10 подсказок в приготовлении картофеля, которые просты и гениальны одновременно

1. Как ускорить процесс варки картофеля?

Обычно картофель варится около 20 минут. / Фото: attuale.ru

2. Как реанимировать пересоленное блюдо?

Добавьте в пересоленное блюдо кусочек картофеля. / Фото: podruzhkablog.ru

3. Как приготовить картофель в микроволновке?

Картофель нужно проткнуть вилкой перед тем, как ставить в микроволновку./ Фото: pinterest.com

4. Как быстро почистить вареный картофель?

С вареного картофеля кожуру можно снять за секунду. / Фото: dailystar.com.au

5. Как использовать остатки картофельного пюре?

Из пюре получатся вкусные зразы с начинкой. / Фото: ockey.ru

6. Как пожарить идеальную картошку?

Вкусная жареная картошка с корочкой получается из сортов с небольшим количеством крахмала. / Фото: familyscook.com

7. Как приготовить идеальное пюре?

Картофель нужно измельчать не блендером, а толкушкой

8. Как получить хрустящую корочку?

Картофель нужно мариновать в растительном масле и специях

9. Как не дать картофелю потемнеть

Картофель от потемнения может спасти морозилка и холодная вода

10. Как спасти мороженый картофель?

Охладите картофель водой из-под крана, а затем положите в кипяток