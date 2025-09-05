Почему в «Белом солнце пустыни» Абдулла носил именно зелёную чалму

Большинство граждан, смотревших советский истерн «Белое солнце пустыни», повествующий о событиях на побережье Каспийского моря в годы Гражданской войны в России, едва ли обращали внимание на тот факт, что главный антагонист носит чалму зеленого цвета. Казалось бы, какая вообще разница?! Что дал художник по костюму, то Черный Абдулла в блистательном исполнении Кахи Кавсадзе и носил.
В 1917 году Советская Россия столкнулась с Кокандской автономией. |Фото: smolbattle.ru.
Итак, начало истории новой страны, каспийское побережье, Гражданская война, Красная армия против банд басмачей. Для начала немного контекста. Появилось басмачество на территории Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, и Киргизии не сразу, а примерно в 1918 году, после того, как Красная армия осуществила разгром самопровозглашенной Кокандской автономии, которая была образована «Шура-и-Ислам» после февральской революции 1917 года.
С басмачами боролись до 1930-х годов. |Фото: kingniknik.ru.
Сегодня отношение к басмачеству неоднозначное. С одной стороны, басмачи действовали против советской власти и нередко сотрудничали с иностранными интервентами. С другой стороны, после развала СССР появилось множество ревизионистов, которые стремились представить стихийное клерикальное движение в качестве национально-освободительного. Как бы то ни было, басмачество для советской власти стало серьезной проблемой. Бороться с многочисленными бандами пришлось до 1932 года. Нельзя не отметить, что подобные ревизионистские идеи в эпоху распада СССР и сегодня нередко берутся на вооружение разнообразными группами националистов.
Флаги некоторых исламских стран. |Фото: pixels.com.
Однако, вернемся к Черному Абдулле - самому очаровательному мерзавцу советского кинематографа! В первую очередь надо понимать следующее. Чалма в исламе для народов Средней Азии – это не какая-то там «тряпка» на голове, чтобы не напекло. Чалма – это важнейший атрибут гардероба, свидетельствующий о переходе мальчика в статус мужчины. Потерять чалму – величайший позор. Снять чалму перед кем-то – выразить высшую степень уважения. Цвет чалмы – это словами прапорщика из фильма «ДМБ» - «не это», не просто так.
Зеленая Чалма. |Фото: news.myseldon.com.
Дело в том, что зеленый цвет в исламе – священный. Убедиться в этом не сложно. Достаточно посмотреть на флаги государств, где ислам является государственной религией. На абсолютном большинстве из них так или иначе будет присутствовать зеленый цвет. А все потому, что Коране зеленый цвет отождествляется с райскими благами. Носить зеленую чалму в исламе мужчине разрешается только в двух случаях. Первый – он совершил паломничество в Мекку. Вообще считается, что сделать это хотя бы раз в жизни должен каждый мусульманин. Второй – человек является потомком пророка Мухаммеда.
Таможня добро не дает. ¦Фото: ya.ru.
Черный Абдулла в исполнении Кахи Кавсадзе получился персонажем крайне харизматичным и ярким. Сыгран Абдулла таким образом, что его личность вызывает уйму вопросов. Совершенно очевидно, что глава местных басмачей достаточно образован. Нельзя не обратить внимание и на то, как бандит держится в седле. Не исключено, что еще до революции Абдула мог нести воинскую службу и скорее всего не в составе армии Российской Империи. В общем личность персонажа заставляет фантазировать, даже несмотря на вносящий хоть какую-то ясность монолог антагониста о судьбе и своем отце. Впрочем, неисключено, что как и всякий харизматичный подлец, Абдула мог солгать или приукрасить какие-то факты из своей биографии.
