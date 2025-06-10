С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Жизнь КНДР из окна автомобиля

Фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue) посетил Северную Корею и рассказал о своих впечатлениях: «Путешествие по шоссе в Северной Корее — ценный опыт, поскольку это позволяет увидеть повседневную жизнь страны, не контролируемую правительством, как в Пхеньяне. Дороги соединяют главные города провинций и совершенно пусты.

Картина довольно странная: дороги огромные, как взлетная полоса, но все в выбоинах. Когда вы посещаете Северную Корею, гиды контролируют все ваши перемещения. Нельзя даже лишнюю санитарную остановку сделать. По словам гида, останавливаться на шоссе опасно». Жизнь КНДР из окна автомобиля

Жизнь КНДР из окна автомобиля Оживленное движение. Жизнь КНДР из окна автомобиля В Северной Корее можно без опаски ездить по шоссе на велосипеде. Жизнь КНДР из окна автомобиля Мальчик выгуливает гусей на шоссе. В основном люди используют шоссе для своей повседневной деятельности, поэтому они очень удивляются, увидев автомобили или автобусы. Жизнь КНДР из окна автомобиля В Пхеньян запрещено въезжать на грязном транспорте, поэтому после долгой поездки по шоссе автомобили и автобусы нужно помыть. Жизнь КНДР из окна автомобиля Поездки по шоссе позволяют увидеть реалии сельской жизни и низкий уровень развития. Кажется, что время здесь замерло в 50-х. Жизнь КНДР из окна автомобиля Дороги настолько широкие, что с них могут даже самолеты взлетать. Жизнь КНДР из окна автомобиля В Северной Корее нет пошлин и сборов, но покидать Пхеньян без специального разрешения нельзя. Жизнь КНДР из окна автомобиля Запланированная гидом остановка в магазине, где продается алкоголь. Но что-то его на прилавке не видно. Жизнь КНДР из окна автомобиля Живой оркестр, играющий на дороге, которую ремонтируют. Жизнь КНДР из окна автомобиля По дорогам настолько редко ездят автомобили, что дети здесь даже кукурузу сушат. Поездка по шоссе — хороший способ увидеть местную жизнь, хотя водитель едет с очень высокой скоростью, пытаясь скрыть реальность от иностранных посетителей.
Жизнь КНДР из окна автомобиля По всей длине шоссе, которое проходит вдоль южнокорейской границы, стоят вот такие бетонные блоки. Они могут быть использованы для блокировки дороги в случае американского вторжения. Жизнь КНДР из окна автомобиляЖизнь КНДР из окна автомобиля Люди пытаются поймать машину, но ждать приходится часами. Жизнь КНДР из окна автомобиля По иронии судьбы, единственный билборд, который можно увидеть в Пхеньяне, — реклама автомобилей. Жизнь КНДР из окна автомобиляЖизнь КНДР из окна автомобиля Жизнь КНДР из окна автомобиляЖизнь КНДР из окна автомобиля Пропагандистские плакаты на шоссе не редкость.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!



Ссылка на первоисточник
наверх