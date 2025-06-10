Жизнь КНДР из окна автомобиля

Фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue) посетил Северную Корею и рассказал о своих впечатлениях: «Путешествие по шоссе в Северной Корее — ценный опыт, поскольку это позволяет увидеть повседневную жизнь страны, не контролируемую правительством, как в Пхеньяне. Дороги соединяют главные города провинций и совершенно пусты.

Картина довольно странная: дороги огромные, как взлетная полоса, но все в выбоинах. Когда вы посещаете Северную Корею, гиды контролируют все ваши перемещения. Нельзя даже лишнюю санитарную остановку сделать. По словам гида, останавливаться на шоссе опасно». Оживленное движение. В Северной Корее можно без опаски ездить по шоссе на велосипеде. Мальчик выгуливает гусей на шоссе. В основном люди используют шоссе для своей повседневной деятельности, поэтому они очень удивляются, увидев автомобили или автобусы. В Пхеньян запрещено въезжать на грязном транспорте, поэтому после долгой поездки по шоссе автомобили и автобусы нужно помыть.Поездки по шоссе позволяют увидеть реалии сельской жизни и низкий уровень развития. Кажется, что время здесь замерло в 50-х. Дороги настолько широкие, что с них могут даже самолеты взлетать. В Северной Корее нет пошлин и сборов, но покидать Пхеньян без специального разрешения нельзя. Запланированная гидом остановка в магазине, где продается алкоголь. Но что-то его на прилавке не видно. Живой оркестр, играющий на дороге, которую ремонтируют.По дорогам настолько редко ездят автомобили, что дети здесь даже кукурузу сушат . Поездка по шоссе — хороший способ увидеть местную жизнь, хотя водитель едет с очень высокой скоростью, пытаясь скрыть реальность от иностранных посетителей.По всей длине шоссе, которое проходит вдоль южнокорейской границы, стоят вот такие бетонные блоки. Они могут быть использованы для блокировки дороги в случае американского вторжения. Люди пытаются поймать машину, но ждать приходится часами По иронии судьбы, единственный билборд, который можно увидеть в Пхеньяне, — реклама автомобилей. Пропагандистские плакаты на шоссе не редкость Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!