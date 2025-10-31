Как мёд превратили в оружие, и почему сегодня он такой дорогой

Как известно, не всякая еда бывает полезной — некоторая способна и навредить. Правда, от такой сладости как мёд негативных последствий обычно ожидают разве что после переедания.







Однако в реальности уже не одну тысячу лет история знает сорт мёда, который нельзя назвать даже безобидным, причём настолько, что из него делали оружие в войнах или политических играх.

Впрочем, это не мешает ему существовать сегодня и очень дорого продаваться.Самый странный и опасный мёд в истории человечества.Среди типов мёда тот, что называют бешеным или безумным, именуют столь странно не просто так: от него буквально теряют рассудок, пусть и временно. Речь идёт о продукте, который делают гималайские медоносные пчёлы Турции и Непала, собирающие пыльцу с цветков рододендрона. И вот в этом растении как раз и кроется феномен бешеного мёда: в пыльце содержится граанотоксин, способный спровоцировать у человека головокружение, галлюцинации, чувство эйфории, аритмию.употребление слишком большого количества этого мёда может привести к таким тяжёлым последствиям как потеря сознания, паралич и даже летальный исход.Кто бы мог подумать, что такой милый цветок как рододендрон может стать причиной появления безумного мёда.И хотя производят такой мёд только в Турции и Непале, делают это столь давно и активно, что в истории он известен уже несколько тысяч лет. Например, сохранился рассказ о том, как в 401 г. до н.э. солдаты Ксенофонта Афинского после победы над персами нарвались на такой мёд: «Вблизи Трабзона они решили полакомиться местным мёдом, украденным из соседних ульев.Через несколько часов у солдат началась рвота, диарея, они потеряли ориентацию и больше не могли стоять; к следующему дню последствия прошли, и они продолжили путь в Грецию».В истории были эпизоды, когда мёд становился оружием психологического поражения.Ещё один известный из античности случай произошёл в 67 году до н. э., но тогда пострадали римские бойцы Помпея Великого — во время преследования персов, те специально для врагов оставили горшки с этим мёдом на пути следования. Результат был предсказуем: «Они съели мёд, потеряли ориентацию и не могли сражаться. Персидская армия вернулась и уничтожила более тысячи римских солдат, не понеся при этом значительных потерь». Интересно, что использование бешеного мёда приписывают также княгине Ольге, когда она мстила древлянам и Ивану Грозному в борьбе с татарами в 1489 году.Соты, где содержится безумный мёд, используемый как оружие.Позднее бешеный мёд тоже был в ходу, но уже не столько как оружие против врага, а как вариант психоактивного вещества, как бы это назвали сейчас. Так, европейцы XVI–XVIII ст. любили добавить его в свой алкоголь для усиления опьянения и эйфории. Чуть позднее эту практику переняли на американском континенте: по информации редакции novate.ru, в Нью-Джерси даже пытались создать аналог бешеного мёда, используя горный лавр, а не рододендрон, но тот вариант продукта был не настолько мощным в его галлюциногенном действии.судя по всему, одними из первых метким прозвищем эту сладость окрестили французы, называя её «miel fou», что переводится как «безумный мёд».Процесс сбора бешеного мёда в современных Гималаях.В современном мире безумный мёд всё ещё существуют — его всё так же производят в Турции и Непале, а трудный процесс его сборки со склонов Гималаев превратился также в туристическую достопримечательность. Причём стоит этот уникальный продукт, мягко говоря, недёшево: в среднем около 160 долларов за фунт, что делает его одним из самых дорогих сортов мёда на планете. И его действительно покупают, правда, уже в лечебных целях: иногда врачи рекомендуют его в рамках лечения гипертонии или для прилива энергии в стрессовые периоды. Впрочем, обычно за рамки туристической фишки или малоизвестного лекарства бешеный мёд уже не выходит, но за прошлые годы успел заслужить славу одного из самых странных продуктов в истории.