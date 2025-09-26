10 подсказок в приготовлении картофеля, которые просты и гениальны одновременно

Одними из самых частых гостей на нашем столе являются блюда из картофеля. Овощ очень вкусный, сытный и простой в приготовлении, но если знать некоторые хитрости, можно не только облегчить процесс, но также создать настоящий кулинарный шедевр. Заинтриговали? Тогда Novate.ru делится проверенными «картофельными» лайфхаками.
1. Как ускорить процесс варки картофеля?
Обычно картофель варится около 20 минут. / Фото: attuale.ru
Здесь есть два варианта:
• когда будете варить картофель, положите в кастрюлю с кипящей водой кусочек сливочного масло. Благодаря этому продукту овощ не только сварится гораздо быстрее, но также станет более мягким и приятным на вкус;
• вместо сливочного масла можно использовать растительное или маргарин. Жир, который содержится в этих продуктах, в процессе готовки создаст на картофеле пленку, под которой он быстрее сварится.
2. Как реанимировать пересоленное блюдо?
Добавьте в пересоленное блюдо кусочек картофеля. / Фото: podruzhkablog.ru
И вновь на помощь приходит картофель.
• Если в процессе варки супа или борща вы поняли, что пересолили бульон, добавьте в кастрюлю к другим ингредиентам несколько сырых очищенных картофелин. По истечении десяти минут достаньте их и попробуйте суп – он будет уже не таким соленым, благодаря тому, что овощ впитает в себя лишнюю соль.
• Если ситуация не столь критична, но вам все же хочется убрать немного соли из бульона, добавьте в кастрюлю мелко нарезанный картофель и немного кипятка.
3. Как приготовить картофель в микроволновке?
• Перед тем, как поставить картофель в микроволновку, хорошо промойте его под проточной водой, а затем проткните каждый клубень вилкой несколько раз. После этого выложите овощ в подходящую посуду и отправляйте готовиться.
• Время приготовления зависит непосредственно от размера клубней: крупные будут готовиться около десяти минут, в то время как мелким будет достаточно и пяти.
• Чтобы готовое блюдо не получилось слишком сухим, разрежьте картофель перед подачей и добавьте начинку. Это может быть мягкий сыр, любимый соус, оливковое масло, смешанное с зеленью, специями и приправами.
4. Как быстро почистить вареный картофель?
С вареного картофеля кожуру можно снять за секунду. / Фото: dailystar.com.au
Любите картофель в мундире? Или отварные клубни понадобились в качестве компонента для другого блюда, например, салата или окрошки? Тогда ловите лайфхак. Перед тем, как поставить овощ вариться, проведите по каждому клубню ножом по кругу. Когда картофель будет готов, охладите его, а затем за считанные секунды снимите кожуру руками. Особенно удачно этот трюк работает с молодым картофелем, у которого очень тонкая кожура, но и в случае со зрелыми клубнями результат будет не хуже.
5. Как использовать остатки картофельного пюре?
Из пюре получатся вкусные зразы с начинкой. / Фото: ockey.ru
Приготовить новое блюдо, конечно же! Нашими любимыми вариантами являются следующие:
• картофельные вафли, для приготовления которых понадобятся мука, яйца, тертый сыр и, собственно, пюре. Нужно смешать все ингредиенты в одной миске, а затем испечь вафли в вафельнице;
• зразы с грибами также готовятся очень просто. Лук следует обжарить с грибами на сковороде, посолить, поперчить, добавить пару зубчиков измельченного чеснока для аромата. Из картофеля и муки замесить тесто, сделать лепешки и в каждую положить грибную начинку. После чего хорошо защепнуть и сформировать зразы. В конце их нужно обжарить на сковороде, смазанной маслом до золотистого цвета. Получится невероятно вкусное постное блюдо!
6. Как пожарить идеальную картошку?
Вкусная жареная картошка с корочкой получается из сортов с небольшим количеством крахмала. / Фото: familyscook.com
• Для жарки подходит только тот картофель, в состав которого входит небольшое количество крахмала. Он не слипнется, сохранит форму и не превратится в неаппетитную кашу. Лучше всего для приготовления блюда выбирать светлые, желтые или розовые клубни.
• Перед тем, как отправлять на сковороду порезанный дольками, кружками или полосками картофель, обсушите ломтики бумажным полотенцем: чем меньше влаги попадет на сковороду, тем ниже вероятность, что картофель будет действительно жариться, а не париться.
• Дождитесь, пока масло разогреется, и только после этого выкладывайте картофель. Сковорода не должна быть холодной, иначе овощ прилипнет ко дну! Также старайтесь не переворачивать ломтики слишком часто, иначе не получится добиться аппетитной хрустящей корочки.
• Солите блюдо в конце готовки, можно даже непосредственно перед подачей. Соль способствует выделению влаги и если это произойдет на начальном этапе приготовления картофеля, он слипнется.
7. Как приготовить идеальное пюре?
Картофель нужно измельчать не блендером, а толкушкой
• Самое лучшее пюре получается из желтоватого картофеля. Очень важно не перейти тонкую грань между готовым и разваренным картофелем. Если клубни развалятся в ходе варки, пюре может получиться водянистым.
• Не добавляйте в картофель холодное молоко, только подогретое. Чтобы оно получилось ароматным, с однородной консистенцией, замените сливочное масло на сливки. Также добавьте любимые травы.
• Откажитесь от идеи применять блендер для приготовления пюре, иначе рискуете превратить картофель в клейстер. Лучше используйте традиционную толкушку – это проверенное и эффективное средство.
8. Как получить хрустящую корочку?
Картофель нужно мариновать в растительном масле и специях
Этот вопрос особенно интересует тех, кто любит картофельные дольки, запеченные в духовке.
• Для запекания выбирайте молодые и ровные клубни среднего размера. На подготовительном этапе хорошо очистите их и обсушите при помощи бумажного полотенца.
• Щедро смажьте клубни растительным маслом и сделайте неглубокий крестообразный надрез – перед подачей в него можно будет положить кусочек сливочного масла или начинку, например, грибы с беконом.
9. Как не дать картофелю потемнеть
Картофель от потемнения может спасти морозилка и холодная вода
Если вы привыкли готовить ингредиенты для ужина заранее, тогда вам знакомы ситуации с потемневшим картофелем. Чтобы этого не произошло:
• поместите клубни в кастрюлю или глубокую миску с прохладной водой и накройте крышкой. Это даст вам фору в несколько часов;
• ошпарьте картофель крутым кипятком;
• положите клубни в полиэтиленовый пакет, завяжите и уберите в морозилку. Этот вариант подходит для тех, кто в ближайшее время не собирается использовать очищенный картофель. Однако учтите, что в морозилке овощ может пролежать максимум сутки.
10. Как спасти мороженый картофель?
Охладите картофель водой из-под крана, а затем положите в кипяток
Забыли про овощ, лежащий в холодильнике? Тогда актуальным становится вопрос, как избавиться от специфического привкуса. Это сделать очень просто. Сначала поместите картофель в кастрюлю с холодной водой, а затем в миску – с горячей. Закрепите результат, добавив в кипяток чайную ложку соли и уксуса.
