | Фото: Pinterest.
Чтобы начатый пирог не зачерствел, прикрепите к местам среза по кусочку хлеба. Сделать это помогут обычные зубочистки.
3. Лимонный сок
Несколько капель лимонного сока. | Фото: Дом и Хобби.
Если вам требуется несколько капель лимонного сока и при этом вы не хотите, чтобы фрукт засох у вас в холодильнике, воспользуйтесь зубочисткой. Просто помойте лимон, хорошенько помните в руках, а после проткните зубочисткой посередине и выжмите небольшое количество сока. После этого заклейте маленькое отверстие скотчем и оправьте в холодильник до следующего раза.
4. Чистка яиц
Простая чистка яиц. | Фото: Apartment Therapy.
По информации Novate.ru, у вас не возникнет никаких проблем с чисткой яиц, если вы предварительно проткнете скорлупу канцелярской кнопкой. Только делайте это очень осторожно, чтобы яйцо не треснуло.
5. Не дозревшие бананы
Не доспевшие бананы в духовке. | Фото: Pinterest.
Есть множество способов, которые помогут бананам дозреть, но самый быстрый из них, предполагает использование духовки. Разогрейте ее до 150 градусов и поставьте противень с фруктами внутрь. Через 15-20 минут бананы станут зрелыми.
6. Сельдерей и брокколи
Хранить сельдерей и брокколи. | Фото: Pinterest.
По информации Novate.ru, сельдерей и брокколи могут «прожить» целый месяц в вашем холодильнике, если предварительно завернуть эти продукты в фольгу.
7. Пророщенный картофель
Хранить картофель. | Фото: Информагентство «Апрель».
Если собираетесь долго хранить картошку, можете столкнуться с тем, что плоды начнут прорастать. Замедлить этот процесс помогут яблоки. Этилен, который содержится в яблоках, не даст картофелю прорасти.
8. Остатки майонеза
Остатки майонеза на дне банки. | Фото: Div.bg.
Чтобы полностью очистить банку от майонеза и использовать продукт до последней капли, добавьте к нему немного уксуса, оливкового масла, специй и зелени. Хорошенько поболтайте содержимое банки, чтобы остатки майонеза отошли от стенок. Получившаяся смесь станет прекрасной заправкой для салата.
9. Неспелые ананасы
Недозревшие ананасы. | Фото: wnews.site.
Чтобы недоспевший ананас быстрее созрел, оборвите с него всю листву и храните его перевернутом виде.
10. Чистый бульон
Красивый чистый бульон. | Фото: bd.ikea.ru.
Чтобы бульон получился чистым и приобрел золотистый оттенок, варите вместе с мясом очищенную, не порезанную луковицу.
11. Кофейный лед
Кубики кофейного льда. | Фото: LiveInternet.
12. Идеальный бекон
Хрустящий бекон. | Фото: Повар.ру.
Правильный бекон жарится вовсе не на сковороде. Делать это нужно в духовке. Разложите тонкие мясные слайсы на противне, накрытом фольгой и отправьте на 15-20 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
13. Свежесть яиц
Проверка свежести яиц. | Фото: Incrível.club.
14. Кислота лимона
Определение вкуса лимона. | Фото: Incrível.club.
Оказывается, по толщине цедры можно определить кислоту лимона. Запомните самые кислые – плоды с тонкой кожицей.
15. Рукоятка ножа
Апгрейд рукоятки ножа. | Фото: Caak.mn.
Чтобы нож не выскальзывал из рук, во время готовки наденьте на его рукоятку несколько канцелярских резиночек.
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