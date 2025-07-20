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Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями

Змеи — это далеко не самые приятные соседи для большинства жителей нашей планеты. Но бывают и исключения — девочка из Индии по имени Каджол Хан (Kajol Khan) проводит среди змей практически все время и не испытывает ни малейшего дискомфорта. Кобры, а именно с ними общается ребенок, считают ее своей и в округе малышку называют не иначе как девочка-кобра.

Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями

Юная укротительница кобр Каджол Хан живет с родителями в городе Гхатампур, штат Уттар-Прадеш, Индия. Этот штат с давних пор славился своими заклинателями змей и это мастерство не кануло в Лету. Отец девочки принадлежит именно к этой профессии и работе со змеями посвящали себя ее деды и прадеды. Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями Сейчас Каджол 14 лет и сколько она себя помнит ее всегда окружали ядовитые змеи. Девочка ест и спит вместе с кобрами, а кроме этого, опасные змеи составляют ей компанию в играх. Первый вопрос, который задают ее журналисты — кусали ли ее когда-нибудь змеи. Хан не скрывает, что получала опасные укусы неоднократно. Мне очень нравится находиться рядом с кобрами. Довольно больно, когда меня они кусают, но иногда это моя вина, потому что я их дразню. Это довольно забавно. Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями Вполне вероятно, что у потомственной укротительницы кобр появился иммунитет к змеиным укусам, которые для нее очень неприятны, но вовсе не смертельны. Змеиный яд действует на девочку не так, как на других людей — она чувствует недомогание, боль в месте укуса и сильную сонливость. Но чтобы выздороветь, ей достаточно принять народное средство, секрет которого знает ее отец. Я немного пугаюсь, когда вижу кровь, но мой отец меня успокаивает.
Он сразу же мчится в лес и возвращается с лекарством. Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями 11-летняя Каджол Хан спит после очередного змеиного укуса Самыми тяжелыми были первые укусы — тогда совсем еще маленькую Каджол змеи укусили сразу несколько раз — в живот, в лицо и руки. Несмотря на вовремя доставленное средство, ребенок чуть не умер, но все обошлось. Следующие укусы, которые девочка уже перестала считать, проходят для нее без серьезных последствий. Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями

Отец Каджол, которого зовут Тадж Моххамад, по прозвищу Бура — уважаемый человек в своем городе. Его основное занятие — отлов кобр и других ядовитых змей, заползающих в дома, магазины и офисы местных жителей. В месяц за свою опасную работу мужчина получает всего 19 долларов (примерно 1200 рублей), но для жителя Уттар-Прадеш — это солидная сумма. Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями Каджол с отцом и старшим братом Тадж Моххамад понемногу передает свои знания и навыки дочери, которая со временем унаследует его опасный бизнес. Придет время и укротитель змей передаст ей и свой секретный рецепт противоядия, который способен нейтрализовать один из самых опасных змеиных ядов на планете.

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Каджол
тадж моххамад (бура)
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