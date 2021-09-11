Частые ошибки в выращивании Лилейника

Хотите видеть свои лилейники красивыми и опрятными, совершенно непохожими на полудикий куст с редкими цветами? Тогда пламенный салют, товарищ старательный лилейниковод! Сегодня на повестке дня — 4 досадные ошибки, мешающие растению стать одним из Самых Красивых жителей сада.



Лилейники при всей своей природной неприхотливости способны блистать на любой клумбе. Они — идеальные кандидаты в руки ленивого цветовода. Но не советую злоупотреблять нетребовательностью лилейника. Всему есть границы, в конце-то концов! Можно попробовать хотя бы не досаждать растению, исправив 4 критичные ошибки в уходе.



В недрах клумбы: посадить лилейник слишком глубоко

Убедить себя в том, что лилейник — нетребовательный к поливу

Посадить в тень и хотеть, чтобы было красиво

Игнорировать регулярную пересадку

Пример посадки деленки лилейникаЦветоводам-землекопам придется умерить свой пыл. Готовясь к посадке лилейнка, не стоит выкапывать шахту на своей клумбе. Лучше повертите саженец в руках и прикиньте, на какую глубину рыть посадочную яму: корневую шейку лилейника заглубляют на 2-2,5см.Стоит вкопать деленку на пару сантиметров глубже — повышается риск, что лилейник прикинется кочкой и будет гнать только зелень. «Путешествие к центру земли» закончится тем, что цветоносы попросту не смогут вылезти на поверхность.Другу на заметку: Глубоко посаженный лилейник зацветет со временем, когда вода для полива и осадки частично вымоют слой грунта.Лилейники прекрасно сочетаются с другими цветами. Если соблюдать цветовую гаммуСамый большой соблазн — увидеть, как замечательно лилейники переносят засуху, с облегчением сделать роковой вывод «Значит, и поливать его не очень-то надо!» и со спокойной душой отправиться в дом, где жена в пятый раз смотрит «Великолепный век», чтобы втайне посматривать сериал, выглядывая из-за ее спины, и брюзжать, что «опять турецкую ерунду включила».Граждане, пренебрежительно относящиеся к поливу лилейников, может, еще раз увидят выход Хюррем с короной, но не дождутся массового цветения. Помни, товарищ: лилейники нужно поливать сразу, как грунт просох на 3 см. Один раз — большим количеством воды. Не разводи болото, не допускай пустыни!Люблю бордовые лилейники. Кто со мной?Для тех, кто прочитал в интернете про тенелюбивость растения, — у меня плохие новости. Лилейник в тени будет красивым. Но, увы, только как декоративно-лиственное растение. Цветение окажется на троечку.Другу на заметку: Тут могут наброситься обладатели лилейников, цветущих в тени. Я и не утверждаю обратного. Но цветов было бы в несколько раз больше, если садовод догадался бы посадить куст на солнце.Хорошо хоть, что корни лежат относительно неглубокоДавайте по-чесноку. Лилейник может быть привлекательным, сидя на месте десятилетиями. Но, товарищ, не забывай, что:Лилейник очень быстро разрастается в груду зелени без формы и идеи. Красиво смотрится растение, похожее на стог струящихся листьев. Неопрятно и неухоженно выглядят их заросли.Пересаживать лилейник, который сидел на одном месте много-много счастливых лет, — занятие еще то. Кажется, что растюха буквально впивается в грунт своими цепкими корнями. Чтобы выкорчевать их, нужна колоссальная сила и железные нервы.Я рекомендую, товарищ, пересаживать каждый куст лилейника 1 раз в 5 лет, совмещая процедуру с делением. И красивее будет, и намного проще.Отсутствие подготовки к зиме — снижает шанс успешной зимовкиОбрезка лилейника на зиму: дело благоеНо, товарищ: хочешь сохранить растение на 100 %, особенно если это — дорогой сорт, не ленись и сделай 2 вещи.Обрежь лилейник, когда наступят устойчивые холода, оставив от листьев пеньки около 10-15 см. Старая зелень во время зимних оттепелей может привести к выпреванию и загниванию. Риск небольшой, но есть.Навали кучку торфа, компоста или просто сухих осенних листьев на основание лилейника. Это убережет корни от возможных экстремальных морозов (а вдруг?), ведь из-за полива, осадков и оседания почвы корневая система нашего растения оказывается все ближе и ближе к замерзающей поверхности.