Что приготовить из фарша вместо котлет: 4 простых рецепта митболов, фрикаделек и крокетов

Фарш прочно ассоциируется у нас с котлетами. Но ведь из него можно готовить множество других, не менее вкусных блюд, достойных украсить ваш стол. Novate.ru делится потрясающими рецептами мидболов, крокетов и фрикаделе из мяса, рыбы, овощей. Шарики готовятся легко и увлекательно, а еще их можно замораживать.
Рецепт 1: Митболы с моцареллой
Митболы с сыром в томатном соусе. / Фото: fb.ru
Для приготовления митболов с моцареллой вам понадобится: 600 граммов куриного филе, 200 граммов моцареллы, одно яйцо, одна столовая ложка сметаны, две столовых ложки панировочных сухарей, пару зубчиков чеснока, базилик, соль и перец по вкусу.
Для приготовления соуса нужно будет подготовить: 250 миллилитров томатного сока, две средних луковицы, два-три зубчика чеснока, половину чайной ложки сухой зелени (подойдут французские или итальянские травы).
Ингредиенты, которые нужны для приготовления митболов. / Фото: povarenok.ru
Процесс приготовления простой. Куриное филе нужно нарезать крупными кусками и пропустить вместе с чесноком через мясорубку. В готовый фарш нужно добавить базилик, специи, панировочные сухари, сметану и яйцо. Далее хорошо перемешайте все ингредиенты (яйцо можно предварительно взбить, а уже потом добавлять к мясу) и положите готовый фарш на полчаса в холодильник.
По истечении времени достаньте охлажденный фарш, наберите немного в столовую ложку, сделайте углубление и положите внутрь кусочек моцареллы. Скатайте шарик, хорошо скрепляя края, чтобы сыр не вывалился и митбол хорошо держал форму.
Сделайте лепешку из фарша и в центр положите моцареллу. / Фото: mirpovara.ru
Поставьте сковороду на плиту, смажьте дно растительным маслом, дождитесь, пока она нагреется, и обжарьте мясные шарики со всех сторон на среднем огне. Когда митболы будут готовы, переложите их на тарелку, и займитесь приготовлением соуса.
Нарежьте лук мелкими кубиками, выдавите чеснок через пресс и обжарьте на масле, которое осталось на сковороде после митболов. Добавьте сухие травы и томатный сок, прикрутите огонь и тушите около пяти минут. Затем переложите шарики в сковороду, накройте крышкой и оставьте на пять-семь минут, чтобы они хорошо пропитались томатным соусом. После этого можете подавать.
Рецепт 2: Рыбные фрикадельки
Запеченные рыбные фрикадельки в сливочном соусе
Эти фрикадельки можно готовить из любой нежирной рыбы, но лучше белой. Получается просто, легко, диетично и очень вкусно.
Подготовьте следующие ингредиенты: 600 граммов рыбного фарша, три столовых ложки овсяных хлопьев, три средних репчатых лука, 250 граммов нежирной сметаны (10-15%), пять столовых ложек воды, две столовых ложки соевого соуса, две столовых ложки растительного масла, одно куриное яйцо, одну чайную ложку паприки, перец черный молотый по вкусу, по щепотке зиры и ухцо-сунели.
Положите в миску уже готовый рыбный фарш, лук, нарезанный мелким кубиком, овсяные хлопья, специи, соевый соус и растительное масло. Тщательно вымешайте все, добавьте две столовых ложки сметаны и еще раз хорошо перемешайте ингредиенты. В отдельной миске соедините оставшуюся сметану, воду, паприку и молотый перец – это наша заливка.
Возьмите емкость для запекания (идеально подойдет стеклянная или керамическая), смажьте дно несколькими ложками сметаны с паприкой. Формируйте из фарша шарики произвольного размера (но не слишком большого, чтобы они хорошо пропеклись) и кладите их в форму. Должен получится один слой фрикаделек. После этого полейте шарики соусом и отправьте в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов. Запекать блюдо нужно около 40 минут, но ориентируйтесь на свою духовку – кому-то понадобится чуть больше времени, кому-то – чуть меньше. Готовые фрикадельки можно украсить зеленью – укропом или петрушкой.
Рецепт 3: Постные тефтели
Тефтели из риса и чечевицы. / Фото: novosibirsk.doctorbormental.ru
Для приготовления блюда вам понадобятся: две средних моркови, 150 граммов зеленой чечевицы, 100 граммов круглого риса, три столовых ложки томатной пасты, одна небольшая луковица, один литр воды, по одной чайной ложке соли и сахара, половина чайной ложки молотого имбиря и щепотка молотого черного перца.
Чтобы блюдо получилось идеальным, необходимо провести некоторые подготовительные работы. В частности, замочить на ночь чечевицу. Утром переложите ее в чащу блендера и хорошо измельчите, чтобы получилась консистенция каши. В подсоленной воде отварите рис – не промывайте, чтобы он сохранил небольшую клейкость.
Нарежьте лук мелким кубиком, натрите на крупной терке морковь и обжарьте до золотистого цвета на предварительно разогретой сковороде. Чтобы овощи не подгорели, добавьте растительного масла. Половину готовой зажарки переложите в миску, добавьте рис, чечевицу и специи. Хорошо вымешайте фарш и сформируйте средние по размеру тефтели.
Положите ингредиенты в одну тарелку. / Фото: gotovim-doma.ru
В сковороду, где осталась вторая часть моркови с луком, положите томатную пасту, соль, сахар и влейте воду. Дождитесь, пока смесь закипит, прикрутите огонь и варите около пяти минут. Убавьте огонь до минимума, положите в сковороду с соусом тефтели, накройте крышкой и тушите около десяти минут. Обратите внимание, что тефтели не должны полностью плавать в жидкости – их нужно поливать соусом каждые десять минут на протяжении получаса. Готовые постные шарики можно подавать как самостоятельно, так и со свежими овощами или, например, кашей.
Рецепт 4: Картофельные крокеты с ветчиной
Крокеты получается красивого золотистого цвета. / Фото: syrspec.ru
Крокеты – это блюдо в форме шариков из мясного фарша или овощей, обвалянных в панировочных сухарях и обжаренных во фритюре. В основе сегодняшнего рецепта лежит картофель – один из самых популярных продуктов, которые используются для приготовления крокетов. А начинкой выступит ветчина.
Вам нужны будут следующие ингредиенты: 600 граммов картофеля, 150 граммов ветчины, одно яйцо, 50 граммов муки, 50 граммов панировочных сухарей, 200 граммов растительного масла для фритюра, соль и черный молотый перец по вкусу.
Картофель очистите от кожуры, нарежьте на четвертинки и отварите в подсоленной воде. Когда он будет готов, слейте жидкость и оставьте его в кастрюле остывать. Обратите внимание, что с овощем нужно работать, пока он еще теплый. Хорошо измельчите картофель толкушкой, а лучше – натрите на терке. Теперь добавьте в «пюре» муку, яичный желток и ветчину, нарезанную небольшими кусочками.
Белок взбейте с помощью миксера, чтобы образовалась хорошая пена. Перед обжаркой крокетов на вашем столе должно стоять три миски: с белком, с панировочными сухарями и с мукой, потому что панировка будет двойная.
После фритюра должен получится вот такой по цвету шарик. / Фото: cheese-blog.ru
Растительное масло вылейте в маленькую кастрюлю или сотейник, поставьте на плиту и дождитесь, пока оно закипит. Из картофельной массы сформируйте шарики, обваляйте их в муке, затем в белке и в конце – в сухарях. С помощью шумовки опустите шарики в кипящее масло и обжаривайте до появления золотистого цвета. Когда крокеты будут готовы, их нужно достать из кастрюли и положить на плоскую тарелку с бумажным полотенцем – оно впитает в себя лишнее масло и блюдо будет не таким жирным. Готовые крокеты подавайте с соусом, например, сливочным или просто так – будет не менее вкусно.
