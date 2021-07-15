Супермодели 1990-х: Почему Линда Евангелиста изменилась до неузнаваемости

Линда Евангелиста в молодости и в наши дни | Фото: 24smi.org и mylitta.ru

Супермодель в молодости | Фото: 24smi.org

Фотосессия Линды Евангелисты для издания *Vogue* | Фото: 24smi.org

Супермодель в молодости | Фото: 24smi.org

Самые успешные модели начала 1990-х гг. Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл | Фото: 24smi.org

Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: marieclaire.ru

Супермодель на подиуме | Фото: 24smi.org

Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: 24smi.org

*Модель-хамелеон* могла перед камерами меняться до неузнаваемости | Фото: showtopmodel.ru

Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: mylitta.ru

*Модель-хамелеон* могла перед камерами меняться до неузнаваемости | Фото: mylitta.ru

Супермодель с сыном Августином | Фото: uznayvse.ru

Модель в 2011 г. | Фото: modagid.ru

Линда Евангелиста в 2014 г. | Фото: tsn.ua

Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: 24smi.org

Линда Евангелиста в наши дни | Фото: 24smi.org

Линда Евангелиста в наши дни | Фото: mylitta.ru