Какие шифры и секреты оставил Микеланджело в Сикстинской капелле: 7 фактов о величайшем шедевре

Сикстинская капелла (Cappella Sistina) выглядит снаружи абсолютно не впечатляюще. Это всего лишь ещё одно средневековое церковное здание, каких много. На самом деле за ничем не примечательным фасадом этой скучной постройки скрывается настоящее сокровище, истинная жемчужина современного Ватикана. Знаменита она, главным образом, шедевральными фресками гениального Микеланджело. Интересные и малоизвестные факты об этом выдающемся памятнике эпохи Ренессанса и секреты головоломки великого художника, далее в обзоре.
1. Микеланджело не хотел иметь ничего общего с потолком Сикстинской капеллы
Сикстинская капелла.
В 1508 году Микеланджело усердно трудился над мраморной гробницей Папы Юлия II. Это относительно малоизвестная историческая фигура, которая сейчас находится в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи. Мастеру было тогда тридцать три года. Знаковый возраст. Юлий попросил художника украсить потолок Сикстинской капеллы фресками. Микеланджело отказался наотрез. Во-первых, он считал себя скульптором, а не художником. Во-вторых, у него не было никакого опыта работы с фресками. Микеланджело также очень торопился закончить гробницу. Он был увлечён работой даже невзирая на то, что ему сильно урезали плату. Впоследствии мастер всё же согласился расписать капеллу и следующие четыре года своей жизни он провёл сидя на строительных лесах с кистью в руке.
Потолок Сикстинской капеллы.
2. Вопреки распространённому мнению, Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу стоя
Портрет Микеланджело.
Когда люди представляют, как Микеланджело создавал свои легендарные фрески, большинство думает, что он это делал лёжа. На самом же деле художник и его помощники использовали специальные деревянные подмостки. Они позволяли им стоять прямо. Сам Микеланджело разработал совершенно уникальную систему платформ, которые крепились к стенам капеллы с помощью скоб. Образ гения, трудящегося над фресками, чудесно воплотили в фильмах «Агония и экстаз» 1965 года и «Микеланджело. Бесконечность» 2017 года.
Микеланджело. Бесконечность.
3. Работа над Сикстинской капеллой была настолько неприятной, что Микеланджело даже написал стихотворение о своих ужасных страданиях
Микеланджело в процессе работы испытывал всё возрастающее недовольство и усталость. Своё невероятное физическое напряжение и чувство досады от этого проекта он описал своему другу Джованни да Пистойя.
«От этой жуткой пытки у меня уже вырос зоб», - иронично писал мастер в стихотворении, которое он сочинил по этому поводу. Ещё он жаловался, что его живот уже начинает жать ему в подбородок, а лицо — это пол для помёта. «Моя кожа свободно свисает подо мной, а позвоночник как будто завязан в узел. Закончил свои поэтические потуги Микеланджело тем, что написал: «Я нахожусь совершенно не в том месте, я не художник».
Самое известное панно на потолке Сикстинской капеллы под названием «Сотворение Адама».
4. Шедевр Микеланджело оказался очень стойким
Потолок Сикстинской капеллы, расписанный фресками, замечательно сохранился. Ведь после его завершения прошло целых пять веков! Пострадал лишь один небольшой участок: часть неба на панно, изображающая спасение Ноя во время Великого потопа. Часть штукатурки отвалилась после взрыва на соседнем пороховом складе в 1797 году. Несмотря на кажущуюся прочность потолка, эксперты весьма обеспокоены. Они утверждают, что миллионы людей, которые ежегодно посещают Сикстинскую капеллу, создают чрезвычайно серьёзные проблемы для здания.
Изображение Сикстинской капеллы.
5. Шедевр Микеланджело был тщательно отреставрирован в 1980-1990-х годах
В период с 1980 по 1999 год специалисты усердно реставрировали избранные произведения искусства в Сикстинской капелле. В их числе и фрески Микеланджело на потолке, а также его знаменитую фреску, известную как «Страшный суд». Её он создал в последние годы своей жизни.
Специалисты аккуратно отмыли слои грязи и копоти. Они весьма существенно осветлили и освежили цвета вековых картин. Эта реставрация также свела на нет работу Папы Пия IV, который приказал поместить фиговые листья и набедренные повязки на обнажённые тела, изображённые на фресках.
Папа Пий IV приказал прикрыть обнажённые тела на фресках фиговыми листьями и набедренными повязками.
6. Самое известное панно на потолке Сикстинской капеллы может быть изображением человеческого мозга
Это фреска «Сотворение Адама», там где фигуры, изображающие Бога и Адама, тянутся друг к другу, протягивая руки. Их почти соприкасающиеся пальцы - одно из самых узнаваемых и широко копируемых образов в мире. Некоторые теоретики считают, что эта сцена также содержит безошибочные очертания человеческого мозга. Его образуют изображения ангелов и одеяний, вокруг фигуры Бога. По словам Фрэнка Линна Мешбергера, эксперта, который первым выдвинул эту гипотезу, Микеланджело имел в виду Божественное дарование разума первому человеку.
7. Новые папы избираются в Сикстинской капелле
В Сикстинской капелле собираются кардиналы для выбора нового Папы.
Сикстинская капелла была построена в 1470-х годах при папе Сиксте IV. Именно от него она и получила своё название. Это сооружение не просто самое популярное место туристического паломничества в Ватикане. Капелла исполняет невероятно важную религиозную функцию. Начиная с 1492 года в этом простом кирпичном здании проходили многочисленные папские конклавы. Кардиналы собирались, чтобы проголосовать за нового Папу. По специальной трубе на крыше часовни транслируются результаты конклава: белый дым указывает на избрание Папы, а чёрный дым указывает на то, что ни один кандидат ещё не получил большинства в две трети голосов.
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