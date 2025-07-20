Каджол Хан: индийская девочка, которая ладит со змеями

Змеи — это далеко не самые приятные соседи для большинства жителей нашей планеты. Но бывают и исключения — девочка из Индии по имени Каджол Хан (Kajol Khan) проводит среди змей практически все время и не испытывает ни малейшего дискомфорта. Кобры, а именно с ними общается ребенок, считают ее своей и в округе малышку называют не иначе как девочка-кобра.

Юная укротительница кобр Каджол Хан живет с родителями в городе Гхатампур, штат Уттар-Прадеш, Индия. Этот штат с давних пор славился своими заклинателями змей и это мастерство не кануло в Лету. Отец девочки принадлежит именно к этой профессии и работе со змеями посвящали себя ее деды и прадеды. Сейчас Каджол 14 лет и сколько она себя помнит ее всегда окружали ядовитые змеи. Девочка ест и спит вместе с кобрами, а кроме этого, опасные змеи составляют ей компанию в играх. Первый вопрос, который задают ее журналисты — кусали ли ее когда-нибудь змеи. Хан не скрывает, что получала опасные укусы неоднократно. Мне очень нравится находиться рядом с кобрами . Довольно больно, когда меня они кусают, но иногда это моя вина, потому что я их дразню. Это довольно забавно. Вполне вероятно, что у потомственной укротительницы кобр появился иммунитет к змеиным укусам, которые для нее очень неприятны, но вовсе не смертельны. Змеиный яд действует на девочку не так, как на других людей — она чувствует недомогание, боль в месте укуса и сильную сонливость. Но чтобы выздороветь, ей достаточно принять народное средство, секрет которого знает ее отец. Я немного пугаюсь, когда вижу кровь, но мой отец меня успокаивает.Он сразу же мчится в лес и возвращается с лекарством. 11-летняя Каджол Хан спит после очередного змеиного укуса Самыми тяжелыми были первые укусы — тогда совсем еще маленькую Каджол змеи укусили сразу несколько раз — в живот, в лицо и руки. Несмотря на вовремя доставленное средство, ребенок чуть не умер, но все обошлось. Следующие укусы, которые девочка уже перестала считать, проходят для нее без серьезных последствий. Отец Каджол, которого зовут Тадж Моххамад, по прозвищу Бура — уважаемый человек в своем городе. Его основное занятие — отлов кобр и других ядовитых змей, заползающих в дома , магазины и офисы местных жителей. В месяц за свою опасную работу мужчина получает всего 19 долларов (примерно 1200 рублей), но для жителя Уттар-Прадеш — это солидная сумма. Каджол с отцом и старшим братом Тадж Моххамад понемногу передает свои знания и навыки дочери, которая со временем унаследует его опасный бизнес. Придет время и укротитель змей передаст ей и свой секретный рецепт противоядия, который способен нейтрализовать один из самых опасных змеиных ядов на планете.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: