8 разновидностей специй, которые помогут сохранить стройность фигуры и упругость кожи

Занятия спортом, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и крепкий сон – залог красивой и стройной фигуры, о которой мечтают многие из нас. Но что, если хочется вкусно поесть, но так, чтобы не пришлось после потеть в тренажёрном зале, сгоняя лишние сантиметры, укоряя себя за то, что не удержался перед соблазнительным кусочком торта или тарелочкой жареной картошки...?

В природе существует один маленький секрет, благодаря которому с лёгкостью можно сохранить красоту форм и упругость тела.

1. Корица

Корица по праву может считаться королевой специй.

Ароматная специя не только поднимает настроение, а и улучшает углеводный обмен, нормализуя сахар в крови.

Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.

2. Кайенский перец

Перчик, способный усмирить любой аппетит.

Приятная остринка сделает любое блюдо не только приятно пикантным, а и усмирит разгулявшийся аппетит. Ко всему прочему, этот перец способствует ускоренному метаболизму и снижению сахара в крови. Единственный минус – он не рекомендуется людям с проблемами жкт.

Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.

3. Куркума

Знаменитая индийская приправа

Куркума нормализует пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает предотвращать накопление жиров в клетках.

Куркума - божественный порошок-антиоксидант.

4. Кардамон

Чёрный и зелёный кардамон.

Способствует расщеплению жиров, выводит холестерин, улучшает иммунитет и противостоит депрессии. Он прекрасно подходит для чая, кофе, различных напитков и практически для всех блюд.

Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.

5. Анис

Анис поднимает настроение и освежает дыхание.

Анис понижает аппетит, борется с неприятным запахом, поднимает настроение и придаёт необычный вкус и аромат напиткам, а также различным блюдам, в том числе рыбным и мясным.

Ароматные звёздочки бадьяна.

6. Имбирь

Пряный имбирь.

Имбирь – верный и надёжный союзник в борьбе с лишним весом. Он нормализует пищеварение, препятствует накоплению холестерина, улучшает метаболизм и заряжает энергией на целый день.

Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.

7. Чёрный перец

Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.

Он борется с сжиганием жировых клеток в организме и лишними калориями, а также улучшает кровообращение, стабилизирует работу головного мозга, нормализует нервную систему и предотвращает старение.

Незаменимый помощник на кухне.

8. Хрен

Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.

Хрен нормализует обмен веществ, а также оказывает бактерицидное, противовоспалительное, мочегонное и желчегонное действие.

Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.

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