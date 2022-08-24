17 мест, похожих на портал в волшебный мир

Наша планета необыкновенна! Уникальные и загадочные места мира привлекают туристов и заставляют удивляться возможностям природы и человека. Эти 17 сказочных достопримечательностей и красот природы действительно похожи на портал в волшебный мир.









1. Замок Нойшванштайн, Германия

2. Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун, Исландия

3. Комплекс Les Espaces d’Abraxas, Франция

4. Лестница в одном из зданий Копенгагена, Дания

5. Каньон Антилопы, город Пэйдж, США

6. Скульптура «Ступени к небесам», Монсеррат, Испания

7. Замок Бьюкенан, Стерлингшир, Великобритания

8. Музей K21 в так называемом «Штендехаусе», Дюссельдорф, Германия

9. Органные скалы на мысе Фингал Хэд, Новый Южный Уэльс, Австралия

10. Большая голубая дыра, Белизский барьерный риф

11. Тоннель Любви, Клевань, Украина

12. Удивительные ворота на Бали, Индонезия

13. Городская библиотека в Штутгарте, Германия

14. Старый железнодорожный тоннель в Хеленсбурге, Австралия

15. Станция метро Родхусет, Стокгольм, Швеция

16. Квартал всемирной выставки, Рим, Италия

17. Паромный терминал, Гонконг, Китай