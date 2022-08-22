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Волшебный аромат для дома

Сделайте натуральную аромасвечу своими руками. Нужно совсем немного ингредиентов и чуть-чуть масла, но такая свеча будет очень долго гореть и наполнять дом приятным ароматом!

Волшебный аромат для дома

В стеклянную банку или стакан насыпьте специи: корицу (целую), гвоздику, бадьян. Сюда же порежьте пару ломтиков лимона или лайма, яблока, корки апельсина. Налейте воды на 1/2 стакана. До верха залейте растительным маслом.

Волшебный аромат для дома

У пластикового стаканчика обрежьте дно, сделайте отверстие в центре.

Волшебный аромат для дома

Через него проденьте кусочек пряжи. Завяжите с одной стороны. Обрежьте лишнее.

Волшебный аромат для дома

Погрузите пластик в масло, чтобы оно полностью наполнило дно стаканчика. Смочите маслом и самодельный фитиль. Подожгите.

Волшебный аромат для дома

Эта аромасвеча будет гореть очень долго!

Волшебный аромат для дома

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Домаромат
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