Фантаст-пророк: сбывшиеся предсказания Герберта Уэллса

Герберт Уэллс | Фото: fb.ru
21 сентября исполняется 152 лет со дня рождения Герберта Уэллса. Только спустя столетие стало понятно, насколько прозорливым оказался знаменитый писатель-фантаст. 80% его предсказаний, на тот момент казавшиеся безумными предположениями, в будущем стали реальностью. В своих научно-фантастических романах Уэллс предвидел появление автобусов, эскалаторов, автоответчиков, центрального отопления, автоматических дверей и многих других полезных изобретений ХХ века.
Кадр из фильма *Человек-невидимка*, 1933 | Фото: pobedpix.com
В 1897 г. Уэллс издал новеллу «Человек-невидимка», сама идея которой впоследствии стала предметом споров ученых. Сегодня стелс-самолеты невидимы для радаров, а также изобретен метавещественный камуфляж, создающий иллюзию невидимости. В романе 1898 г. «Война миров» Уэллс описал захват Земли марсианами, уничтожить которых людям удалось с помощью простой бактерии. В ХХ в. поиски внеземных цивилизаций действительно приняли всемирные масштабы, а над разработкой бактериологического оружия активно трудились ученые и военные. В «Войне миров» автор также пишет о газовых атаках и «тепловых лучах», с помощью которых пришельцы уничтожали своих противников, – этим он предвосхитил возникновение лазерного оружия. Еще одна идея Уэллса, реализовавшаяся в скором будущем, – это «введение в кровь питательных веществ».
Знаменитый писатель, чьи прогнозы и предсказания осуществились в ХХ веке | Фото: wargaming.com
Еще до начала мировых войн фантаст описал их катастрофические последствия: инфляцию и другие экономические проблемы, безработицу, голод и политические кризисы. Летательные аппараты тяжелее воздуха еще только планировались, а марсиане Уэллса уже создали свой самолет. В романе «Освобожденный мир» (1914) писатель рассуждал о возможности расщепления атома и создании атомной бомбы. И эти идеи тоже, к сожалению, нашли свое воплощение в реальной жизни.
Писатель-фантаст, предсказавший многие открытия и изобретения ХХ века | Фото: dayonline.ru и e-reading.by
В 1901 г. Уэллс издал книгу «О воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль», в которой содержалось немало поразительно точных прогнозов. Писатель предвидел то, что железнодорожный транспорт вскоре уступит лидирующие позиции автотранспорту и высказывал свои предположения относительно его эволюции: «Бесчисленные опыты с автомобилями, производимые в настоящее время, так возбуждают воображение и так много людей трудятся над их усовершенствованием, что не верится, чтобы неудобства этих экипажей – их толчки, неуклюжесть, оставляемый за собой неприятный запах – не могли быть вскоре устранены». Автор справедливо предполагал, что железные дороги вскоре будут использоваться только для транспортировки тяжелых грузов и массовой перевозки людей.
Герберт Уэллс | Фото: ichef.bbci.co.uk
А вот в перспективности авиатранспорта писатель сомневался: «Воздухоплавание вряд ли внесет существенные перемены в систему транспорта, – писал он. – Человек – не альбатрос, а земное двуногое, весьма склонное утомляться и заболевать головокружением от чрезмерно быстрого движения».
Герберт Уэллс | Фото: gorabbit.ru
На телефон Уэллс возлагал надежды, позже реализованные интернет-связью: «Вы только подумайте о том, что будет осуществляться при помощи телефона, когда он войдет в общее употребление. Труд шатания по лавкам почти отпадет: вы распорядитесь по телефону и вам хотя бы за сто миль от Лондона вышлют любой товар; в одни сутки все заказанное будет доставлено вам на дом, осмотрено и в случае непригодности отправлено обратно. Хозяйка дома, вооружившись трубкою и не двигаясь с места, будет иметь в своем распоряжении местных поставщиков и все крупные лондонские магазины, театральную кассу, почтовую контору, извозчичью биржу, доктора…».
Знаменитый писатель, чьи прогнозы и предсказания осуществились в ХХ веке | Фото: dailyculture.ru и media.tumblr.com
Некоторые прогнозы Уэллса не осуществились: так, он предполагал, что в больших городах люди будут перемещаться с помощью движущихся тротуаров-конвейеров. Недооценивал автор и роль танков и подводных лодок в военных действиях. Фантаст ошибся и в прогнозах относительно создания единого мирового государства и сохранении основной роли женщины как домохозяйки.
Писатель-фантаст, предсказавший многие открытия и изобретения ХХ века | Фото: ggpht.com
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