Волшебный аромат для дома

Сделайте натуральную аромасвечу своими руками. Нужно совсем немного ингредиентов и чуть-чуть масла, но такая свеча будет очень долго гореть и наполнять дом приятным ароматом!







В стеклянную банку или стакан насыпьте специи: корицу (целую), гвоздику, бадьян. Сюда же порежьте пару ломтиков лимона или лайма, яблока, корки апельсина. Налейте воды на 1/2 стакана. До верха залейте растительным маслом.







У пластикового стаканчика обрежьте дно, сделайте отверстие в центре.







Через него проденьте кусочек пряжи. Завяжите с одной стороны. Обрежьте лишнее.







Погрузите пластик в масло, чтобы оно полностью наполнило дно стаканчика. Смочите маслом и самодельный фитиль. Подожгите.







Эта аромасвеча будет гореть очень долго!



