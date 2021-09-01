Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

Чтобы установить несколько подрозетников, соединенных между собой, и сделать это максимально ровно и аккуратно, можно воспользоваться самодельным шаблоном.

Идеей поделился автор YouTube канала «Мастер в Доме62TV».

Необходимые материалы и инструменты:

алюминиевый уголок;

саморезы;

перфоратор;

дрель;

сверла по металлу.

Изготовление самодельного шаблона

Сразу хотим обратить внимание, что в данном случае шаблон предназначен для разметки и установки блока из пяти подрозетников.

Однако его можно подогнать для установки меньшего количества подрозетников (или, наоборот, большего).

В качестве основы шаблона используется алюминиевый уголок 25х25 мм.

Желательно, чтобы толщина стенки уголка была около 2-3 мм. Длина уголка составляет 44 см.

Первым делом размечаем одну из полок уголка — чертим центральную продольную линию от начала и до конца заготовки.

После этого отступаем от краев уголка по 2,5 см, сверлим отверстия под саморезы. Используем для этого сверло по металлу диаметром 4 мм.

Далее высверливаем еще одно отверстие диаметром 4 мм по центру уголка (при длине заготовки 44 см центр будет находиться на расстоянии 22 см от края уголка).

На следующем этапе делаем на уголке отметки на расстоянии 71 мм от центрального отверстия (в одну и другую сторону).

Затем высверливаем отверстия сверлом по металлу диаметром 4 мм. От этих отметок мы также отступаем 71 мм, и сверлим отверстия.

Для справки: расстояние 71 мм — это межосевое расстояние между центрами подрозетников.

Еще необходимо будет просверлить отверстия под крепеж подрозетников.

Для этого от каждого отверстия, которое является центром подрозетника, откладываем отметки на расстоянии 30 мм в обе стороны. Как вы уже могли догадаться — у подрозетника расстояние между креплениями равно 60 мм.

После того как сделали разметку, высверливаем крепежные отверстия с помощью сверла по металлу диаметром 2 мм.

Как пользоваться разметочным шаблоном

Определяем расстояние от стены и от пола, где будут находиться подрозетники. Прикладываем шаблон, выставляем его по уровню, и маркером отмечаем центра подрозетников.

Далее берем перфоратор с коронкой, и высверливаем отверстия под подрозетники, согласно нанесенной разметке.

Меняем коронку на долото, и удаляем перегородки между отверстиями.

С помощью кисти выметаем пыль из посадочного места, и смачиваем внутреннюю часть водой.

Затем нам нужно будет прикрутить подрозетники к шаблону, и можно приступать к их монтажу.

В отверстия закладываем гипсовый раствор, вставляем подрозетники в просверленные отверстия, а сам шаблон прикручиваем к стене на саморезы.

Таким образом, подрозетники будут находится заподлицо со стеной на время высыхания гипсового раствора.