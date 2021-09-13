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В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу


В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Гейша» апрель 2008 года. Автор: Laurent Guerin.

Женщины – неиссякаемый источник вдохновения, испокон веков толкающий мужчин из одной крайности в другую. И пока поэты посвящают им стихи, песни и любовные строки, художники пишут портреты и изящные контуры в стиле ню, ну, а фотографы... Фотографы продолжают снимать в различных ракурсах, ловя наиболее интересный и подходящий момент, выражение лица и блеск глаз. Впрочем, Лоран Герин (Laurent Guerin) нашёл для себя не менее увлекательное занятие. Он фотографирует девушек в разных видах транспорта от такси и трамваев до самолётов и классических автомобилей.


Вдохновлённый женской красотой, Лоран, «вооружившись» фотоаппаратом, частенько выходит на «охоту» в поисках новых лиц. «Жертвами» его работ становятся случайные девушки и профессиональные модели, охотно позирующие перед камерой. Созданные им снимки несут в себе тонкую грань эстетики, романтики, чувства прекрасного и естественности. Даже в хорошо поставленных позах чувствуется лёгкость и непринуждённость, а взгляды девушек порой томные, растерянные и утомлённые – прекраснее любых слов, говорят о том, что фотограф с поставленной задачей справился на все сто.
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Шевроле». Автор: Laurent Guerin.

 
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Стюардесса», 2018 год. Автор: Laurent Guerin.

 
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Дневной трамвай, Ницца Франция», 2017 год. Автор: Laurent Guerin.

 
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Покидая Бомбей», 2018 год. Автор: Laurent Guerin.

 

Лоран родился в 1969 году в Монреале. Свою карьеру в области фотографии он начал в качестве модного фотографа и в скором времени отличился в различных сольных и групповых проектах, принимая участие в выставках по всей Северной Америке. В 2004 году он был приглашён организацией World Press Photo, чтобы продемонстрировать серию изображений, сделанных в Индии под названием «Les Enfants de la Rue» в галерее Maison de la Culture Frontenac, а в 2008 году центральный офис Cirque du Soleil в Монреале выставил японскую серию «Nippon-Ga».
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Чёрная кабина», 2017 год. Автор: Laurent Guerin.

 
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Поломка», 2017 год. Автор: Laurent Guerin.

 
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Возвращение», 2017 год. Автор: Laurent Guerin.

 
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Викенд», 2017 год. Автор: Laurent Guerin.

 
В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

«Вечеринка, Бомбей», 2018 год. Автор: Laurent Guerin.

 

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В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогу

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В такси, трамвае и самолёте: Фотографии очаровательных женщин, которые отправились в дорогуПодписаться на мой Instagram
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