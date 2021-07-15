Супермодели 1990-х: Почему Линда Евангелиста изменилась до неузнаваемости

Линда Евангелиста в молодости и в наши дни | Фото: 24smi.org и mylitta.ru
В 1990-х гг. их называли «великой пятеркой»: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста в те времена были самыми успешными, востребованными и известными во всем мире моделями. Линду Евангелисту называли моделью-хамелеоном за умение перевоплощаться и включали в топ-50 красивейших людей планеты. С тех пор прошло уже почти 30 лет, в мире модельного бизнеса давно зажглись новые звезды, и бывшую супермодель сейчас не узнают на фотографиях даже поклонники…
Супермодель в молодости | Фото: 24smi.org
Линда Евангелиста родилась в 1965 г. в Канаде в семье итальянских эмигрантов. Наверное, в то, что высокая и нескладная девочка может стать моделью, верила только ее мать, без конца водившая ее на различные кастинги. Почти на каждом из них они слышали одно и то же: Линда не обладает модельными параметрами. Несмотря на это, им удалось заключить несколько контрактов с местными универмагами, и она снялась для них в рекламных каталогах.
Фотосессия Линды Евангелисты для издания *Vogue* | Фото: 24smi.org
Супермодель в молодости | Фото: 24smi.org
На первом же конкурсе красоты «Мисс Ниагара» Линду исключили из числа участниц еще в середине соревнования, но эта неудача ее не остановила. Ей удалось убедить скаута модельного агентства «Элит» в том, что с ней необходимо заключить контракт. Он согласился, несмотря на то, что ее параметры на тот момент действительно были далеки от совершенства – она весила 60 кг, а объем талии был 64 см. Ее главным достоинством были роскошные длинные волосы, но однажды она лишилась и этого козыря: по легенде, из-за ее непростого характера и постоянных конфликтов другие девушки-модели решили ее проучить и отрезали косу, когда она спала. По другой версии, более прозаичной, ей просто предложил коротко постричься стилист. Как бы то ни было, ее новый образ многих шокировал, и ее не взяли на модный показ в Милане, но вскоре короткая стрижка стала ее визитной карточкой, и в салонах красоты девушки просили сделать им стрижку, «как у Евангелисты».
Самые успешные модели начала 1990-х гг. Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл | Фото: 24smi.org
Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: marieclaire.ru
На этом ее эксперименты с внешностью не закончились. Евангелисту не зря называли моделью-хамелеоном – она умела преображаться до неузнаваемости, могла менять стрижки и цвет волос до 15 раз в год. Единственное, что оставалось неизменным – удивительный разрез глаз, напоминающий кошачий. Вскоре она переехала в Париж и поначалу участвовала во всех показах и съемках, которые ей предлагали. Через 3 года фото Линды появились на обложках самых популярных модных изданий: «Vogue», «Elle», «Marie Claire» и «Harper's Bazaar». Ее приглашали участвовать в рекламных кампаниях знаменитых брендов «Шанель», «Диор», «Кельвин Кляйн» и др.
Супермодель на подиуме | Фото: 24smi.org
Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: 24smi.org
Легендарный кутюрье Карл Лагерфельд называл ее «скрипкой Страдивари в руках мастера» и самой профессиональной моделью – она обладала редким даром мгновенно меняться перед камерами и выполнять все задачи, которые перед ней ставили. Ее лицо называли холстом, на котором художник может написать что угодно. В начале 1990-х гг. Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон вошли в тройку самых успешных и высокооплачиваемых моделей, их гонорары были баснословными. СМИ без конца цитировали фразу Линды: «Меньше, чем за 10000 долларов, я и с кровати не встану». Спустя годы она очень стыдилась того, что в молодости была такой алчной и высокомерной, и активно занялась благотворительностью, направляя миллионы долларов на борьбу со СПИДом.
*Модель-хамелеон* могла перед камерами меняться до неузнаваемости | Фото: showtopmodel.ru
Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: mylitta.ru
Ее успешная модельная карьера очень часто становилась серьезным препятствием для личного счастья. Ее первым мужем стал директор парижского агентства «Элит» Джеральд Мари. Этот брак разрушился из-за того, что супруг мечтал о детях, а Линда была сосредоточена на своей карьере и не могла себе позволить сделать паузу. Во второй раз супермодель собралась замуж за популярного певца Джорджа Майкла, но перед самым бракосочетанием разразился грандиозный скандал: ее избранник признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Следующая помолвка тоже не окончилась свадьбой – невеста ушла от актера Кайла Маклахлена к футболисту Фабьену Бартезу. На этот раз Линда Евангелиста была готова на многое – и на отречение от модельной карьеры, и на рождение детей, но и эти отношения не привели к браку. На 6-м месяце беременности женщина потеряла ребенка, и вскоре после этого пара рассталась.
*Модель-хамелеон* могла перед камерами меняться до неузнаваемости | Фото: mylitta.ru
Супермодель с сыном Августином | Фото: uznayvse.ru
После перерыва в модельной карьере, связанного с драмами в личной жизни, Линда Евангелиста снова триумфально вернулась на подиум. А спустя 5 лет сбылись и ее мечты о детях. Правда, построить семейное счастье ей так и не удалось: миллиардер Франуса-Анри Пино исчез из ее жизни, как только узнал о беременности. После рождения сына у модели случилось еще несколько романов, но ни один из них не завершился браком.
Модель в 2011 г. | Фото: modagid.ru
Линда Евангелиста в 2014 г. | Фото: tsn.ua
В 2014 г. страницы многих изданий облетели шокирующие фотографии Линды Евангелисты, на которых бывшую супермодель не смогли бы узнать даже самые преданные поклонники. На них она выглядела очень постаревшей и располневшей. Как оказалось, у нее начались проблемы со здоровьем, и неполадки в работе щитовидной железы привели к изменениям во внешности. Линда не скрывала этого факта и сама продолжала публиковать свои фотографии в социальных сетях. Она никогда не стеснялась своей внешности и даже в зрелом возрасте не боится показывать себя на фото без макияжа.
Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей 1990-х гг. Линда Евангелиста | Фото: 24smi.org
Линда Евангелиста в наши дни | Фото: 24smi.org
Летом 2017 г. она позировала для юбилейного номера «Vogue», посвященного 125-летию журнала, но в последние несколько лет Линда Евангелиста редко появляется на светских мероприятиях и больше не выходит на подиум. В модном шоу Версаче, куда были приглашены все ее ровесницы-супермодели 1990-х гг., она отказалась принять участие.
Линда Евангелиста в наши дни | Фото: mylitta.ru
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